Kokie bus 2018-ieji, Geltonojo Šuns metai

2018 metai bus visai kitokių nuotaikų, energijos, tendencijų nei 2017-ieji. Ko gero, daug rimtesni, verčiantys susitelkti, reikalaujantys atsargumo, praktiškumo, gebėjimo atsirinkti tai, kas svarbiausia. Kita vertus, būtent šie metai parodys, kaip pasitelkus vidinius resursus bei tikėjimą rasti naujus, netikėtus sprendimus, lemiančius geresnį gyvenimą.

AVINAS

Šie metai jums bus gana audringi, suteiks ir didelių galimybių, ir pokyčių, ir pagundų, ir galimų išbandymų. Didžiausia Saulės sistemos planeta Jupiteris didžiąją metų dalį judės Skorpionu, kuris su Avino ženklu susijęs sudėtingais santykiais. Kai Skorpiono ženklas aktyvinamas kaip šiemet, Avinui tai lemia intensyvias permainas, galingą vidinę transformaciją.

Šiaip ar taip, ramiais tokių metų tikrai negalima pavadinti. Geriausia, kai šioms stiprioms virsmo energijoms Avinas yra pasiruošęs ir jų jau laukia, kitaip permainos gali užklupti kaip nemalonios situacijos, likimo primygtinis skatinimas keistis. Kartais tai yra poreikis kardinaliai keisti santykius, darbo vietą ar net darbo pobūdį. Stenkitės nedaryti skubotų, neapgalvotų pokyčių – tokiais metais kyla ir baimių, ir azartas, noras rizikuoti. Svarbu gerai apgalvoti, jeigu ką nors keičiate, daryti tai, kam nesipriešina širdis. Tokiais metais būtinai tenka kai ko atsisakyti, su kai kuo atsisveikinti. Metų pavojai bus susiję su pagunda išlaidauti, imti per didelius kreditus, pradėti verslą, kuriam nesate pasirengę, įsivelti į ambicijų karą.

Visgi šie metai atvers duris naujoms galimybėms. Jau nuo lapkričio trečios dekados prasidės viltingesnis periodas: formuosis sėkmingos situacijos profesijos bei ryšių su užsieniu srityse, lengviau nei įprastai pelnysite autoritetą, aplinkinių pagarbą.

Dar viena sritis, kuri šiemet bus nušviesta likimo palaikymo, apsaugos, – tai šeima, namai, metų pabaigoje – meilė. Šioms sritims verta skirti daugiau dėmesio – jos teiks jums atgaivą, palaikymą, jeigu būsite mylintys, rūpestingi.

JAUTIS

Šie metai jums – ypač ryškūs, įsimenantys. Labai stiprus šių metų akcentas bus susijęs su partneryste – Jupiteris, sėkmės planeta, didžiąją metų dalį svečiuosis Skorpiono ženkle, kuris susijęs su jūsų įvaizdžiu, populiarumu, partneryste, įtaka visuomenėje. Jeigu to sieksite, lengviau nei kitu metu įgysite populiarumo, būsite pastebėti, rasite naujų partnerių tiek asmeniniame gyvenime, tiek darbe, versle. Tai ypač perspektyvūs metai tiems, kurie dar neturi partnerių.

Kita vertus, ši jėga gali skatinti ir konfliktus, ne tik sėkmę – viskas priklauso nuo to, kaip sugebėsite priimti šią didelę Jupiterio jėgą. Stenkitės nekelti konfliktų ten, kur jie nebūtini, bet apginkite savo teises. Šiais metais galite pritraukti ne tik jums tinkamus, bet ir per stiprius partnerius ar net savo priešus. Labai svarbu, kad suvoktumėte, ko jums iš tiesų reikia, teisingai pasvertumėte savo galimybes – tuomet galite pasirašyti svarbias sutartis, sujungti gyvenimą su savo antrąja puse ar rasti ypač reikšmingus verslo partnerius.

