Vieta, kur eismo taisyklių pažeidėjai skaičiuojami dešimtimis tūkstančių

LŽ 2018 11 13 11:25

Organizatorių nuotrauka

Automobilių stovėjimo vietų trūkumas Santariškių medicinos miestelyje – visiems čia besilankiusiems žinoma problema.

Situaciją pagerino šiais metais atnaujintų ir naujų aikštelių atidarymas, po kurio bendras jų skaičius padidėjo iki penkių, o netrukus ir dar labiau išaugs, rašoma pranešime spaudai.

Pagal LR Sveikatos apsaugos ministerijos ir UAB „Santaros parkavimo paslaugos“ sudarytą koncesijos sutartį, iki 2019 m. vidurio Santariškių medicinos miestelyje bus sukurta 2250 naujų stovėjimo vietų. Pirmoji daugiaaukštė aikštelė bus atidaryta jau ateinančių metų pradžioje.

Nepaisant teigiamų poslinkių, šiuo metu dalis atvykstančių pacientų bei lankytojų, nepaisydami draudžiamųjų kelio ženklų, vis dar palieka automobilius neleistinose vietose.

Skaičiuojama, kad Santariškių gatvėje ir iš jos link medicinos įstaigų vedančiuose įvažiavimuose per dieną draudžiamose vietose automobilius priparkuoja nuo 300 iki 400 vairuotojų. Per mėnesį tokių pažeidėjų susidaro apie 10 tūkstančių.

Neatsakingas vairuotojų elgesys nuolat sukelia problemų tarnybiniam medikų transportui, kai tampa sunku ar net neįmanoma be eismo priežiūros pareigūnų įsikišimo pasiekti gydymo įstaigas. Be to, viešojo transporto stotelėse palikti automobiliai trukdo autobusams, sukelia kamščius ir net sudaro avarines situacijas.

Pasak Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų direktoriaus plėtrai dr. Justino Ivaškos, organizacijai labai svarbu ne tik teikti aukščiausio lygio sveikatos priežiūros paslaugas pacientams, bet ir sudaryti jiems sąlygas patogiai jaustis lankantis ligoninėje.

„Automobilių parkavimo vietų poreikis šalia mūsų įstaigos – tikrai didelis. Dabar mūsų darbuotojai, pacientai ir lankytojai lengviau randa laisvą vietą automobilio parkavimui, sugaišta tam mažiau laiko. Džiugu, kad vietų poreikis iš dalies jau patenkintas, tad nekantriai laukiame ir daugiau aikštelių“, – sako dr. Justinas Ivaška.

Jam antrina Santariškių medicinos įstaigų asociacijos prezidentas prof. Arvydas Laurinavičius, teigiantis, kad net jei aikštelėse yra laisvų vietų, daug vairuotojų vis dar elgiasi neatsakingai. Laisvų vietų nebuvimas nesuteikia teisės pažeidinėti kelių eismo taisykles, pavyzdžiui, Vilniaus miesto centre nesant laisvų vietų automobiliai itin retai paliekami nesilaikant taisyklių.

„Deja, daugeliui tokių vairuotojų pasiseka išsisukti nenubaustiems. Dedame pastangas, tačiau neatsakingo vairuotojų elgesio kultūrą pakeisti ne taip paprasta“, – sako prof. Arvydas Laurinavičius.

Santariškių medicinos miestelio įstaigos kreipiasi į atvykstančiuosius kviesdamos būti sąmoningais, laikytis tvarkos ir pataria, kaip saugiai bei patogiai pasistatyti automobilį miestelyje.

• Jeigu atvykstate pirmą kartą ar Santariškių medicinos miestelyje buvote senokai, pirmiausia išnagrinėkite Santariškių medicinos miestelio žemėlapį „Santaros parkavimo paslaugų“ svetainėje arba Santariškių medicinos įstaigų asociacijos puslapyje;

• Planuokite kelionę taip, kad atvyktumėte likus 30 min. iki vizito pas gydytoją – tuomet ramiai spėsite pasistatyti automobilį ir užsiregistruoti registratūroje;

• Turėkite omenyje, kad didžiausias aikštelių užimtumas būna rytais, nuo 8 iki 12 val.;

• Orientuotis Santariškių gatvėje padės švieslentės, nurodančios kryptis ir laisvas vietas stovėjimo aikštelėse;

• Nelaukite prie įvažiavimų į aikšteles jeigu švieslentėse rašoma, kad nėra laisvų vietų. Taip sudarote nepatogumus kitiems eismo dalyviams;

• Didžiausia tikimybė surasti laisvų stovėjimo vietų – naujai atsidariusioje aikštelėje prie Vaikų ligoninės (P7), adresu Santariškių g. 7.

Santariškių įstaigų atstovai nuoširdžiai tikisi, kad medicinos miestelio lankytojai įvertins čia vykstančius pokyčius ir prisidės prie elgesio kultūros augimo.