Londone gyvenanti lietuvė brites moko finansinės nepriklausomybės

Barbora GRIGALIŪNAITĖ, tiesa.com 2018 06 09 17:51

„Lilly advisory“ įkūrėja I. Butkevičiūtė moteris skatina domėtis finansais. Asmeninio albumo nuotrauka

Penkiolika metų Londone gyvenanti Indrė Butkevičiūtė (34) užsiima gana neįprasta veikla, reikalaujančia daug drąsos ir žinių. Lietuvė sukasi srityje, kurioje visame pasaulyje iki šiol dominuoja vyriškos lyties atstovai, o moterys koją įžengia itin retai. Būtent čia, finansų sektoriuje, lietuvė ne tik atrado save, tačiau savo žiniomis ėmė dalytis su tais, kuriems šiuo metu jų labiausiai reikia – Jungtinės Karalystės (JK) gyventojoms.

Pokalbio su I. Butkevičiūte metu kelis kartus grįžtame prie jos darbą apibūdinančio termino, nes surasti atitikmenį lietuvių kalboje nelengva. Tokios specialybės Lietuvoje kol kas tiesiog nėra.

„Terminą „wealth coaching“ iš tiesų sugalvojau ir sau pritaikiau pati. Ką aš iš tikrųjų veikiu, retai kas supranta iš pirmo karto“, – pradėdama pokalbį juokėsi I. Butkevičiūtė ir skubėjo paaiškinti, kad jos veiklos esmė – skatinti moteris turėti daugiau žinių finansų srityje, mokytis efektyviai valdyti asmeninius finansus ir drąsiai priimti sprendimus įgyjant finansinę nepriklausomybę.

Į Londoną atvedė studijos

I. Butkevičiūtės emigracijos iš Lietuvos istorija paprasta – vos baigusi mokyklą, jauna ir ambicinga mergina nusprendė studijuoti ekonomiką ir verslą užsienyje. Siekdama užsibrėžto tikslo, 2003 m. atvyko į Jungtinę Karalystę ir pradėjo studijas prestižiniame UCL universitete Londone.

Tačiau lemtingas posūkis Indrės gyvenime įvyko studijų metu nusprendus atlikti praktiką. Kaip pati prisipažįsta, amerikiečių kompaniją „Morgan Stanley“ ji pasirinko gana atsitiktinai, tačiau taip susiklostė, kad pataikė kaip pirštu į akį. Po čia praleistos vasaros Indrė gavo pasiūlymą po studijų grįžti dirbti Privataus turto valdymo (angl. Private wealth management) departamente, komandoje, dirbančioje su itin pasiturinčiais klientais iš Baltijos šalių ir Islandijos.

„Morgan Stenley“ kompanijoje praleidusi aštuonerius metus, I. Butkevičiūtė su kolega nusprendė imtis savo verslo, tačiau galvoje jai visada kirbėjo mintis daugiau dėmesio skirti darbui būtent su moterimis.

Taip 2015 m. atsirado agentūra „Lilly advisory“, kuri specializuojasi ne, kaip įprasta, asmens turto valdymo srityje, atvirkščiai, žinių, kartu ir finansinės galios suteikimu moterims, kurios norėtų būti finansiškai nepriklausomos ir pačios valdyti savo turtą.

Orientacija į moterų poreikius

Kompanijos veikla iš pradžių buvo nukreipta į investicijų konsultavimą. Tačiau netrukus I. Butkevičiūtė atkreipė dėmesį, kad moterims investuotojoms finansų sektoriuje nepagrįstai buvo skiriama nepakankamai dėmesio.

„Pradėjusi daugiau domėtis šia sritimi, pradėjusi kalbėtis su potencialiomis klientėmis, pastebėjau didžiulį supratimo, kas yra investicijos, trūkumą. Pamažu kompanija išsivystė į dvi pagrindines atšakas: individualų koučingą moterims ir grupinius mokymus, seminarus ir diskusijas“, – pasakojo Londone sėkmingą veiklą pradėjusi lietuvė.

Finansinio švietimo trūkumas

I. Butkevičiūtė aiškino, kad už savo klientes finansinių sprendimų nepriima. Atvirkščiai, lietuvės tikslas – į ją pagalbos besikreipiančias moteris supažindinti su galimybėmis, išmokyti įvertinti riziką ir, turint tinkamų įrankių, asmeniškai priimti sprendimus.