Vis dėlto suvokite: situacijoje, kai esate lengvai pastebimas, yra ir pranašumų, ir trūkumų. Pervertinę jėgas ar neišmintingai veikdami, galite įsivelti į konfliktus, teismo procesus, skandalus. Bus labai gerai, jeigu įsiklausysite į metų galimybes ir atsirinksite tai, kas iš tiesų yra jūsų, kam nesipriešina jūsų pojūčiai, intuicija, širdis. Neleiskite, kad jus užvaldytų gobšumas ar puikybė.

Visgi ypač svarbu pasirūpinti tinkamu išorės įvaizdžiu, savo veiklos pristatymu visuomenei taip, kad tai taptų jūsų saugumo, sėkmės priežastimi. Jeigu sugebėsite tai padaryti, tai taps šių metų jūsų stiprybe, o metai bus ypač sėkmingi.

DVYNIAI

Šie metai jums bus labai darbingi, o sėkmingiausi – tiems, kurie ieško geresnio darbo, didesnio užmokesčio ar veiklos, kad jaustųsi reikalingesni, svarbesni. Visgi galimybių darbo srityje atsiras tik tuomet, jei netingėsite, atsisakysite nereikalingo plepėjimo, laiko švaistymo, rezultatyviai veiksite, laiku pateiksite laukiamus rezultatus. Nors šioje srityje ir būsite sėkmingi, visgi ruoškitės susidurti su aktyviu konkuravimu. Daug atsargiau derėtų elgtis srityse, susijusiose su kreditais, skolomis, investicijomis: šiemet arba visai atsisakykite skolinimosi, arba apsiribokite tuo, kas būtina. Paimtus per didelius kreditus bus nelengva grąžinti. Tai nereiškia, kad nepavyks sėkmingai uždirbti. Jums seksis, tačiau šiemet svarbu suformuoti finansinį rezervą , nes tai labai pravers kitais metais.

Dar viena svarbi sritis – tai bendravimas, savęs tobulinimas, naujų ryšių užmezgimas. Nevenkite nueiti į kultūrinius renginius, skirti laiko maloniam, įdomiam bendravimui, įvairiems reprezentaciniams žaidimams ar sportui, tokiam kaip badmintonas, tenisas, golfas, įvairūs šokiai ir panašiai – per juos šiemet gali ateiti išties reikalingi, perspektyvūs, šviesūs žmonės, atversiantys jums naujų galimybių. Skirkite daugiau dėmesio kūnui, jam tobulinti, sveikatai. Metų pabaigoje ypač pravers įvairios vandens terapijos formos, pirtis, eteriniai aliejai.

Nuo rugsėjo trečios dekados pavyks pagerinti buitines sąlygas – pajusite, suvoksite, kaip gana paprasta, lengva tai padaryti.

Metų pabaigoje ypač svarbūs taps partnerystės, įvaizdžio, ryšių su visuomene reikalai. Tapsite ryškūs, pastebimi, trauksite dėmesį, lengviau bus tapti populiariems. Skirkite daugiau dėmesio įvaizdžiui formuoti, buvimui viešumoje.

VĖŽYS

Šiais metais būsite tarp sėkmingiausiųjų Zodiako ženklų. Sėkmės planeta „Karalių žvaigždė“ Jupiteris suteiks jums kūrybingumą, žavesį, sėkmę meilėje, realizuojant pomėgius, formuojant įvaizdį. Labai svarbu, kad šiemet neliktumėte tik prie sauso ar nemėgstamo darbo, leistumėte sau kurti, išreikšti save. Per pomėgių realizavimą ne tik atsigausite, bet ir imsite gerbti save, įgysite pasitikėjimo, sutiksite įdomių žmonių, pasieksite pripažinimą. Šie metai taip pat ypač sėkmingi siekiantiems meilės ar norintiems susilaukti vaiko – leiskite sau mylėti, būti savimi, skirkite daugiau laiko žaidimams, poilsiui. Būtent tuomet į jūsų gyvenimą ateis tai, dėl ko norisi gyventi, stengtis, žydėti, sėkmingai išreikšti save.

Šiemet labai svarbu jūsų asmenybė, jūsų puiki intuicija, rūpestingumas, pagarbumas. Per jūsų asmenybę itin lengvai reikšis šviesiosios kosmoso jėgos, apsauga šeimai, aplinkiniams, jeigu tik leisite, kad tai vyktų, jei neatsiribosite nuo gerumo, dvasingumo.

