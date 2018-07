Išbėgiojo Tautiškos giesmės žodžius

Kaunietis Mindaugas Šatkus garsėja netradicinio bėgiojimo pomėgiu. Asmeninio albumo nuotrauka

Bėgimo entuziastas kaunietis Mindaugas Šatkus, propaguojantis aktyvų gyvenimo būdą, savo pomėgį pavertė patriotine akcija. Jis drauge su bendraminčiais išbėgiojo Vinco Kudirkos Tautiškos giesmės žodžius Lietuvos ir užsienio valstybių miestų žemėlapiuose.

Idėją minint valstybės atkūrimo šimtmetį išbėgioti Tautiškos giesmės žodžius M. Šatkui pasiūlė bičiulis, žinojęs apie jo aistrą netradiciniam bėgimui. Didelis „Žalgirio“ krepšinio klubo gerbėjas Mindaugas jau buvo išbėgiojęs savo mėgstamos komandos pavadinimą keliuose užsienio miestuose, į kuriuos vyko palaikyti per svarbias rungtynes žaidžiančių žalgiriečių. Prieš trejus metus jis su bendraminčiais Kaune subūrė judėjimą „Šešios trim“. Sporto entuziastai renkasi itin neįprastose vietose: bėga Kauno oro uosto pakilimo taku, treniruojasi Kauno dramos teatre, geležinkelio stotyje, net ant miesto vieno banko stogo.

Mindaugas Šatkus: „Tautiškoje giesmėje yra penkiasdešimt žodžių – kasdien išbėgiojant po žodį dar buvo įmanoma spėti sudėlioti visą himną iki valstybės atkūrimo šimtmečio.“

Prasidėjo nuo „Žalgirio“

„Pirmą kartą Žalgirio vardą prieš dvejus metus išbėgiojau Barselonoje. Idėja pasirodė smagi ir netradicinė. Todėl miesto gatvėmis dar bėgau Gediminaičių stulpų simbolį. Kadangi esu didelis „Žalgirio“ aistruolis, dažnai važiuoju palaikyti savo komandos, kai ji žaidžia Europoje. Nuvykęs į miestą, kuriame vyksta rungtynės, gatvėmis bėgu savo komandos vardą. Bėgau ir komandos įkūrimo datą – 1944 metus, kai „Žalgiris“ buvo įkurtas. Klubo pavadinimą esu išlakstęs Tel Avive, Atėnuose, Barselonoje, Maskvoje ir, žinoma, Kaune“, – pasakojo Mindaugas.

Vienas bičiulis, žinodamas apie šį M. Šatkaus pomėgį, dar gruodžio mėnesį pasiūlė imtis didesnio iššūkio: pabandyti išbėgioti visą V. Kudirkos Tautiškos giesmės tekstą. Jie suskaičiavo, kad iki Vasario 16-osios likę kiek daugiau kaip šešiasdešimt dienų, o Tautiškoje giesmėje yra penkiasdešimt žodžių. Nutarė, jog per dieną būtų galima išbėgioti po žodį, ir spėti sudėlioti visą himną iki valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo.

Subūrė pasaulio lietuvius

Kol buvo svarstoma ši iniciatyva, Mindaugui šovė mintis, kad prie jos galėtų prisidėti ne tik Lietuvos gyventojai, bet ir kiti po pasaulį išsibarstę lietuviai. „Pasakiau draugui: pakviečiame visus, tegu visas pasaulis bėga. Taip ir prasidėjo akcija „Bėgame Tautišką giesmę pasaulyje“, – šypsodamasis prisiminė M. Šatkus. Socialiniame tinkle „Facebock“ kauniečiai sukūrė šiam tikslui skirtą paskyrą ir pakvietė visus norinčiuosius prisidėti prie smagaus sumanymo. „Neribojome žmonių rinktis tik bėgimą, siūlėme visus įmanomus variantus: plaukti laivu, važiuoti dviračiu, skraidyti lėktuvu, joti ar tiesiog vaikščioti. Iš tiesų buvo labai įvairių būdų, kaip prisijungti prie mūsų iniciatyvos“, – tikino pašnekovas.

Mindaugas pasidžiaugė, kad jam su bendraminčiais pavyko išbėgioti, išvaikščioti, išplaukioti ir kitaip įamžinti visus Tautiškos giesmės žodžius galutiniam akcijos akordui – vaizdo klipui. Anot kauniečio, prie akcijos prisidėjo kone visa Lietuva – Klaipėda, Šiauliai, Raseiniai, Alytus, Marijampolė, daugybė mažesnių šalies miestų ir miestelių. Užsienio lietuviai taip pat neliko abejingi: į sumanymą atsiliepė Jungtinėse Valstijoje, Čilėje, Argentinoje, Peru, Ispanijoje, Norvegijoje, Švedijoje, Danijoje, Belgijoje, Latvijoje, Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje gyvenantys tautiečiai. „Vieną žodį patys išplaukiojome Italijoje. Nuvykome į Veneciją buriuoti, o ten būdami pamatėme, kad Tautiškai giesmei sudėti trūksta paties trumpiausio žodžio „ir“ – matyt, jis dalyviams atrodė pernelyg lengvas ir paprastas. Tad išplaukiojome jį patys“, – prisiminė netradicinių akcijų organizatorius.

