Prajuokinti poną Byną – nepaprasta

Rowano Atkinsono kolegos sako, kad prajuokinti aktorių nėra lengva – esą komikui niekas nejuokinga. / Getty Images nuotrauka

„O, sveiki, žinau jus... koks jūsų vardas?“ – „Rowanas Atkinsonas“, – atsakau. O jie: „Ne ne ne“. Koks keistas, nerimą keliantis susidūrimas: sakai žmonėms savo vardą, bet jie netiki ir netgi neigia šį faktą“, – keletą tokių keistų susitikimų viešajame transporte nupasakojo britų aktorius R. Atkinsonas. Arba, kaip turbūt daugelis neigėjų tikėjosi išgirsti, – ponas Bynas.

Kinuose rodomas naujausias filmas su R. Atkinsonu – „Super Džonis smogia“. Pagrindinis komedijos veikėjas – kultinis anglijos slaptosios tarnybos agentas Johnny English – priverstas perprasti naujausias kompiuterines technologijas. Nors jam prie širdies – seni, tegu ne visada veiksmingi žvalgybos metodai.

„Pamaniau: jei turiu nors kiek įgūdžių, gal yra būdas sukurti personažą, kuris būtų priimtinas žmonėms visame pasaulyje?“

Bynas Afrikoje

„Super Džonis“ – kito žinomo britų agento, 007, parodija. Šis personažas turi daug panašumų su ponu Bynu. „Ponas Bynas yra egocentrikas. Jei noriu jį suvaidinti, man nereikia kito aktoriaus, situacijos ar rekvizito. Reikia tik...“ – aktorius dūrė akimis į savo rankas ir su ėmė smalsiai apžiūrinėti nagų galiukus.

Bynas – populiarus ponas visame pasaulyje. „Stengiuosi per daug negalvoti apie tai, kad mano veidas matomas net tamsiausiuose pasaulio kampeliuose, – kalbėjo R. Atkinsonas. – Mano draugas kūrė dokumentinį filmą „Comic Relief“ labdaros organizacijai. Jis vyko į skurdžiausius Afrikos kraštus – kaimus be maisto, vandens, elektros ar patogumų. Ten – tik pora lūšnelių. Didžiausioje jų susirinko visi kaimo žmonės. Per mažą juodai baltą televizorių jie žiūrėjo „Poną Byną.“

Didysis Džonis Britanijoje

Naujajame filme super Džonis nėra itin didelis technologijų gerbėjas. Jis nesinaudoja mobiliuoju telefonu, klauso kasečių ir vairuoja seną „Aston Martin“ automobilį. Pastarąjį filmavimui paskolino pats aktorius, beje, sudaužęs ne vieną mašiną iš savo kolekcijos.

„Dabar Džonis yra geografijos mokytojas Linkolnšyre. Kaip ir filme „Skyfall“, visų britų slaptųjų tarnybų sistemos „nulaužiamos“. Tenka kviesti iš tarnybos pasitraukusį agentą. Kodėl Džonis buvo vienintelis pasiekiamas agentas, paiškinti negalime, – juokėsi R. Atkinsonas. Ir pridūrė: Aš pats šiek tiek nutuokiu apie technologijas, bet nesinaudoju socialiniais tinklais. Tai man teikia ramybės.“

Rowano kolega Benas Milleris sakė nuolat stengęsis sau priminti, kad filmavosi ne Džeimso Bondo filmų serijoje. Į ekscentriškus Džonio išsišokimus jis žvelgė rimtu veidu. „Norėčiau pasiūlyti kokią nors gilią jo vaidmens analizę, tačiau R. Akinsonas tiesiog nepaprastai juokingas. Kuo ilgiau kartu dirbome, tuo labiau mane tas glumino. Komedija – Rowano kauluose. Tačiau jis ir sunkiai dirba kiekvienoje scenoje norėdamas pasiekti užsibrėžtą rezultatą“, – tikino B. Mileris.

Vaikas „guminiu“ veidu

Komiko pašaukimą R. Atkinsonas atrado dar mokykloje, kai jam tebuvo 11 ar 12 metų. „Spontaniškai atsistojau kažką vaidinti prieš bendraklasius mokyklos persirengimo kambaryje. Tiksliai negaliu pasakyti, ką, bet be abejonės tai buvo kažkas komiško – ketinimas juos pralinksminti“, – prisiminė aktorius, tada užsirašęs į mokyklos dramos būrelį.

