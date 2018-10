Mirė kinų literatūros milžinas Louisas Cha

BNS 2018 10 31 13:17

Louisas Cha./ Reuters/Scanpix nuotrauka

Eidamas 95-uosius metus mirė kinų literatūros milžinas iš Honkongo Louisas Cha, kurio epiniai kūriniai, persmelkti tradicinių kovos menų, įkvėpė daugybę filmų, o visame pasaulyje buvo parduota apie 300 mln. jo knygų kopijų.

Louisas Cha, kurio kūrybinis pseudonimas buvo Jin Yongas, puikiai pažįstamas šalyse, kuriose kalbama kinų kalba. Tuo tarpu kitur pasaulyje jo romanai neretai lyginami su J. R. R. Tolkieno „Žiedų valdovo“ (Lord of the Rings) trilogija.

Louiso Cha kūriniuose, pasižyminčiuose sudėtingais siužetais ir vaizdingomis kung fu scenomis, prikeliamos gyventi skirtingos senovės Kinijos dinastijos. Pagal juos buvo sukurta daugybė televizijos serialų, kino filmų ir kompiuterinių žaidimų.

Rašytojas mirė antradienį Honkonge po ilgos ligos.

Tarp Louiso Cha garsiausių kūrinių yra tokie usia (fantastinių kovos menų) žanro veikalai kaip „The Demi-Gods and Semi-Devils“, „Deer and the Cauldron“ bei „Legends of the Condor Heroes“ – pastarasis romanas vasarį pirmą kartą buvo išleistas anglų kalba.

1959 metais Louisas Cha taip pat įsteigė kinų kalba leidžiamą laikraštį „Ming Pao“, kuris dabar yra populiariausias leidinys Honkonge.

Jis buvo „išsilavinęs žmogus ir pripažinimą pelnęs rašytojas“, sakė Honkongo vadovė Carrie Lam ir pridūrė labai apgailestaujanti dėl jo mirties.

„Profesoriaus Cha darbai paveldėjo kinų klasikinės literatūros tradiciją, kai istorija susipina su kultūra“, – kalbėjo Carrie Lam, pridūrusi, kad literatūros pasaulyje smarkiai juntama jo kūrinių įtaka.

Užuojautą dėl rašytojo mirties pareiškė virtinė iškilių visuomenės veikėjų, tarp jų kultūros kritikas Oliveris Chou, kuris laikraščiui „South China Morning Post“ sakė, kad Louisas Cha galėtų būti lyginamas su Williamu Shakespeare'u.

Kalbama, kad velionis Kinijos lyderis Deng Xiaopingas praėjusio amžiaus 9-o dešimtmečio pradžioje pasiuntė į Honkongą kelis slaptuosius agentus pargabenti jam Louiso Cha veikalų, sakė O. Chou.

Honkongo kino žvaigždė Andy Lau, vadinęs televizijos filme, 9-e dešimtmetyje sukurtame pagal knygą „Legends of the Condor Heroes“, sakė, kad Louiso Cha mirtis yra „didžiulė netektis“.

Honkonge gyvenęs Louisas Cha 2004 metais buvo apdovanotas aukščiausiu Prancūzijos meno apdovanojimu – Menų ir literatūros ordinu (L'Ordre des Arts et des Lettres).