Pasitelkė šiuolaikines technologijas

Kai tik pradėjo bėgioti miestų gatvėmis norimus žodžius ar simbolius, Mindaugas imdavo paprastą popierinį vietovės žemėlapį ir iš gatvių vingių bei tiesiųjų susidėliodavo maršrutą taip, kad jis sudarytų pageidaujamą žodį. Nuvykęs į pasirinktą starto vietą įsijungdavo mobiliajame telefone specialią GPS programėlę, kuri leidžia sekti ir fiksuoti, ar trasa įveikiama tiksliai. Tačiau tobulėjant technologijoms bendraminčiai ir tiesiog aktyvų gyvenimo būdą propaguojantys žmonės, gerai išmanantys naująsias technologijas, pasiūlė dėlioti maršrutą tiesiog išmaniajame įrenginyje. „Taip gerokai paprasčiau, – tikino Mindaugas. – Anksčiau tekdavo orientuotis pagal žemėlapį, o dabar pati programėlė tave veda – paspaudus „Start“ pasako, kada sukti į kairę ar į dešinę, lieka tik paisyti nurodymų.“ Naudojantis specialiomis programėlėmis ėjikui ar bėgikui užtenka išsaugoti savo įrenginyje įveikto maršruto vaizdą ir pasidalyti juo su akcijos „Bėgame Tautišką giesmę pasaulyje“ organizatoriais.

Per Pasaulio lietuvių jaunimo suvažiavimą, rengiamą liepos 6–8 dienomis, M. Šatkus nori pakviesti aktyvaus gyvenimo būdo mėgėjus į žygį „LT100“ ir jiems dar kartą pristatyti akcijos „Bėgame Tautišką giesmę pasaulyje“ rezultatus – išspausdintas momentines išmaniųjų įrenginių ekranų kopijas (Print Screen) ketinama iškabinti miške, palei planuojamo žygio trasą.

„Karūnos keliui“ prireikė visų jėgų

Prieš dvejus metus Mindaugas ir du jo bičiuliai sumanė liepos 6-ąją – Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną – paminėti dar viena patriotine akcija „Karūnos kelias“. Vyras prisipažino, jog tai buvo pati beprotiškiausia ir mažiausiai techniškai apskaičiuota idėja. „Ryžomės kelių dienų kelionei, per kurią rinkome gyventojų linkėjimus Lietuvai. Vėliau įteikėme juos prezidentei Daliai Grybauskaitei“, – kalbėjo Mindaugas.

Tuomet baidare nuo Vilniaus iki Svencelės vyrai nuplaukė apie 200 km, o dviračiu atgal numynė 450 kilometrų. „Turėjome tikslą finišuoti liepos 6 dieną 9 val. vakaro ir kartu su visais Vilniaus Katedros aikštėje giedoti Tautišką giesmę. Stengėmės iš visų jėgų, kad spėtume. Į Katedros aikštę įvažiavome skambant paskutiniam himno posmeliui – metėme šalmus, pridėjome ranką prie širdies ir stojome giedoti“, – apie nuotykių nestokojusią patriotinę akciją šypsodamasis pasakojo kaunietis.

Sportuoti skatina ir kitus

Mindaugas prisipažino, kad iširus santuokai jis netikėtai pasinėrė į bėgimo pasaulį. Sakė, tiesiog vieną dieną prieš trejus metus atsikėlęs rytą ir išbėgęs be jokio tikslo. „Galbūt tiesiog pabodo per ramiai gyventi, reikėjo išsijudinti. Paskui mečiau rūkyti, po kurio laiko visai atsisakiau alkoholio ir ėmiau sportuoti rimčiau. O vieną dieną pamaniau, kad visai smagu būtų pačiam išmokti vesti treniruotes ir motyvuoti žmones. Baigiau intensyvius kursus, įgijau žinių ir pradėjau skleisti sporto misiją. Su kolega įkūrėme judėjimo bendruomenę „My Hero“, kuri jau gerą pusmetį veikia kaip „Šešios trim“, netrukus prisidėjo dar keli treneriai ir pabandėme visus Kauno gyventojus išjudinti, pakviesti sportuoti kiekvieną dieną. Rengiame ir nemokamas treniruotes kauniečiams „Judėk sveikai“. Į jas susiburia per 100 žmonių“, – smagiais gyvenimo pokyčiais džiaugėsi M. Šatkus.