Monica Lewinsky: #BeStrong

Didžiausių kibernetinių patyčių auka save vadinanti socialinė aktyvistė Monika Lewinsky (42 m.) šiandien, ketvirtadienį, prasidedančiame inovacijų festivalyje „Login 2018“ palies aktualią temą – patyčias internetinėje erdvėje. Kaip sako amerikietė, internetas ne tik inovacijų bei pažangos variklis, bet ir terpė patyčioms plisti. Klausimas tik, ar mokame nuo to apsisaugoti? Ypač kalbant apie jaunąją kartą.

Gyvenimas kupinas siurprizų

Prieš trejus metus konferencijoje TED kalbėjusi Monika teigė, jog jos ir prezidento Bilo Klintono į viešumą iškilęs meilės romanas išjudino internetinę žiniasklaidą. Mat iki tol žinias žmones gaudavo skaitydami laikraščius, klausydami radijo ar žiūrėdami televiziją. „Per naktį iš paprastos merginos, Baltųjų rūmų stažuotojos, tapau įžymybe, kurią aptarinėjo visi. Praradau reputaciją. Karjerą. Pasitikėjimą. Žiniasklaida, kad išlaikytų skaitytoją, iš šios istorijos pelnėsi reitingus, pardavinėjo reklamą ir jautė pareigą aprašyti kiekvieną mano žingsnį.

Tuomet viskas pradėta matuoti „klikais“. Portalų antraštės skelbė net tokias naujienas: „Monika pasirodė gatvėje su berete!“ Pripažįstu, klaidų padariau, ypač užsidėdama tą beretę… Mane smerkė tie, kurie nepažinojo, tyčiojosi, vadino skuduru, šiukšle, kekše, paleistuve, barakuda, ta moterim... Tapau atpažįstama visur. Atrodo, jog visi pamiršo, o gal tuomet taip buvo paprasčiau, jog esu pažeidžiama moteris, turiu sielą ir po visų užgauliojimų esu palūžusi“, – prisiminė Monika.

Moteris pasakojo, jog tuomet internetas tapo puikia patyčių terpe, dabar prie to prisijungia dar ir socialiniai tinklai. Internete po kiekvienu straipsniu pasipildavo lavina pikčiausių komentarų ir dar daugiau užgauliojimų. „Dvidešimt dvejų įsimylėjau bosą, o dvidešimt ketverių gavau žiauriausią pamoką gyvenime. Pakelkit rankas tie, kurie dvidešimt dvejų nebuvote padarę klaidų. Aš pamilau ne tą žmogų. Sakysit, kam nepasitaiko. Žinoma, tokių istorijų kasdien įvyksta milijonai, tik jose nedalyvauja Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas... – sako M.Lewinsky. – Gailiuosi to, kas įvyko su prezidentu. Taip, santykiai buvo abipusiai, tačiau manimi pasinaudojo. Visas tyčiojimasis ir žeminimas atsirado tuomet, kai jam reikėjo išsaugoti postą. Ir jis išlipo sausas.“

Vieno vaikino istorija

Monica pamena, kad po skandalo kiekvienas pokalbis dėl darbo baigdavosi tuo pačiu: „A, tai jūs ta mergina, kuri vos neišvertė prezidento.“ Tad ji pradėjo kurti rankines, tai daro iki šiol. Tuomet nesuradusi darbo Monika keleriems metams buvo išvykusi į Londoną, kur įgijo socialinės psichologijos magistro laipsnį, tačiau vėliau grįžo į Niujorką.

Šiandien ne vienam atrodo, ar beverta eskaluoti šią istoriją? Monika sako, jog atviram pokalbiui ją pastūmėjo jauno vaikino savižudybė. „Tyleriui Clementi buvo tik aštuoniolika, kai jis nušoko nuo tilto. Kas jį tam pastūmėjo? Jo kambariokas slapta nufilmavo, o vėliau socialiniame tinkle paviešino Tylerio ir kito vaikino lytinį aktą. Pasipylė patyčios ir vaikinas pasirinko šuolį nuo tilto. Žinau ką tai reiškia. Mano mama po istorijos su prezidentu kasnakt miegodavo mano kambaryje. Negalėjau praustis užsidariusi vonios duris, tėvai bijojo. Po Tylerio mirties pamaniau, kad galiu pasidalinti savo istorija, patarti ar net imtis iniciatyvos patyčioms internetinėje erdvėje stabdyti. Galbūt dalydamasi ja padėsiu tiems, kurie dėl žiauraus visuomenės smerkimo ir žeminimo patiria tamsiausias gyvenimo minutes. Juk ir pati perėjau pragarą“, – sakė M.Lewinsky.