Nuo rugsėjo iki metų pabaigos sėkmė persikels į jūsų uždarbio sritį – skirkite dėmesio, kad teisingai įvertintumėte tai, ką darote, finansiniai mainai tarp jūsų ir pasaulio būtų adekvatūs. Išmintingai, nuosekliai veikdami išreikalausite, kas jums priklauso – šiuo periodu sėkmė jūsų pusėje.

Nuo lapkričio antros dekados nuotaikos bei energijos keisis – prasidės iš tiesų darbingas metas. Liks mažiau vietos romantikai, poilsiui ir meilei, bet kur kas daugiau – darbo aktyualijoms. Tiems, kas ieško naujų galimybių darbo srityje, prasideda beveik metų trukmės sėkmingas periodas. Kita vertus, daugiau dėmesio skirkite sveikatai – jeigu skubėsite, užsikrausite per daug darbų, bus sunku ją išsaugoti.

Dar viena sritis, kuriai šiemet reikia dėmesio ir būtinas atsargumas, – tai partnerystė. Turiu omenyje ne tik vedybų partnerystę, bet ir partnerystę darbo, verslo srityje. Ši sritis bus susijusi ir su rimtomis galimybėmis, ir su potencialiais pavojais. Bus svarbu teisingai įvertinti savo jėgas bei poreikius, nesivelti į abejotinus sandorius ar projektus, kuriems dar nesate subrendę. Ši sritis išsigrynins, taps ramesnė nuo rugpjūčio vidurio. Jeigu nepasiduosite avantiūroms pirmoje metų pusėje, nuo rugsėjo jus lydės sėkmė.

LIŪTAS

Šiais metais viena svarbiausių sričių, kur link nukryps kosminės energijos, galimybės jūsų gyvenime, – tai namai, nekilnojamasis turtas, giminė. Jeigu veiksite išmintingai, galėsite pagerinti savo gyvenimo sąlygas, sukurti šeimą. Vis dėlto nedarykite skubotų sprendimų – sėkmingi pokyčiai ateis tik gerai viską apgalvojus, nuodugniai pasvėrus. Tiems, kurių gyvenime šiose srityse santykiai sudėtingi, yra susikaupę problemų, jos gali dar išryškėti. Po galimos krizės, įdėję pastangų, minėtose srityse suformuosite ramesnę, stabilesnę, sėkmingesnę situaciją.

Be to, derėtų skirti daugiau dėmesio darbui ir sveikatai. Nenustebkite, jei darbe susidursite su griežtesne kritika arba jūsų pastangų nevertins. Kita vertus, nepasiduokite ir aplaidumui – čia gali pasitaikyti apmaudžių nesusipratimų. Būkite ypač susikaupę tvarkydami dokumentus, atsakingai vykdykite savo pareigas. Neverta veltis į konfliktus su valstybinėmis institucijomis ar valstybės tarnautojais – būkite ypač atsargūs, santūrūs, susikaupę, jei čia tektų turėti reikalų. Daugiau dėmesio nei įprastai skirkite sveikatai. Nekilnokite sunkumų, rūpinkitės savo stuburo sveikata, sąnariais, visa kaulų sistema, oda, plaukais, dantimis – jie bus jautresni, pažeidžiamesni.

Dar vienas šių metų ypatumas – tai, kad Liūto ženklu didžiąją metų dalį judės Karminis Mėnulio mazgas Rachu. Tai reiškia, jog per jūsų asmenybę plūs galingos kosminės energijos, skatinančios vystymąsi, aktyvų evoliucinį judėjimą į priekį. Tai metas, kai asmenybė turi aktyviai tobulėti, atsisakydama silpnybių. Jums dosniai versis visiškai nauja informacija, kuri anksčiau likdavo nepastebėta ar nesuvokta. Formuosis naujas požiūris į gyvenimą, į save, kai kur toks naujas, jog prireiks laiko, kad galėtumėte tai sėkmingai pritaikyti gyvenime, profesinėje veikloje ar santykiams. Dėl to šiais metais prireiks dėmesio bei laiko savo asmenybei. Svarbu, kad turėtumėte su kuo bendrauti jums rūpimomis temomis. Šis evoliucinis impulsas, pasireiškiantis per jus, gali būti toks įdomus, kad trauks prie jūsų žmones, padarys jūsų gyvenimą įdomesnį, prasmingesnį, jeigu neapsiribosite tik buitimi ir daiktais.

