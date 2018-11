Greičio matuokliai Lietuvoje ir ES: atsiliekame tiek matuodami, tiek skirdami baudas

euroblogas.lt 2018 11 02

Andriaus Ufarto/fotobankas nuotrauka

Norvegijoje dešimtmetį gyvenanti ir automobilį ten kasdien vairuojanti Roberta Paliokė tinklaraščiui Euroblogas.lt sako, kad dar nė karto nebuvo nubausta dėl greičio viršijimo, bet jos vyras Gediminas gavo ne vieną nuobaudą.

„Savo apskrityje Norvegijoje turime ir momentinių, ir vidutinio greičio matuoklių. Greitis ten 80 km/val., o viršijus vos dešimt kilometrų skiriama 200 eurų bauda. Vyras ne kartą ją mokėjo, tad baudas puikiai žinome“, – juokiasi moteris.

Tuo tarpu už tokį greičio viršijimą Lietuvoje net neskiriama nuobauda, iki Naujųjų metų – tik įspėjimas. Viršijus 10–20 km/val. – bauda iki 28 eurų. Pernai policija paskelbė, kad ateityje keliuose bus taikoma nulinė greičio matuoklių tolerancija ir pasirinkti matuokliai fiksuos ir 1 km/h viršytą leistiną greitį.

„Kadangi baudos Lietuvoje nėra tokios didelės, vairuotojai nebijo paspausti greičio pedalo ir nepaiso greičio apribojimų, taip pavojų sukeldami ne tik sau, bet ir kitiems eismo dalyviams“, – svarsto Norvegijoje gyvenanti šilutiškė.

Ką reikia daryti, kad fotoradaras jūsų neužfiksuotų? Tiesiog sekite greičio apribojimus. Tiesa, svarbu atkreipti dėmesį į ženklus, nes kiekvienoje šalyje leistinas greitis skiriasi.

Lietuvoje gyvenvietėje galite važiuoti 50 km/val., Jungtinėje Karalystėje − 48 km/val., o Baltarusijoje ar Bosnijoje ir Hercegovinoje – 60 km/val. Važiuojant greitkeliu leistinas greitis tarp Europos šalių gali skirtis net iki 30 km/val. Pavyzdžiui, Čekijoje greitkeliu galima važiuoti iki 80 km/val., o Latvijoje ar Rumunijoje – 110 km/val.

Svarbu sekti įspėjamuosius ženklus

Tolimųjų reisų vairuotoju Europoje daugelį metų dirbantis Gintaras Šapoka tinklaraščiui Euroblogas.lt sako, jog keliaujant per šalis svarbu stebėti ženklus.

„Važiuojant Vokietijoje, nesvarbu, gyvenvietėje ar ne, jeigu yra matuoklis, bus ir įspėjantis ženklas, už kiek metrų prasidės greičio matavimas. Jeigu įvažiavę į matavimo zoną ribojimo nepaisysite – bauda tikrai jus pasieks. Tiesa, nors ir yra įspėjamasis ženklas, matuoklis gali būti išjungtas.“

Pasak G. Šapokos, Vokietijos greitkeliuose nei ženklų, nei matuoklių nesutiksime, nes ten greitis neribojamas, o pasibaigus greitkeliui arba įsiterpus kito kelio atkarpai, pamatysite apie greičio matavimą įspėjančius ženklus: „Vairuojant svarbiausia sekti kelio ženklinimą ir nepamiršti, kokiu keliu važiuojate. Mitas, jog kitos šalies vairuotojai pro greičio matuoklius gali lėkti, kiek tik panorėję, esą baudos jų nepasieks. Nebūkite tokie užtikrinti, nes Europos Sąjungoje automobilių savininkus labai lengva išsiaiškinti.“

Iki 2020 m. pabaigos Lietuvos keliuose planuojama įrengti iš viso 500 stacionarių ir vidutinio greičio matuoklių.

Živilė KarevaitėŠiuo metu Lietuvos valstybiniuose keliuose veikia 139 stacionarūs ir 25 sektoriniai greičio matuokliai, neskaičiuojant įrengtų miestuose, rodo Automobilių kelių direkcijos duomenys. Ar tai daug? Pažvelgus į kitas Europos šalis – nelabai. Europos atžvilgiu atsiliekame ir baudų dydžiais užfiksavus greičio viršijimą.

Pagal matuoklių kiekį – sąrašo gale

Daugiausia matuoklių Europoje galima rasti Belgijoje – 1 000-čiui kvadratinių kilometrų įrengti 38 matuokliai, Jungtinėje Karalystėje − 22 , Italijoje − apie 20, o Lietuvoje – vos 3.

Mažiausiai greičio matuoklių Europoje įrengta Slovakijoje (vos 13 vnt.), Latvijoje (21 vnt.) bei Bosnijoje ir Hercegovinoje (52 vnt.).

Roberta Paliokė, nuotr. iš asm. albumo

Nauji sektoriniai matuokliai

Pastaruoju metu Lietuvoje netyla kalbos apie naują greičio matavimo būdą keliuose – sektorinius greičio matuoklius, matuojančius vidutinį transporto priemonių greitį. Iki šiol matuokliai tik kaupė duomenis apie vairuotojų elgesį kelyje, o nuo rugsėjo 1 d. informacija apie pažeidėjus perduodama Administracinių nusižengimų registrui.

Nors kol kas kelis kilometrus viršiję vairuotojai dar lieka nenubausti, nuo kitų metų teks atsakyti net ir už menkiausią pažeidimą.

Daugiausia naujų vidutinio greičio matuoklių – po šešis – įrengta aplink Vilnių ir Panevėžį, po keturis – valstybinės reikšmės keliuose aplink Prienus ir Marijampolę. Šios vietos pasirinktos dėl avaringų ruožų, didelio eismo, dažno greičio viršijimo, susikirtimų su gretutiniais keliais ir kitų aplinkybių.

Greičio viršijimą siekiama pažaboti dėl to, jog Lietuvoje net iki 70 proc. eismo įvykių įvyksta dėl per didelio greičio. Per penkis šių metų mėnesius matuokliai Lietuvoje užfiksavo daugiau kaip 2,8 mln. pažeidimų. Vairuotojai dažniausiai leistiną greitį viršija nuo 10 iki 50 km/val.