Agnė Grudytė: „Baltą chalatą vilkėjau ne kartą“

AIDA ŽEMAITYTĖ 2018 03 11 18:30

Aktorė, televizijos laidų ir renginių vedėja Agnė Grudytė (31 m.) įsitikinusi, kad nors naujos patirtys žmogų daro turtingesnį, svarbu džiaugtis ir dabarties akimirka, tuo, kaip gyveni čia ir dabar.

– Jūs – graži moteris. Esu tikra, kad šią frazę girdite dažnai. Įdomu, kaip pati suprantate grožį ir kaip jį vertinate?

– Ačiū už komplimentą. Beje, ir pati labai mėgstu aplinkinius apdovanoti komplimentais.

Iš sveikatai svarbių dalykų norėčiau paminėti kokybišką miegą.

Jei atvirai, neretai girdžiu frazę, kad esu graži. Ir galbūt tai, kad ją girdžiu dažnai, žodžių nesureikšminu. Be to, aš pati kiek įmanoma adekvačiai matau save veidrodyje. Esu įsitikinusi, kad fraze: „graži moteris“, „gražus žmogus“, galėtume apibūdinti beveik visus. Tai dar viena priežastis, kodėl nuo tokio komplimento man galva nesvaigsta. Juk pasaulyje yra daugybė gražių žmonių. Be to, grožis – subjektyvi sąvoka, ją sunku pamatuoti. Pripažinkime, kiekvieną mūsų labiausiai puošia vidinė energija, pozityvios mintys.

– Žinoma, aktorei nepaprastai svarbu ir tai, kas yra galvoje. Pavyzdžiui, gera atmintis, kai reikia išmokti tekstą...

– Kadangi nedirbu teatre, ilgi tekstai nėra mano kasdienybė. Filmo ar serialo filmavimo metu žodžius vaidmeniui reikia atmintinai išmokti labai greitai ir tik „tam kartui“. Privalumas – tekstas paprastai būna ganėtinai trumpas. Tad galiu pasakyti, kad mano trumpalaikė atmintis veikia puikiai! Vos nufilmavus jau galiu tekstą spragt – ir užmiršti. Tą ir darau. Tai perteklinė, nereikalinga informacija, kurios nereikia nešiotis savyje.

– Prieš gerus metus eidama į dainavimo projektą „Žvaigždžių duetai“ sakėte, kad norite save „truputį palaužyti, atrasti naujų savo veidų ir įgūdžių“. Ar sutinkate, kad žmogus „auga“ patekdamas į vis naujas situacijas, įgydamas nepažintos patirties?

– Mes augame kiekvieną dieną, bet augimas priklauso nuo to, kaip žmogus žiūri į susiklosčiusią situaciją. Juk gali aplink viskas bėgti, keistis, griūti, dūžti, tačiau jeigu giliai viduje pats su savimi kalbiesi „kita kalba“ nei tavo aplinka – progresas greičiausiai neįvyks.

Dar manau, kad nebūtina visada išeiti iš komforto zonos, „laužyti“ savo įsitikinimus. Juk kartais mes „užsižaidžiame“ su tomis frazėmis, kad nuolat reikia keistis, atsinaujinti ir pamirštame kitą svarbų dalyką – mėgautis dabarties akimirka, tuo, kaip gyveni čia ir dabar. Tad šalia „savęs laužymų“ reiktų pajusti ir harmoniją su pačiu savimi.

– Esame laikraštis, rašantis apie sveikatą. Ar jums yra tekę vaidinti gydytoją? Kokia patirtis?

– Vaidinau chirurgę, medicinos sesutę (netgi du kartus), šeimos gydytoją. Su medicina susijęs ir teismo medicinos ekspertės vaidmuo TV seriale „The Sniffer“ („Kvapų detektyvas“). Tad galiu juokais sakyti, kad ši profesija man artima.

Tačiau noriu pastebėti, kad aktorius, kurdamas vaidmenį, vaidina ne profesiją, o žmogų, kuris yra tos profesijos atstovas. Trumpiau tariant, mėginame perteikti konkretaus personažo charakterį.

Jei kalbame apie techninius momentus, suvaidinti mediką yra gana sudėtinga. Pavyzdžiui, scenarijuje numatyta, kad reikia įstatyti kateterį ir prijungti lašinę. Be profesionalaus medicinos personalo konsultacijos tikrai negalėčiau to padaryti teisingai. Taigi, kuriant medikų vaidmenis profesionalo pagalba yra svarbi ir būtina.

– Esu tikra, kad jūsų gerbėjams įdomu, kuo skiriasi Agnė, kai ji namuose viena ar su šeima, nuo Agnės, kuri užveria buto duris ir tampa viešu asmeniu?

– Nesijaučiu labai viešas asmuo. Į asmeninę erdvę patekti leidžiu tik tiek, kiek to noriu aš pati. Taigi, šiuo klausimu esu gana uždara. Ar labai skiriuosi būdama namuose ir viešumoje? Sakyčiau, kad aš, kaip ir kiti žmonės, skirtingose situacijose elgiuosi skirtingai. Paprastai laikausi keleto taisyklių: stengiuosi gerbti kitą, nevėluoti, laikytis duoto žodžio, būti mandagia. Kartais žinodama, kad mane gali atpažinti, labiau susimąstau apie tai, ką kalbu. Manau, visiems susimąstyti apie savo elgesį, žodžius – į naudą. Žinoma, nereikia perdėtai apsimetinėti tuo, kuo nesi, bet pagarba kitam žmogui – puikus bruožas.

– Auginate dukrytę. Esate iš tų mamų, kurios vaikams linki pasirinkti savo gyvenimo kelią, ar norėtumėt, kad ji paragautų aktorės duonos?

– Daugybę kartų jos klausiau, ar norėtų vaidinti. Ir lygiai tiek pat kartų ji atsakė, kad ne. Tačiau neseniai vėl apie tai kalbėjomės ir Ieva pasakė, kad vis tik norėtų išbandyti filmuotis, vaidinti. Stengiuosi nedrausti mažajai norėti, svajoti, išmėginti, pajusti naujus dalykus.

Dukrytė šoka. Ir tai, kad ji bus šokėja, pamačiau, kai buvo vos gimusi. Ar dariau įtaką jos pasirinkimui, kad ji šoka dabar? Taip. Dabar matau, kad ši aistra džiugina ir ją, ir mane. Svarbiausia, kad žmogui jo veikla teiktų didžiulį malonumą. Idealu, jei iš to galima dar ir užsidirbti (šypsosi).

– Ir klausimas pabaigai. Pasidalinkite bent vienu receptu, kaip išlikti sveikam?

– Norisi į klausimą atsakyti sąžiningai. Tikrai ne visuomet elgiuosi taip, kaip linkėčiau kitiems. Iš sveikatai svarbių dalykų norėčiau paminėti kokybišką miegą. Taip pat siūlau neapkrauti savęs neigiamomis emocijomis, stresu, neįsileisti pernelyg giliai neigiamų situacijų. Ir – kuo daugiau judėti gryname ore.