Nuo lapkričio trečios dekados pasijusite daug geriau: sugrįš jums įprastas pasitikėjimas savimi, džiugesys, žavesys, sėkmė kūryboje, meilėje.

MERGELĖ

Šiais metais jūs tarp sėkmingųjų Zodiako ženklų – didžiąją metų dalį Jupiteris suteiks didelių galimybių, susijusių su tarpininkavimu, mokslais, amatais, žiniasklaida, švietimu, transportu, chemija, farmacija, psichologija, statyba, darbu jėgos struktūrose, pramone. Jeigu norite plačiau išnaudoti Jupiterio teikiamas galimybes, bendraukite, skirkite laiko savišvietai, būkite informuoti apie tai, kas vyksta pasaulyje. Duo naudos netolimos kelionės, komandiruotės, susitikimai.

Sėkmingiausi bus tie, kurie moka puikiai tvarkyti dokumentus, nutuokia apie mokesčius, išmano apskaitą, įstatymus, finansus, ekonomiką. Šiais metais vertėtų atsisakyti sentimentalumo, ypač blaiviai vertinti situaciją, pasitelkti sumanumą. Visgi turėkite omenyje, jog šiemet aplaidumas ar klaidos darbe bus ypač greitai pastebimos, stabdomos. Nevertėtų sau leisti familiarumo ar daugiau nei leistina laisvės darbo vietoje, su kolegomis, tiesiog kolektyve. Čia ypač pravers susitelkimas, saikas, santūrumas.

Meilės reikalai šiemet gali būti apsunkinti dėl nesusipratimų – šiai sričiai teks skirti daugiau dėmesio, kad išsaugotumėte tai, ką turite geriausia. Seni meilės santykiai, jei jus sieja esminiai interesai, išsigrynins bei sustiprės. Paviršutiniški arba per daug savanaudiški, atvirkščiai, gali nutrūkti. Nauja meilė gali pavilioti, tačiau išsisklaidyti, kai geriau sužinosite, su kuo bendraujate.

Daugiau dėmesio skirkite vaikams, jei jų turite, dažniau pasidomėkite jų laisvalaikiu, žaidimais, giliaisiais interesais, pažintimis.

Su draugais, su kuriais jūsų santykiai yra ypač artimi, neformalūs, nuoširdūs, pirmoje metų pusėje formuosis ypač šviesios galimybės, įdomios patirtys.

SVARSTYKLĖS

Šiemet asmeninio uždarbio sritis jums taps ypač svarbi. Apsiginkluokite darbštumu, sumanumu bei pasistenkite teisingai įvertinti savo atliekamus darbus ir išsireikalauti, gauti tai, kas jums priklauso.

Šie metai taip pat palankūs geriau organizuoti savo buitį, padaryti ją komfortiškesnę, jaukesnę. Didysis Jupiteris šiemet padės jums lengviau tvarkyti materialius reikalus, įgyti praktiškų, reikalingų daiktų. Vertėtų daugiau dėmesio skirti savo fiziniam kūnui, jo tobulinimui, sveikatai – tai, ką šiemet šioje srityje darysite, tarnaus jums ilgą laiką. Jums tai visokeriopos materialios jėgos kaupimo metai.

Dar viena sritis, kuriai šiemet reikėtų skirti daugiau dėmesio – tai šeima, namai, giminė. Pasistenkite išvengti ilgalaikių konfliktų, atšiaurumo santykiuose su savo artimaisiais, tačiau neleiskite ir savęs išnaudoti, spekuliuoti jūsų jausmais. Šioje srityje galimi praradimai, ypač tai susiję su senais žmonėmis. Iki rugpjūčio 6 dienos šią sritį šiemet veiks Lilit, arba Juodasis mėnulis. Todėl šioje srityje prireiks ypatingo atsargumo, rūpestingumo – neleiskite sau rizikuoti vieninteliu nekilnojamuoju turtu, metai tam nėra palankūs.

