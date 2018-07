Vazelinas nėra geriausia priemonė susižeidus

Oda sukuria savo "natūralų pleistrą", kad padėtų gyti žaizdoms, o vazelinas sutrikdo šį svarbų procesą ir gali padidinti infekcijos riziką. americanprofile.com nuotrauka

Etiketėse teigiama, jog vazelinas gali padėti gydyti nedideles žaizdeles, nubrozdinimus ir nudegimus. Tačiau nauji tyrimai rodo, kad nedelsiant patepti žaizdą šiuo tepalu gali būti bloga mintis.

Kaip rašo „BBC News“, mokslininkai tyrė, kaip oda sukuria savo „natūralų pleistrą“, kad padėtų gyti tokiems sužalojimams. Straipsnyje, paskelbtame leidinyje „Journal of Clinical Investigation“, atskleidžiama, jog mineralinės alyvos pagrindu sukurtas vazelinas sutrikdo šį svarbų procesą ir gali padidinti žaizdų infekcijos riziką.

Žmonės linkę neišmesti tepalo indelių, nors ir seniai atidarytų, be to, kiša į juos ne visada švarius pirštus.

Įsipjovus ir nusibrozdinus

Amerikos dermatologų akademija rekomenduoja vazeliną dėl to, kad žaizda išliktų drėgna, neišdžiūtų ir nesusidarytų šašų, nes tada ji ilgiau gis. Vazelinas taip pat padeda išvengti didelių, gilių ir peršinčių randų. Pasak Amerikos dermatologų akademijos atstovų, jei žaizda kasdien valoma, nereikia naudoti antibakterinio tepalo.

Kai kurios Nacionalinės sveikatos tarnybos ligoninės Jungtinėje Karalystėje rekomenduoja pacientams vazeliną, kai chirurginės žaizdos jau pradeda gydyti. Jis įtrauktas ir į tam tikrų kontaktinių sporto rūšių pirmosios pagalbos vaistinėles.

Tačiau prof. Robertas Ariensas su kolegomis iš Lidso universiteto sako, kad jų atlikti žmonių ir gyvūnų audinių stebėjimai rodo, jog vazelinas gali būti ne pati geriausia pagalba susižeidus. Mokslininkai nustatė, kad žaizdas greitai uždengia mikroskopinė baltymo plėvelė, sudaryta iš cheminės medžiagos, vadinamos fibrinu. Poros toje plėvelėje leidžia patekti į žaizdą orui, bet yra per mažos bakterijoms ir kai kuriems virusams prasibrauti.

„Kaip atskleidė mūsų atlikti tyrimai, ši plėvelė gali būti mikrobinės infekcijos užtvaras mažiausiai 12 valandų. Tai suteikia imuninei sistemai laiko, kad baltieji kraujo kūneliai pasiektų žaizdą ir būtų neutralizuota bet kokia infekcija“, – aiškino prof. R. Ariensas.

Užtepus vazelino apsauginė plėvelė suardoma. Todėl prof. R. Ariensas pataria įsipjovus ar nusibrozdinus palaukti pusvalandį, kad ant žaizdos susidarytų apsauginė plėvelė. „Žinoma, jei reikia, išvalykite žaizdą, bet pats organizmas sukurs geriausią pleistrą. Paskui jau ne taip blogai būtų patepti ir vazelinu. Tačiau anksčiau to daryti nereikia, nes gali pakenkti apsauginei plėvelei“, – dėstė Lidso universiteto mokslininkas.

Nepriklausoma konsultantė žaizdų priežiūros klausimais ir žurnalo „Wound UK“ klinikinė redaktorė Jacqui Fletcher pabrėžė: „Matome, kad vazelinas naudojamas sporto pasaulyje. Geras pavyzdys – boksas. Kai boksininkas sužeidžiamas, vazelinas padeda sustabdyti kraujavimą, kad sportininkas galėtų kovoti toliau. Bet tai – greitas sprendimas, o ne tinkamas gydymas.“

Pasak J. Fletcher, susirūpinimą dėl infekcijų pavojaus kelia vazelinas, per ilgai laikytas vaistinėlėje. Žmonės linkę neišmesti tepalo indelių, nors ir seniai atidarytų, be to, kiša į juos ne visada švarius pirštus.

Britų dermatologų asociacijos prezidentas Nickas Levellas atkreipė dėmesį, kad odos gydymas yra svarbus tiek sveikiems žmonėms, tiek tiems, kuriems būdingi odos sutrikimai. Pavyzdžiui, pagyvenusiems asmenims vis didesnė problema yra kojų opos. Todėl atlikti tyrimai gali paskatinti tolesnius klinikinius tyrimus, kaip alyvos pagrindu sukurti tepalai veikia infekcijų dažnį.

