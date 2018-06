Vasara – daugiausiai streso sukeliantis sezonas?

Nepaisant to, kad visi laukiame atostogų ir šilumos, neretai tie trys mėnesiai tampa pačiais sudėtingiausiais žmonių emocinei būsenai. Kas mus labiausiai neramina ir kaip „paleisti“ šį nerimą? Aiškina psichiatrai.

Atostogų planavimas didelėje šeimoje išsunkia ne mažiau, nei visi darbo metai. Mus vilioja „degantys“ pasiūlymai ir skrydžių nuolaidos, reklamuojami idealūs kūnai verčia bodėtis savojo… Kaip iš tiesų ir ar reikia pasiruošti atostogoms?

Kaip suplanuoti atostogas?

Viskas priklauso nuo jūsų pačių ir jūsų šeimos būdo. Tarkim, Amerikoje ypač populiaru savo šeimos gyvenimą susiplanuoti vos ne metams į priekį ir jau iš anksto žinoti, kur praleisite Naujuosius Metus ar į kieno jubiliejų važiuosite. Toks požiūris padeda sutaupyti ir griežtai laikytis darbo grafiko.

Tačiau, ar tai tinka ir jūsų šeimai, turite nuspręsti patys. Jei jau vis dėlto nusprendėte planuoti, tai turite pradėti daryti gerokai anksčiau nei kelios savaitės prieš atostogas. Emociškai tai gali būti visai sveika – tie, kas iš anksto užsisako poilsį ir jį susiplanuoja, patiria daugiau pozityvumo jo belaukdami.

Kam tinka „paskutinės minutės“ pasiūlymai?

Vis daugiau žmonių į keliones išsiruošia spontaniškai. Viena vertus, yra tam tikrų pliusų: nereikia tiek daug galvoti, išsirinkai vieną variantą iš siūlomų, susidėjai daiktus ir išlėkei. Tačiau psichologai teigia, jog toks atostogavimo būdas labiausiai tinka tiems, kas neturi vaikų, nes staigus įprasto rėžimo pasikeitimas gali sukelti nerimą.

Šeima ir atostogos

Šiandieniniame skubančiame, streso pripildytame pasaulyje, sutuoktiniams kyla nemenkų iššūkių – pavyzdžiui, atrasti laiko, kurį galėtų praleisti kartu. Mus supa begalybė smulkių „reikalų“, paskui kuriuos bėgame, tvarkome, darome – juk viskas dėl šeimos… Jei paskaičiuotumėte, pastebėtumėte, kad ne tiek jau daug laiko praleidžiate kartu. Šia prasme vasara gali padėti žmonėms atkurti ir sustiprinti tarpusavio ryšius bei jausmus, suartinti. Psichologai teigia, kad būtų gerai, jog vyras ir žmona bent dalį savo atostogų praleistų kartu.

Tačiau šiandieninėse šeimose nereta ir tokia situacija: atostogauti vyksta visa šeima, tačiau kažkuris iš sutuoktinių tik ir svajoja, kaip nuo viso to pabėgti ir paatostogauti vienam. Tyrimai rodo, kad žymiai dažniau tokių norų kyla moterims, kurios nuolatos užimtos darbu ir vaikais. Tad svarbu būtų atrasti aukso viduriuką – išvykite pailsėti ne tik su vaikais, bet ir dviese su sutuoktiniu, kad pabūtumėte toliau nuo kasdienių buitinių problemų ir situacijų. Atostogaujant su vaikais, mamos ir tėčiai vis tiek „dirba“ – jie nuolatos susirūpinę vaiko (-ų) saugumu, maitinimu, pramogomis, kad galva ne visada spėja pailsėti bei atitrūkti nuo kasdienių problemų.

Atostogauti vienam

Neretai, kai sutuoktinis atostogauti susiruošia vienas, kitam tai sukelia stresą. Tačiau viskas priklauso nuo jūsų pasitikėjimo sutuoktiniu ir santykių artumo. Nėra gerų ar blogų situacijų – yra tik jūsų santykiai, kurie tose situacijose atsiskleidžia.

Šiandien nemažai moterų nepaprastai stresuoja ir išgyvena dėl to, kad „eilinį kartą nespėjo pasiruošti maudymukų sezonui“ (tai tokia populiari frazė moterų žurnaluose!). Ir ypač dažnai dėl to būna kaltas visai ne moters kūnas ar figūra, o žiniasklaidos primetama klišė apie „tobulą“ kūną. O iš tiesų viskas susiję su jūsų saviverte: jei pasitikite savimi, jei gebate save priimti, tai nesukels jokių kliūčių mėgautis vasara ir jūra.

Skaitymas – svarbi atostogų dalis

Knyga yra puikus būdas atsitraukti nuo savęs ir savo rūpesčių. Daugelis mūsų planuojame perskaityti daugybę knygų atostogų metu. Psichologai nerekomenduoja vykstant atostogauti imti profesinės literatūros. Jei norite atitrūkti ir pailsėti – skaitykite ne tai, ką reikia, o tai, ko norisi. Jeigu visus metus norėjote paskaityti kažkokią knygą ir neatradote laiko, pasiimkite ją atostogoms.

Svarbiausia atostogų užduotis – pailsėti ir atitolti nuo viso to, kas kelia stresą. Pasistenkite nešvaistyti savo laiko telefone ar internete, juk puikiai pailsėti galima ir be to.