Ypač svarbi, skatinanti jūsų tobulėjimą, vystumąsi bus sritis, susijusi su draugais, kolektyvine veikla. Žinoma, kalba ne apie bet kokius draugus, ne apie bet kokį kolektyvą. Tik tie draugai, kuriems jūs iš tiesų rūpite, bei tie kolektyvai, kurių veikla yra prasminga, reikalinga pasauliui, suteiks jums sielos atgaivą, atvers naujas galimybes. Tai gali būti bendraminčių klubas, bendruomenė arba draugai, kurie domisi tuo, kas jums iš tiesų įdomu. Draugai, kolektyvas šiemet jokiu būdu jūsų neturėtų traukti atgal – atvirkščiai, per šią sritį į jūsų gyvenimą turėtų ateiti nauji, perspektyvūs, šviesūs dalykai, atveriantys jums naujas galimybes, efektyvesnį požiūrį. Todėl labai svarbu mokėti pasirinkti.

Nuo lapkričio trečios dekados sėkmingesnis, dinamiškesnis metas – sėkmę neš bendravimas, kelionės, ryšiai su užsieniu.

SKORPIONAS

Šiais metais būsite tarp sėkmingiausiųjų – jūsų Zodiako ženkle, Skorpione, didžiąją metų dalį svečiuosis Jupiteris, nešantis dideles naujas galimybes. Jausite didelį jėgų antplūdį, aktyvumą, lengva bus atsirasti dėmesio centre. Lengviau nei įprastai pelnysite autoritetą, pristatysite naujas idėjas aplinkiniams. Tai jūsų iniciatyvų, svarbių darbų pradžios bei asmenybės atsinaujinimo metas. Visgi be reikalo neišlaidaukite, neužsikraukite per didelių darbų. Viena šių metų pagundų – išlaidavimas, savo jėgų pervertinimas, puikybė.

Šiemet būkite ypač atsargūs tvarkydami dokumentus, susijusius su mokesčiais, atsargiau bendraukite, venkite apkalbinėti draugus, kolegas.

Šiais metais ypač svarbu atkreipti dėmesį į tikslų formulavimą. Jei jūsų tikslai bus laiku iškelti ir atitiks asmenybės poreikius, daug pasieksite. Nepatingėkite ir būtinai tai padarykite – formuluodami naujus tikslus juos išgryninkite.

Dar viena sritis, kuri gana svarbi – tai šeima, namai. Čia šiemet stipriau reikšis karminio gryninimosi, apribojimo procesai. Būkite atidūs, rūpestingi, tuomet šeima sustiprės, stabilizuosis. O jeigu šeimos, giminės santykiams trūksta nuoširdumo, meilės, supratimo, jie gali pradėti irti. Čia taip pat gali tekti atsisveikinti su tuo, kas jau visai atgyvenę.

Dar viena sritis, kuri šiemet jums bus šviesi – tai tolimos kelionės, ryšiai su užsieniu, administravimas.

ŠAULYS

Šiais metais jums baigiasi dvylikos metų ciklas, susijęs su Jupiterio judėjimu. Dėl to galite jausti pabaigos nuotaikas, nenorą imtis naujų dalykų, nepasitenkinimą tuo, ką darėte anksčiau. Ir nenuostabu – iki lapkričio antros dekados derėtų atkreipti dėmesį į tai, ką reikia užbaigti, stabilizuoti, ko atsisakyti, ką ištaisyti, o ne į tai, ką pradėti. Šie metai – tai darbų pabaigos, stabilizavimo bei rengimosi naujam ciklui metas.