Mokytojai mažąjį Rowaną apibūdino kaip kuklų, truputį mikčiojusį, niekuo iš kitų neišsiskyrusį vaiką. Nebent savo „guminiu“ veidu. „Klasėje jis nebuvo niekuo ypatingas, todėl nesitikėjau, kad taps nuostabiu komiku. Bet scenoje jis tikrai nepaprastas“, – R. Atkinsono biografijoje cituojamas jo vienas pirmų vaidybos mokytojų.

Paskui aktorius įstojo studijuoti elektronikos inžinerijos, Oksfordo universitete įgijo magistro laipsnį. Ir ten vadino. Komiko karjerą televizijoje, radijuje ir kine jis pradėjo 1979 metais, 24-erių. Kaip yra sakęs, jį įkvėpė prancūzų komikas Jacquesas Tati, kadaise sukūręs pono Huloto personažą.

Ir gimė Bynas

Ponas Bynas ekrane pirmąkart pasirodė 1990-ųjų Naujųjų metų dieną. Personažas atsirado repeticijų kambaryje, kai R. Atkinsonas su scenaristu Richardu Curtisu rašė komedijos epizodą. R. Curtisas jam pasiūlė suvaidinti pavargusį vyrą, kuris stengiasi neužmigti. Tą patį epizodą matėme vienose pirmųjų „Pono Byno“ serijų, kur Bynas stengiasi neužsnūsti bažnyčioje per mišias.

Nuo pat pradžių ponas Bynas kalbėjo nedaug. „1985 metais atostogavau Venecijoje. Tai buvo muzikos laikmetis, visi klausė grupės „Duran Duran“. Susimąsčiau: daugelis muzikos atlikėjų mano, kad groja tarptautinei auditorijai, kai tuo tarpu komikai įsivaizduoja kuriantys siaurai, vietos publikai. Pamaniau: jei turiu nors kiek įgūdžių, gal yra būdas sukurti personažą, kuris būtų priimtinas žmonėms visame pasaulyje?“ – prisiminė R. Atkinsonas.

R. Curtisas yra sakęs: „Rowanui beveik niekas nejuokinga“. „Taip, mane prajuokingi – sunku, – prisipažino aktorius. – Nesididžiuoju tuo. Išgirdęs anekdotą, pamatęs stand-up pasirodymą, kurie dabar populiarūs, ar ką nors komiško, pernelyg analizuoju: šitas – geras, o štai tas – nelabai juokingas.“

Dvylikos dienų Kalėdos

Kasmet R. Atkinsonas švenčia dvylikos dienų trukmės Kalėdas. Jo skaičiavimu, Kalėdos prasideda gruodžio 25 ir baigiasi jo gimimo dieną, sausio 6. „Žmonės dažnai mano, kad šventės pasibaigia iškart po dovanų teikimo. Jau kitą dieną prasideda karštligiški išpardavimai. Puiku, bet, jei įmanoma, metų pabaiga turėtų būti poilsio ir apmąstymų metas, kurį ramiai leidžiame su šeima“, – paaiškino R. Atkinsonas.

Pernai, būdamas 62-ejų, R. Atkinsonas vėl tapo tėčiu. Jiedu su žmona susipažino 2013 metais ruošdamiesi spektakliui „Quartermaine‘s Terms“ Wyndhamo teatre Londone. Be to, aktorius turi sūnų Beną ir dukrą Lily.

Šią vasarą internete nuskambėjo netikra žinia, esą R. Atkinsonas žuvo automobilio avarijoje. Aktorius mėgsta automobilių sportą, greičiausiai apvažiavo laidos „Aukščiausia pavara“ lenktynių trasą. Paskui jo rekordą pagerino dabartinis laidos vedėjas Mattas LeBlancas. Su virusu išplitusi elektroninė žinutė išgąsdino aktoriaus gerbėjus. Atidarę nuorodą į tariamą žiniasklaidos kanalą jie savo kompiuterius užkrėtė virusais.

O 2001-aisiais R. Atkinsonas keliavo atostogų į Keniją, kai privataus lėktuvo pilotas nualpo. Aktorius nesutriko, išlaikė lėktuvą ore, kol pilotas atsigavo ir jį nutupdė Nairobyje.