„Savo veikloje stengiuosi koncentruoti į edukacinę dalį – neduodu specifinių patarimų. Mano tikslas – klientes paruošti taip, kad jos pačios turėtų pakankamai žinių ir pasitikėjimo priimti finansinius sprendimus“, – sakė I. Butkevičiūtė.

Indrės patirtis rodo, kad yra trys pagrindiniai scenarijai, kada moterys dažniausiai susidomi finansais: išgyvendamos skyrybas, paveldėdamos turtą arba parduodamos verslą. Į šias situacijas pakliuvusios moterys dažnai supranta, kad anksčiau nėra susidūrusios su finansų valdymo sritimi, tačiau yra priverstos greitai padaryti gan svarbius sprendimus.

Pasak I. Butkevičiūtės, tokiu atveju moterims tenka svarbi užduotis – priimti rimtus finansinius sprendimus, kurie nulems jų pinigų ateitį: pinigų suma nenuvertės ar neš pelną. Susiklosčius panašiai situacijai, joms prireikia papildomų žinių, atsiranda individualių konsultacijų poreikis.

„Netikėtai gavus didelę sumą pinigų, kartu atsiranda ir daug patarėjų. Vieni gali siūlyti investuoti į akcijas, kiti į obligacijas, o pati moteris tuo metu gali būti visiškai pasimetusi, todėl labai svarbu pirmiausia susidėlioti planą, ko norima iš tos pinigų sumos trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu. Tai atlikus tampa daug aiškiau, kaip investuoti, kokie instrumentai yra tinkami ir kiek rizikos norima prisiimti“, – aiškino lietuvė.

Moterys nori suprasti viską

I. Butkevičiūtė šyptelėjo, kad savo karjeros finansų srityje metu pastebėjo, kad moterys ir vyrai su pinigais bei investicijomis susijusius sprendimus priima labai skirtingai. Dažnai moteriškos lyties atstovės linkusios kelti daug daugiau klausimų. Įdomu ir tai, kad panašių klausimų moterims iškyla nepriklausomai nuo situacijos – nesvarbu, ar kalbama apie keliasdešimt tūkstančių, ar milijonus.

„Dirbdama atkreipiau dėmesį, kad moterys labiausiai bijo nežinomybės ir investuoti į tai, ko nesupranta nuo A iki Z. Moterys dažniausiai renkasi tokias investicijas, kaip nekilnojamasis turtas, nes yra paplitęs manymas, kad tai yra apčiuopiama, suprantama, paprasta. O akcijos, obligacijos – jau labai abstraktu, jų ranka neapčiuopsi. Savo seminarų metu pastebėjau, kad moteris itin domina investavimas į meną, vyną, tie dalykai, kuriuos įmanoma fiziškai paliesti.“

Nepriklausomai nuo amžiaus, Jungtinės Karalystės moterims apkritai labai trūksta išsilavinimo finansų srityje: „Dauguma jaunų moterų nesijaučia turinčios pakankamai žinių, kad pasitikėdamos savo jėgomis galėtų priimti sprendimus dėl tokių elementariausių klausimų, kaip pensijos ar taupomosios sąskaitos, jau nekalbant apie rimtesnius finansinius uždavinius.“

Būtent šis supratimas lietuvę paskatino pradėti konsultuoti moteris finansiniais klausimais, skatinti jas užduoti rūpimus klausimus ir tuo metu jaustis laisvai, vesti kursus ir seminarus įvairiomis susijusiomis temomis. Ši Londono lietuvės iniciatyva labai greitai sulaukė aplinkinių susidomėjimo, o praėjusiais metais atsirado ir moterų klubas „Financially Sound Woman Club“, kuris jungia finansų ypatybėmis besidominčias moteris.

„Klubas kol kas yra mažas, džiaugiamės turėdami penkiolika nuolatinių narių. Jo narėms seminarai yra nemokami, tačiau juose laukiami visi norintys, kurie tiesiog gali į renginį įsigyti bilietą. Seminarai įvairiomis aktualiomis temomis vyksta maždaug kas savaitę. Kalbame apie tokius dalykus kaip investavimą, taupymą, privatų pensijų kaupimą ir panašiai“, – pasakojo klubo įkūrėja. Ji atskleidė, kad, atsižvelgdama į poreikį, artimoje ateityje planuoja pradėti ir informacinius seminarus interneto erdvėje.