Nuo lapkričio antros dekados, Jupiteriui perėjus į Šaulio ženklą, atvirkščiai, atsigausite, o galingos Jupiterio energijos atvers duris naujoms galimybėms, tai bus jūsų naujo dvylikos metų ciklo pradžia. Tačiau visus metus derėtų labai atsargiai elgtis su finansais – ši sritis jums bus pažeidžiama, susijusi su karminio atpirkimo tendencijomis. Deja, dėl planetų konfigūracijų apie dvejus metus vertėtų mokytis taupumo, praktiškumo, apriboti pirkinius.

Šiemet perspektyvi sritis jums bus susijusi su aukštuoju mokslu, užsieniu, tolimomis kelionėmis, kurias visgi reikėtų kruopščiai atsirinkti. Ypač perspektyvūs bus ryšiai su užsieniu, darbas, susijęs su administravimu, pramogų verslu, sportu, vaikų ugdymu.

Kita vertus, šiemet itin atsargiai, santūriai reikėtų elgtis bendraujant su kolektyvais, kolegomis, draugais. Neverta leisti sau lengvabūdiškumo laiškuose ar publikacijose socialiniuose tinkluose – galite susidurti su metikėtai aštria reakcija į, rodos, jūsų akimis, nekaltą humorą ar kritiką. Tai metai, kai svarbu gryninti mintis ir kalbą.

Metų pabaiga jums svarbi: ruoškitės jai, nesuverskite nebaigtų darbų šiam periodui. Prabus jūsų iniciatyva, ateis naujų uždavinių suvokimas, norėsite skirti jiems dėmesio. Būtų gerai, kad nereikėtų dairytis atgal.

OŽIARAGIS

Jums šie metai nevienareikšmiški – bus ir puikių, stiprių momentų, jus palaikančių energijų, galimybių, ir pagundų, sunkumų. Šiemet jūsų ženklu, Ožiaragiu, visus metus judės Saturnas. Tai jūsų ženklo valdovas, dėl to šios planetos energijos jums yra artimos, gerai pažįstamos. Tačiau šiemet nuo metų pradžios iki rugpjūčio 6 dienos Ožiaragio ženklu judės taip pat ir Lilit, arba Juodasis Mėnulis.

Tai apsunkins Saturno pasireiškimą, galimos niūresnės nuotaikos, pesimizmas, savęs nuvertinimas ar problemos, susijusios su senais žmonėmis, palikimu, senais daiktais, santykiais šeimoje. Daugiau dėmesio reikėtų skirti tvarkai, švarai, higienai. Labai svarbu, kad namuose būtų pakankamai šviesos, gryno oro – tai padės apsisaugoti nuo jėgų nuopuolio, pesimizmo, ligų. Vertėtų atsisakyti visų nereikalingų daiktų, siekti santykių aiškumo, neleisti jų suvelti, manipuliuoti jumis.

Kaip stipriai Lilit, judėdama jūsų ženklu, apsunkins metus, priklauso nuo asmeninės karmos – vieniems jos įtaka jausis gana stipriai, kitiems – vos juntamai. Geriausiu atveju Saturnas, judėdamas jūsų ženklu, padės sustiprėti, stabilizuotis, surimtėti, prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą. Neigiama prasme Lilit įtaka gali pasireikšti liūdesiu, nepasitikėjimu savimi, jėgų nuopuoliu. Taip pat gali išryškėti problemos, susijusios su sveikata. Būtų prasminga užsiimti grūdinimusi, imuniteto stiprinimu, druskų, toksinų valymu iš organizmo. Šiais metais ypač atsargiai elkitės su finansais – neverta užsiimti investicijomis, imti didesnių kreditų.

Nuo rugpjūčio 6 dienos, Lilit perėjus iš Ožiaragio į Vandenio ženklą, įtampa, niūrumas nuslūgs, bet susidursite su nesusipratimais ar nesėkmėmis, pajusite Saturno jėgos pozityvumą – stabilumą, tvirtumą, ramybę.

Geroji šių metų pusė bus susijusi su jūsų ištikimais draugais, mėgstamu kolektyvu. Per šią sritį šiemet rasis gerosios galimybės, įdomūs pasiūlymai bei palaikymas. Būtent draugai padės nepasiduoti niūrumui, objektyviau pažvelgti į save.

