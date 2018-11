Živilė Baubonienė: būk su tais, kurie geba tave vertinti

"BZN start" įkūrėja ir vadovė Živilė Baubonienė pabrėžia, kad verslas - tai 24 valandos per dieną ir 7 dienos per savaitę, ir jo nepaliksi auklei. / Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

Apie jauną verslą rašančio portalo „BZN start“ įkūrėja Živilė Baubonienė yra gavusi Startuolių mamos pravardę, kuri moteriai – komplimentas. Trijų vaikų mama, Mykolo Romerio universiteto doktorantė, nuosavo verslo plėtotoja spėja viską. „Svarbiausia – turėti gerą komandą ir planuoti laiką“, – sėkmės paslaptį atskleidė Živilė.

„Nežinau, kas pavadino Startuolių mama ir paskleidė, bet pravardė prilipo, – šypsojosi veikli moteris. – Gal tam įtakos turėjo mano mėgstama nuolat kartojama frazė: „Jeigu ko nors nežinai, klausk google mamos.“ Iki kurdama nuosavą verslą Ž. Baubonienė įgijo daug patirties privačiame sektoriuje, vėliau dirbo vienoje ministerijoje, vadovavo departamentui. Pašnekovė prisipažino visada žavėjusis verslininkais už jų drąsą imtis veiklos, rizikuoti. „Mačiau save šioje veikloje, jaučiau, kad irgi galėčiau ryžtis, prisiimti atsakomybę, riziką. Esu labai kūrybiškas ir laisvas žmogus, mėgstu savo taisykles, tad supratau, kad geriausiai save realizuočiau kurdama ką nors savo. Suprantu, kad verslas – tai 24 valandos per dieną ir 7 dienos per savaitę ir jo nepaliksi auklei“, – pabrėžė pašnekovė.

Geriausias gyvenimo sprendimas

Živilės teigimu, verslo pasaulyje niekada negali žinoti, kas tavęs laukia rytoj. Kiekviena diena neša tai pasiekimus, tai nuopuolį, tai džiaugsmą, tai nusivylimą, bet tai ir yra įdomiausia. Šiandien ji tikra, kad sprendimas palikti valdišką karjerą ir imtis savarankiškos veiklos buvo geriausias jos gyvenime. Moteris jaučiasi radusi savo pašaukimą. „Pradėjome nuo popierinio leidinio, tačiau labai greitai supratome, kad šiuolaikiniai žmonės jau gyvena kitaip – visko, ko jiems reikia, ieško internete, tad persikėlėme į internetinę erdvę. Pasaulis keičiasi ir reikia prie to prisitaikyti“, – įsitikinusi Živilė.

Septynerius metus apie jauną verslą rašanti ir jį globojanti moteris džiaugėsi, kad kasmet startuoliai tampa vis drąsesni savo idėjomis ir išsiskiria atkakliai siekdami tikslų. Ją džiugina, kad aprėpiamos įvairios sritys ir startuoliai yra itin kūrybingi bei inovatyvūs ieškodami sprendimų. Pasak Ž. Baubonienės, galimybės pačios neateina, viskam reikia dirvos, ir tik patys startuoliai gali sukurti tam palankias ir reikalingas sąlygas, tereikia jiems padėti.

Vyriausiam Živilės sūnui Mindaugui jau 21 metai, dukrai Laurai – aštuoniolika, o jaunėliui Juozukui dar tik pusantrų metų. „Vyresnieji vaikai puikiai supranta, kad sėkmę gyvenime atneša atkaklus, nuolatinis darbas, tačiau jis atima iš jų dalį mamos dėmesio. Dabar, kai turiu subūrusi puikią komandą, mažąjį Juozuką auginu kitaip nei vyresniuosius. Galiu planuoti savo laiką ir daugiausia dėmesio skirti būtent vaikui. Tai ilgų metų įdirbis, sukurta sistema, kuri šiandien leidžia man tai daryti. Jeigu šiandien tektų dirbti valdišką samdomą darbą, kuris nėra lankstus, ir auginti jaunėlį, būtų labai sunku“, – prisipažino trijų vaikų mama.

Versle Živilė vadovaujasi principu, kad darbas turi būti padarytas, tačiau pats žmogus planuoja, kada ir kaip jis atliks užduotis. Jeigu reikia nuvykti vizito pas daktarą ar grožio procedūrų, svarbiausia tiesiog tinkamai susiplanuoti laiką, kad viską suspėtum.

