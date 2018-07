Mokyklos lietuvių atostogas gali paversti prabanga

Valdas Pryšmantas, tiesa.com 2018 07 02

Vis daugiau tėvų JK vaikus atostogauti vežasi per mokslo metus ir be mokyklų leidimo. PxHere nuotr.

Ilgi mokslo metai ir griežta mokyklos lankomumo apskaita Jungtinėje Karalystėje (JK) gyvenančių lietuvių šeimas verčia koreguoti atostogų planus arba gerokai patuštinti pinigines – britai už švietimo įstaigų taisyklių pažeidimus skiria nemažas baudas.Vasaros pirmajam mėnesiui artėjant prie pabaigos įsibėgėja ir atostogų sezonas, tačiau mokyklinio amžiaus vaikų JK turintiems žmonėms poilsio planus tenka atidėti dar kelias savaites – mokslo metai šiemet baigsis tik liepos pabaigoje. Lankomumas mokyklose kontroliuojamas itin kruopščiai, todėl tenka atsisakyti minties šiuo metu su vaikais išvykti atostogų.

Arba ignoruoti britų švietimo tvarką, tačiau tokiu atveju kiekviena praleista vaiko mokslų diena šeimai itin brangiai kainuos: teks patuštinti kišenes, galbūt susidurti ir su šalies teisėsauga.

JK bendrojo lavinimo mokyklose baigsis tik liepos 20-ąją, todėl jas lankančių vaikų tėvai iki to laiko priversti atsisakyti bendrų šeimos atostogų net ir tuo atveju, jeigu jų darbovietėse – poilsio metas.

Tai galbūt žino ne visi JK lietuviai, o socialiniuose tinkluose tarp jų verdančios diskusijos tik patvirtina, kad ši tema dabar yra itin aktuali.

Neišleido į Lietuvą

Praėjusių metų rugsėjo 4-ąją prasidėję mokslo metai JK bendrojo lavinimo mokyklose baigsis tik liepos 20-ąją, todėl jas lankančių vaikų tėvai iki to laiko priversti atsisakyti bendrų šeimos atostogų net ir tuo atveju, jeigu jų darbovietėse – poilsio metas ar pasitaiko itin viliojantis kelionės pasiūlymas.

Lietuvą ar kitas šalis su atžalomis anksčiau, nei baigiasi mokslo metai, sumanę aplankyti JK lietuviai privalo kreiptis į mokyklų vadovybę ir prašyti laisvadienių, tačiau vargu ar dėl tokios priežasties prašymas bus patenkintas.

„Norėjome išvykti į Lietuvą iki mokslo metų pabaigos likus porai savaičių. Dukra jokių nusižengimų neturi, puikiai lanko mokyklą, bet mūsų prašymas buvo atmestas, kartu gavome ir įspėjimą, kad teks mokėti pinigines baudas.

Kelionė suplanuota, nežinome, kaip pasielgti“, – guodėsi viena lietuvių šeima tautiečiams socialiniame tinkle „Facebook“.

Po šiuo pranešimu pasipylę lietuvių komentarai tik įrodo, kad galiojančią tvarką ir atsakomybę už praleižiamas pamokas žino toli gražu ne visi.

Vienur baudžia, kitur ne

Derėtų žinoti, kad lankomumas JK mokyklose kontroliuojamas itin griežtai, neatvykti į jas galima tik išskirtiniais atvejais, o pažeidus numatytą tvarką tėvai baudžiami piniginėmis baudomis – be pateisinamos priežasties vaikui neatvykus į pamokas kiekvienas tėtis ir mama privalėtų sumokėti po 60 svarų sterlingų baudą.

Pavyzdžiui, jeigu vaikas neatėjo į mokyklą be pateisinamos priežasties vieną dieną, šeimos biudžetui tai kainuos 120 svarų sterlingų. Neateis dvi savaites – teks pakloti 1,2 tūkst. svarų sterlingų (10 dienų), o tai jau visas minimalus mėnesio atlyginimas.

Be to, baudos nesumokėjus per 21 dieną jos dydis padvigubėja. Kai suma viršija 2,5 tūkst. svarų sterlingų, jau gresia baudžiamoji atsakomybė, o neatsakingiems tėvams už tai gresia neatlygintini viešieji darbai arba nurodymas tam tikrą laiką lankyti specialius atsakingos tėvystės mokymus.

Geriausiu atveju.

Blogiausiu atveju – kalėjimas iki 3 mėnesių.

Tokia yra bendra vyriausybės nustatyta ir visoje šalyje galiojanti tvarka, o kaip ją užtikrina mokyklos, tai jau jų reikalas, joms palikta gana plati veiksmų laisvė norint gerinti pamokų lankomumą ir formuojant tėvų požiūrį į tai. Manoma, kad kai kurios švietimo įstaigos tvarkos laikosi pernelyg uoliai, o kai kurios žiūri pro pirštus, todėl tėvai ne visada sulaukia atsakomybės ir jų patirtis yra skirtinga.