VANDENIS

Tik tuomet, jei turėsite suformavę aiškius, konkrečius tikslus, suderintus su laikotarpio aktualijomis bei savo jėgomis, gebėsite pasinaudoti geriausiomis metų galimybėmis. Jos daugiausia bus susijusios su profesiniu kilimu, žinomumu, vadovavimu. Konkretūs tikslai, geri santykiai su vadovybe, atsakingumas, susitelkimas, konkretumas, drąsa ir gebėjimas pagrįstai rizikuoti ten, kur tai būtina – svarbūs bruožai, reikalingi šių metų sėkmei pasiekti.

Kita vertus, nenustebkite, jei jausite didesnį nei įprastai nepasitikėjimą savimi. Jokiu būdu neleiskite sau lengvabūdiško elgesio, neprovokuokite likimo ar aplinkinių žmonių. Labai pravers kuklumas, santūrumas, įsiklausymas į kritiką, į tai, kas sakoma, įsigilinimas į situacijas.

Ypač perspektyvi šiemet bus sritis, susijusi su partneryste – tiek profesiniuose reikaluose, tiek asmeniniame gyvenime. Svarbu, kad būtumėte atviri galimybėms, ateinančioms per partnerystę. Tačiau jos pasieks jus tik tuomet, jei gebėsite įsiklausyti, susiderinti, atsisakyti ko nors dėl produktyvaus bendradarbiavimo. Pasistenkite, kad jūsų gyvenime būtų vietos žaidimui, poilsiui, džiaugsmui, kūrybai, meilei, pomėgiams – neužsidarykite vien skaičių, informacijos, skaitmeninių technologijų, profesijos pasaulyje.

Šie metai lems svarbių pokyčių meilės srityje, naujos galimybės versis, jei suformuosite naują įvaizdį, skirsite dėmesio tinkamam, moderniam savo veiklos pristatymui.

ŽUVYS

Nors metai bus margi, jie suteiks didesnes nei daugeliui Zodialo ženklų galimybes. Didžiąją metų dalį Jupiteris bus pozicijoje, kuri susijusi su plėtra, kilimu visuomenėje, autoriteto augimu. Lydės sėkmė tolimose kelionėse, administracinėje veikloje, dvasinio tobulėjimo praktikose, psichologijos, leidybos, netradicinės medicinos srityse. Tai puikūs metai save tobulinti, bendrauti su autoritetingais žmonėmis.

Sėkminga bus įvairi veikla, susijusi su užsieniu. Vis dėlto vykdami į užsienį įsiklausykite į savo intuiciją, ar tikrai to reikia, ar laiku planuojate išvyką – ne visos šalys bus saugios šiais metais. Vertėtų atsižvelgti ir į terorizmo, ir į galimus gamtos stichijų keliamus pavojus. Svarbiausi sumanymai, kurie anksčiau nesisekė, šiemet pagaliau gali pavykti. Tik reikės kryptingos drąsos ir iniciatyvos, darbštumo, pozityvumo.

Nors metai jums daug žada, labai svarbu ir nepervargti, pailsėti, nes dėl poilsio trūkumo galimi nervų sistemos sutrikimai, odos problemos, alergijos. Atkreipkite dėmesį ir į darbo sritį: ji neabejotinai turėtų tobulėti, atsinaujinti. Stenkitės, kad jūsų mėgstama veikla būtų moderniai pristatoma visuomenei, patraukliai atrodytų.

Kiek sudėtingesni gali būti santykiai kolektyve – stenkitės nesivelti į abejotinus sumanymus ar tuos, kuriems nesate tinkamai pasirengę, kitaip kolektyvo ar draugų problemos gali tapti jūsų problemomis. Čia neverta rizikuoti, atvirkščiai – pravers praktiškumas, konkretumas, labai aiškus tikslų formavimas. Atsirinkite tai, kas jus asmeniškai domina, ką galite daryti vadovaudamiesi širdimi, ne tik protu.

Pirmoje metų pusėje maloniai gali nustebinti sėkmė meilės reikaluose, kūryboje. Stenkitės, kad turėtumėte laiko džiaugtis gyvenimu, užsiimti mėgstamais dalykais.