Moterys nori investuoti saugiai

„Saugus investavimas – labai subjektyvus klausimas vien dėl to, kad kiekvienas iš mūsų riziką suvokia skirtingai“, – mano I. Butkevičiūtė.

Nors Indrė dirba ties moterų investavimo skatinimu, stačia galva į tai šokti nepataria.

„Aš visada sakau, kad, kas skamba per daug gerai, yra per daug gerai. Jeigu jums kažkas žada didelę investicinę grąžą be jokios rizikos, tai, matyt, nėra realu. Svarbiausia tokiose situacijose turėti kuo daugiau žinių.“

Vyrai, pasak lietuvės, yra apskritai labiau linkę savo pinigus investuoti ir jais rizikuoti. „Jie ne visada gilinasi iki galo ir drąsiai, stačia galva neria į sudominusį projektą. Moterys elgiasi visiškai atvirkščiai: kol nesurenka visos įmanomos informacijos, nosies nekiša“, – apie vyrų ir moterų investavimo skirtumus pasakojo finansų specialistė.

„Moterys labiau investuoja ilguoju laikotarpiu ir nėra linkusios spekuliuoti. Taip pat pastebėjau, kad moterims yra svarbu žinoti, kad jų investicijos nėra žalingos – retai investuojama į tabako, ginklų kompanijas ir panašius dalykus“, – atskleidė I. Butkevičiūtė.

Paklausta, nuo kur geriausia pradėti investavimo kelią, Indrė neabejodama patarė pradėti nuo pensijos kaupimo. Finansų specialistė pabrėžė nepamiršti, kad kuo anksčiau pradedama kaupti pensija, tuo sukaupiama didesnė pinigų suma, o JK iki tam tikro lygio pensija yra neapmokestinama.

Kaip pavyzdį Indrė pateikė Draudimo instituto Jungtinėje Karalystėje atlikto tyrimo rezultatus, kurie atskleidė, kad net 52 proc. JK gyvenančių, į trečią dešimtį įžengusių moterų neturi pakankamai žinių apie pensijos kaupimo svarbą.

„Pradėjus į pensiją investuoti anksti, galima sukaupti įspūdingą pinigų sumą. Pavyzdžiui, jei būdama 25 metų investuotumėte 15 tūkst. svarų, metinei grąžos normai esant 5,5 proc., būdama 50-ies jau turėtumėte sukaupusi 57 tūkst. svarų sterlingų. Neblogai, tiesa? Tokiomis pat sąlygomis investavus 35 metų, jūsų investuota suma išaugtų jau tik iki 33 tūkst. svarų sterlingų“, – investavimo į pensiją svarbą aiškino I. Butkevičiūtė.

Finansinės žinios – svarbu

To paties tyrimo duomenimis, trečdalis į ketvirtą dešimtį įžengusių JK moterų, praradusios pagrindinį pajamų šaltinį, nesugebėtų savarankiškai išsiversti net mėnesį. O 37 proc. moterų nuo 18 iki 24 metų nejaučia pasitikėjimo savimi valdydamos savo turtą.

„Tikrai nesakau, kad kiekviena moteris turi pulti į finansus ir pradėti investuoti, tačiau kiekviena moteris, kuri gyvena šeimoje ir kartu su vyru turi bendrą turtą, turėtų suprasti, kur tas turtas yra investuojamas ir kas su juo vyksta“, – mano I. Butkevičiūtė.

„Lilly advisory“ įkūrėja sakė: „Gyvenime niekada negali žinoti, kas įvyks. Neturint žinių, susiklosčius netikėtai situacijai priimti svarbius finansinius sprendimus gali tapti dideliu iššūkiu. Jei asmuo šia sritimi domisi nuolatos, tas procesas tampa daug paprastesnis. Aš labai tvirtai tikiu, kad tiek moterys, tiek vyrai turi turėti finansinę nepriklausomybę, bendrą supratimą apie šeimos finansus ir tai, kas vyksta su jų pinigais.“