Dėl to socialiniuose tinkluose tarp jų ir kyla ginčų: vieni sako, kad už vaikų nelankomumą baudžiama griežtai, kiti tai neigia ir tvirtina, kad jokių baudų nėra.

Mokytoja: aktualu ne tik vasarą

Manchesterio „Communication Academy“ vadovaujančiosios mokytojos pareigas užimanti Neringa Kvitnickytė patvirtino, kad atėjus vasarai ir prasidėjus atostogų sezonui pamokų praleidinėjimo problema paaštrėja.

„Galima sakyti ir taip. Tačiau mokykloje, kurioje dirbu, mokosi labai daug užsieniečių atžalų, o kai kurių tautų atstovai į lankomumą žiūri atsainiau nei kiti. Ne tik vasarą, bet ir per visus mokslo metus“, – pastebi N. Kvitnickytė.

Ji paaiškino, kad baudas pamokas praleidinėjančių moksleivių tėvams skiria ne mokykla, o vietinės savivaldybės, kurioms švietimo įstaigos teikia duomenis. Mokytojos teigimu, lankomumas mokyklose labai griežtai kontroliuojamas dėl valstybiniu lygiu iškeltų uždavinių.

„Tos baudos – tai ne noras pamokyti tėvus ar vaikus, tai sudėtinė visos sistemos dalis.

Moksleivių lankomumą žymime internetinėje sistemoje, kuri prieinama vietos savivaldybei, o ji pagal mokyklų pateiktus duomenis formuoja ataskaitas. Neįgyvendinusi tam tikrų iškeltų tikslų švietimo įstaiga gali turėti problemų.

Taigi, veikia visa grandis. Dėl to mokinių lankomumui ir skiriama tiek daug dėmesio“, – paaiškino mokytoja.

Vis dėlto net ir griežčiausia tvarka ne visada teikia norimą rezultatą, sakė ji.

„Teoriškai tvarka – labai griežta, tačiau praktikoje taip gali ir nebūti. Kiekviena mokykla individualiai sprendžia šią problemą.

Tėvai randa kelių, kaip tvarką apeiti. Būna, kad vaiko neatėjimas pateisinamas giminaičio mirtimi, o kartais užtenka nuoširdaus pokalbio su mokytoja – paaiškinus situaciją sankcijos galima išvengti net ir tuo atveju, jeigu vaikas vieną kitą dieną nepasirodys mokykloje“, – pasakojo JK švietimo sistemą iš vidaus pažįstanti lietuvė.

Lankomumas – prasčiausias istorijoje

Naujausi JK Vyriausybės turimi duomenys rodo, kad be mokyklos leidimo pamokas praleidinėjančių moksleivių skaičius šiuo metu yra rekordiškai aukštas, o pagrindinė tokio rezultato priežastis – šeimos atostogos: dėl jų tėvai ignoruoja nustatytą tvarką.

2016–2017 mokslo metais suskaičiuota net 16,9 proc. mokinių, kurie be pateisinamos priežasties į mokyklą neatėjo bent pusdienį. Tai prasčiausias mokyklos lankomumo rodiklis per visą JK istoriją.

Tiesa, šiuo laikotarpiu sumažėjo tėvams skiriamų baudų – jų išrašyta 149,3 tūkst., kai 2015–2016 metais skirta 157,8 tūkst. baudų. Neatsakingiausi tėvai gyvena Yorkshire, o West Midlands grafystėje vaikai mokyklas lanko pareigingiausiai.

Manoma, kad prastėjančius rezultatus iš dalies lėmė ir plačiai JK nuskambėjusi byla, kurios metu tėvai teisme įrodė, kad per mokslo metus be mokyklos leidimo su dukra atostogauti išvyko teisėtai.

Isle of Weigh savivaldybė už tai šeimai skyrė baudą, tačiau tėvas ją užginčijo ir kreipėsi į teismą. Vyras 2016 m. bylą laimėjo, o pagrindinis jo pergalės argumentas buvo tas, kad dukros lankomumas buvo patenkinamo lygio ir mokykla privalėjo patenkinti tėvų prašymą.

Lankomumas laikomas patenkinamu tuomet, kai vaikas pasirodo daugiau nei 90 proc. pamokų, paskelbė aukštasis teismas. Manoma, kad šis sprendimas ir paskatino kitus tėvus be mokyklos leidimo vežtis atostogauti per mokslo metus.

Tačiau tėvams derėtų žinoti, kad minėtą teismo sprendimą panaikino aukščiausiasis teismas, o tai reiškia, kad mokykla vis dėlto buvo teisi.