Apie meilės paieškas

Paklausta apie meilės paieškas, Monika atvira – ir šioje srityje ją persekioja praeities šešėliai. „Esu vieniša, vaikų neturiu ir meilės fronte viskas sekasi ne taip gerai, kaip norėtųsi, – sako Monica. – Tiesa, mane, keturiasdešimt dvejų metų moterį, bandė „pakabinti“ dvidešimt septynerių vaikinas. Daugelis tokio amžiaus jaunuolių apie mane žino iš repo dainų, kurių iš viso sukurta apie keturiasdešimt. Vaikinas buvo žavingas, tik ištarė lemtingą frazę: „Priversiu tave jaustis taip, lyg tau vėl būtų dvidešimt dveji...“ Turbūt esu viena iš nedaugelio moterų, nenorinčių vėl pasijusti tokio amžiaus“, – juokiasi Monika.

Moteris pasakoja, kad jos tėvas Bernardas Lewinsky, nepaisant to, kad jo vaikams kaip ir nieko netrūko, buvo gana diktatoriškas. Jis norėjo vaikų akyse matyti užsidegimą siekti geresnio gyvenimo. Ne sėdėti rankas sudėjus, o sunkiai dirbti. Savo ruožtu mama Marcia Lewis elgėsi kitaip – ji troško, kad dukra taptų moterimi, daužančia vyrų širdis. Panašu, kad išėjo atvirkščiai – širdis daužė ne Monika, o jos gyvenime atsirandantys vyrai.

Kaip pasakoja moteris, kai jai buvo keturiolika, tėvai pasuko skirtingais keliais. Tai, pasak Monikos, jai buvo didžiulis smūgis. Galbūt todėl vėliau paguodos ir švelnumo ji ieškojo tarp vyresnių vyrų. Bilas Clintonas už M.Lewinsky buvo vyresnis 17 metų. Beje, tai nebuvo pirmas jos romanas su vyresniu vedusiu vyru. Devyniolikos ji užmezgė santykius su aštuoneriais metais vyresniu Andy Bleileriu, kuris dirbo mokytoju aktorinio meistriškumo mokykloje. Jis buvo vedęs, augino du mažamečius vaikus. „Meilės paieškose vis tapdavau antra moterim ir puikiai žinojau to žaidimo taisykles“, – prisipažįsta Monika.

Tarp kitko

Šiandien M.Lewinsky yra autorė, konsultantė ir aktyvistė, pasisakanti už saugesnį internetą, privatumą ir lygybę. Keliauja po pasaulį pasakodama apie savo patirtį ir padėdama su patyčiomis kovoti kitiems. Jos pranešimas „The price of shame“ („Gėdos kaina“) TED platformoje yra peržiūrėtas per 12 mln. kartų. 2014-aisiais leidinyje „Vanity Fair“ pasirodžiusi jos esė „Shame and Survival“ („Gėda ir išlikimas“) nominuota „National Magazine Awards“ apdovanojimuose, šiandien M.Lewinsky eina leidinio redaktorės pareigas.

Dirbdama su pasauline telekomunikacijų bendrove „Vodafone“, moteris 2016-aisiais įgyvendino analogų neturinčią, prieš patyčias nukreiptą kampaniją #BeStrong.

Taip pat M.Lewinsky bendradarbiauja su keliomis pasaulinėmis prieš patyčias veikiančiomis organizacijomis – yra programų „Diana Award‘s Anti-Bullying Programme“ Jungtinėje Karalystėje ir „Bystander Revolution“ Jungtinėse Amerikos Valstijose ambasadorė.