Verslo aplinkos žmones bei draugus renkasi būtent tuos, kurie geba konstruktyviai pakritikuoti, ne išvien liaupsinti. „Liaupsinimas iš esmės yra blogis, jis greičiau tau padės užmigti ant laurų ir čiuožti žemyn. O jei nori būti pirmas rinkoje, turi būti tarp stiprių žmonių, kūrybingų, drąsių, gebančių tave vertinti, analizuoti. Tavo aplinka – tavo veidrodis“, – įsitikinusi Ž. Baubonienė.

Ėmėsi doktorantūros

Vilniaus universitete tarptautinio verslo magistrantūrą baigusi Živilė iš karto po studijų buvo pakviesta dėstyti studentams pardavimų, inovatyvių verslo modelių ir verslumo programų. Pastaruoju metu dėstytojavimą pristabdė, nes pati vėl nėrė į mokslus – studijuoja doktorantūroje. „Iš prigimties esu tiksliųjų mokslų atstovė. Mokykloje iš matematikos turėjau geriausius rezultatus. Manau, kad tai paveldėta – mano senelis buvo puikus matematikas. Man ši disciplina labai artima, net svarsčiau ją studijuoti, tačiau tėvai atkalbėjo, esą neperspektyvi specialybė. Na, suprantama, nes patys buvo ekonomistai, tai ir dukrą pastūmėjo į šią sritį“, – šypsodamasi prisipažino Živilė.

Pašnekovės teigimu, dėstytojos darbas jai labai patikęs, jis skatino domėtis savo srities naujovėmis, perteikti studentams sukauptas žinias. Sukurtas verslas taip pat davė ne tik teorinių, bet ir praktinių žinių, jas nutarė pritaikyti rengdama daktaro disertaciją. Anot Živilės, imtis doktorantūros studijų ją kaip tik ir paskatino jos pastarųjų metų veikla, darbas su jaunu verslu, startuoliais. Ž. Baubonienės nagrinėjama tema – kritiniai greitai augančių naujų įmonių (startuolių) ankstyvos stadijos sėkmės veiksniai. Ji gilinasi, kas padeda jau įkurtam startuoliui tapti sėkmingam, o kas trukdo.

„Kadangi dirbu su startuoliais, man prieinama jų bendruomenė, daug kalbamės su jų kūrėjais, analizuojame klaidas, pasidžiaugiame sėkmingais projektais. Be to, man ši sritis be galo įdomi, aš tiesiog ja gyvenu. Apgynusi disertaciją žadu pritaikyti savo žinias toliau dėstydama studentams, perteikdama jiems gerąją patirtį“, – teigė pašnekovė.

Laikas sau – sportas

Tam, kad produktyviai dirbtum, turi kokybiškai ilsėtis. Živilei geriausias poilsis – sportas. Ji užsiima pilateso treniruotėmis, lanko kineziterapijos geros laikysenos užsėmimus. Ilgokai lankė kardioboksingo treniruotes, tačiau jos pastaruoju metu vyksta jai nepatogiu metu, vakarais, kai visas Živilės dėmesys skiriamas jaunėliui sūnui, tad jų atsisakė. „Sportuoju visą gyvenimą. Mano tėveliai visuomet sportavo, tad tą pavyzdį mačiau nuo mažens ir jis mane suformavo. Mėgstu bėgioti, bėgu pusmaratonius. Po Juozuko gimimo dar nebuvau bėgus, bet tikrai bėgsiu vėliau. Vasarą mėgaujuosi vandens sportu, žiemą slidinėju. Mano vyresni vaikai augo sportiški, kai mažylis paaugs, sportuosime ir su juo“, – tikino Živilė.

Net vykdama atostogų ji planuoja kelionę taip, kad poilsiaujant būtų sąlygos aktyviai leisti laiką su šeima. Pavargus nuo intensyvaus darbo geriausias būdas prapūsti galvą – fiziniai užsėmimai. Pašnekovė prisipažino mieganti vos penkias valandas, tačiau esą tiek miego jai visiškai pakanka gerai formai palaikyti. Pastaruosius aštuonerius metus Živilė atsisakiusi kavos, laikosi sveikos mitybos principų. „Kavos negeriu ne dėl kokių nors įsitikinimų, tiesiog organizmas pasakė – ne, nenoriu. Su komanda juokavome, kad kai apginsiu disertaciją, išgersiu su jais puodelį kavos“, – nusijuokė Ž. Baubonienė.