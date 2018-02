Vaikai juda mažiau, negu reikia

Kai vaikas greitas, vikrus, koordinuotas ir stiprus, jam bet kuri sporto šaka gerai seksis. "Studijos G" nuotrauka

Darželiuose vaikai judrūs tik per sporto užsiėmimus arba tą valandą, kai laiką leidžia lauke. Grupėse lakstyti ir dūkti vaikai neturi sąlygų. O sveikas priešmokyklinio amžiaus vaikas fiziškai aktyvus turėtų būti apie tris keturias valandas per dieną. Kaip tai padaryti, pataria treneris, vaikų sporto centro „Strakaliukas“ įkūrėjas, „Atletino“ treneris ekspertas Šiaurės šalims Mindaugas Pocius.

Šiais laikais daugelis vaikų gyvena hipodinamijos (nepakankamo fizinio aktyvumo) sąlygomis. Kambarinis ir patogus gyvenimas prie kompiuterio daugeliui tapo kasdienybe. Tėvai dažniausiai būna labai užsiėmę, daug dirba, o grįžę tiesiog nebeturi jėgų bendrauti, todėl išpirkdami kaltę vaikams leidžia daugiau žiūrėti televizorių, žaisti kompiuteriu.

Smagu, kai trejų metų vaikas moka žaisti kompiuteriu, bet ar tai palanku jo sveikatai? Medikai hipodinamiją vadina naująja amžiaus liga. Dėl jos sutrinka vaiko kraujotaka, kvėpavimas, susilpnėja raumenų tonusas, ypač paveikiama nervų sistema: vaikas darosi dirglus, vangus, išsiblaškęs, greitai pavargsta. Tyrimai rodo, kad ikimokyklinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų optimali judėjimo norma kasdien yra 3–4 valandos. Šios normos laikosi tik 9–16 proc. vaikų.

Mindaugas Pocius: „Dažniausiai vaikai lygiuojasi į tėvus: jei jie sportavo ar sportuoja, tai vaikai kur kas mieliau lanko tą pačią sporto šaką.“

Nepakankamas fizinis aktyvumas stabdo vaikų motorikos raidą, lėtina organizmo augimą, mažina protinį darbingumą, funkcinį organizmo pajėgumą. Mokslininkai suskaičiavo, kad 3–4 metų vaikai per parą turėtų nužingsniuoti nuo 9 iki 10 tūkst. žingsnių, 5–6 metų – nuo 11 iki 13, 5 tūkst., 7 metų – nuo 14 iki 15 tūkst., 8–10 metų – nuo 15 iki 20 tūkst. žingsnių.

Darželyje juda nepakankamai

Jei vaikas lanko darželį, tėveliams reikėtų pasidomėti, kiek jis gauna fizinio krūvio. Kai kuriuose darželiuose krūvis būna pakankamas, bet kai kurie, net privatūs darželiai, neturi sporto salių, kur vaikai galėtų šaltuoju metų laiku išsidūkti. Tokiu atveju tėveliai turėtų paieškoti vaikams papildomai būrelių, kuriuose šie gautų aktyvų fizinį krūvį.

Judrumas vasarą ir žiemą

Vaikui išsidūkti reikia erdvės. Vasarą mažylis gali žaisti kamuoliu, važinėtis paspirtuku, lakstyti kieme. Kai šalta, oro sąlygos riboja žaidimus lauke.

Namuose galima įrengti daugybę karstynių, laipynių ir čiuožyklų, tačiau jei kartu neužsiima tėvai, vaikai greitai praranda susidomėjimą. Visi mano, kad vaikams reikia daug ir brangių žaislų, tačiau jiems svarbiau dėmesys. Tėveliai, šiuo sunkiu metu taupydami pinigus, galėtų apgalvoti ir pritaikyti buityje esančius daiktus vaikų fiziniam užimtumui. Pavyzdžiui, žaiskite su vaiku šokinėjimą per kliūtis, išdėlioję pagalvėles, minkštus žaisliukus ir t. t. Koordinacija lavėja žaidžiant žaidimą „Einu per gyvatę“. Gyvatė – tai virvė, chalato diržas ar pan. Ant žemės išdėliokite popieriaus lapelius ir „eikite per pelkę“. Jėgą lavins žaidimas, kai vaikas iš vienos vietos į kitą turės nunešti pagalves ar minkštus žaislus. Vaikas ne tik sportuos, bet ir pratinsis prie tvarkos.

Kokias savybes galima lavinti iki mokyklos

Ikimokykliniame amžiuje vaikai mokosi pagrindinių judamųjų gebėjimų, o vėliau juos tobulina, bando jungti vieną su kitu.

Yra 10 pagrindinių judamųjų gebėjimų, kuriuos patys tėveliai turi nepamiršti lavinti: ėjimas, bėgimas, šuoliavimas, šuolis į tolį, šuolis į viršų, metimas, gaudymas, balansavimas, kamuolio spyrimas, kamuolio mušinėjimas.

Mokantis šių pagrindinių gebėjimų, svarbu juos tobulinti kaip atskirus bei sujungti vieną su kitu. Taip lavinama vaikų judesių koordinacija. Nuolat kartojami judesiai tobulėja, ir vaikai gali atlikti vis sudėtingesnius pratimus.

Mindaugas Pocius. / Asmeninio archyvo nuotrauka

Kada laikas sportuoti

Trenerio M. Pociaus manymu, iki 9–11 metų vaikui geriausia ugdyti savo fizinius gebėjimus, neakcentuojant kokios nors konkrečios sporto šakos. Kai vaikas greitas, vikrus, koordinuotas ir stiprus, jam bet kuri sporto šaka gerai seksis. Jis greitai perpras jos specifiką ir nesunkiai pasieks gerų rezultatų, net ir pradėjęs vėliau sportuoti nei kiti jo bendraamžiai. Jei tėveliai turi galimybių, reikėtų aplankyti kuo daugiau būrelių, kad pamatytų, kur vaikas geriausiai jaučiasi, kur jam labiausiai sekasi.

Renkantis užsiėmimus svarbu įvertinti ir vaiko fizines savybes. Jei vaikas nemėgsta lenktyniauti ir greitai bėgioti, jis nebus sprinteris, jei neturi klausos – nebus dainininkas, jei neturi lankstumo ir plastiškumo – nebus geras šokėjas...

Kartais tėveliai klausia, kaip elgtis, kai vaikas po kelių mėnesių nebenori lankyti užsiėmimų, jam nusibosta? Ar reikėtų suteikti laisvę rinktis, ar nubrėžti ribas, kad vieną sporto šaką turi lankyti, tarkim, metus? Specialisto manymu, konkretaus atsakymo nėra. Jei vaikas nenori lankyti užsiėmimų, nors kelis mėnesius mielai lankė ir jam gerai sekėsi, pirmiausia reikėtų pasidomėti, kodėl taip nutiko. Dažnai pasitaiko, kad palaipsniui sunkinant užduotis vaikui nepavyksta ko nors atlikti ir nuo sunkumų jis nori pabėgti. Dažniausiai vaikai lygiuojasi į tėvus: jei jie sportavo ar sportuoja, tai vaikai kur kas mieliau lanko tą pačią sporto šaką.

Parengė GINTA LIAUGMINIENĖ

