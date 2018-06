URO procedūrų kompleksas – ir vyrams, ir moterims

Jūra KELIŪNAITĖ 2018 06 09 12:00

Mineralinės ar mineralinės vaistažolių vonios žinomos dėl atpalaiduojamojo, raminamojo, skausmą ir uždegimą mažinančio, kraujo cirkuliaciją aktyvinančio poveikio. "Grand SPA Lietuva" archyvo nuotraukos

Druskininkų poilsio ir sveikatingumo kompleksas „Grand SPA Lietuva“ parengė kompleksinę šešių dienų programą urologiniams sutrikimams gydyti. URO – tai įvairių gydymo procedūrų derinys, mažinantis varginamus skausmus, gerinantis savijautą ir apskritai gyvenimo kokybę. Apie tai kalbamės su fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja Viktorija Sudžiūte.

Nors procedūrų kompleksas orientuotas urologiniams negalavimams gydyti, jos gerina ir bendrą žmogaus savijautą. Gaunamas tarsi dvigubas efektas: procedūros sumažina organizmo įtampą, padeda įveikti nuovargį, pakelia nuotaiką, padidina fizinį aktyvumą.

"Magneto Stym" aparatas skirtas dubens dugno raumenims stiprinti.

– Ar urologinius sutrikimus galima priskirti prie dažnų negalavimų ir kam jie būdingesni – vyrams ar moterims?

– Statistikos duomenimis, iki 30 proc. moterų skundžiasi dėl šlapinimosi ar šlapimo nelaikymo. Tuo metu prostatos ligos vargina net 75 proc. vyresnių nei 50 metų vyrų. Beveik kiekvienas vyras per savo gyvenimą bent kartą suserga prostatos uždegimu. Kas dešimtas suaugęs žmogus serga lėtine inkstų ar šlapimo takų liga.

Urologinės ligos dažniausiai sukelia skausmus juosmens srityje. Žmogų taip pat vargina galvos skausmai, įvairūs pabrinkimai, šlapinimosi sutrikimai (dažnas noras šlapintis, deginantis skausmas prieš šlapinantis, šlapimo susilaikymas ar nelaikymas, nikturija – šlapinimasis daugiau kaip kartą per naktį). Daugelį užklumpa karščiavimas arba šaltkrėtis. Mūsų siūlomos procedūros padeda įveikti šiuos negalavimus.

Magnetinė stimuliacija

– Kaip veikia jūsų sukurta gydymo programa, kokie metodai taikomi?

– Urologinė gydymo programa URO yra kompleksinė – sujungia procedūras, taikomas būtent urologinės sistemos ligoms gydyti. Programą sudaro kineziterapija (gydymas judesiu, fiziniais pratimais), hidroterapija (vandens procedūros), balneoterapija (mineralinio vandens procedūros), peloidoterapija (gydymas purvu), elektromagnetoterapija (gydymas elektriniu, magnetiniu ir elektromagnetiniu laukais) bei mikroklizmos.

Fiziniai pratimai – svarbiausias gydymo metodas. Pacientams būtina stiprinti dubens dugno raumenis. Mūsų parinkti pratimai padeda sustiprinti raumenis, sureguliuoti jų tonusą ir taip pagerinti šlapinimosi bei seksualinę funkciją. Jie tinka tiek vyrams, tiek moterims.

– Turite magnetinės stimuliacijos aparatą „Magneto Stym“. Kaip jis veikia, kokioms procedūroms naudojamas?

– „Magneto Stym“ (magnetinės stimuliacijos) aparatas yra skirtas dubens dugno raumenims stiprinti. Prietaiso generuojamas impulsinis magnetinis laukas sukelia dubens raumenų susitraukimus. Ši procedūra tinka visiems šlapimo ir išmatų nelaikymo atvejams gydyti, pagerina būklę po urogenitalinės operacijos, po gimdymo, taikoma lytinės funkcijos sutrikimams gydyti, sergant lėtiniu prostatitu, esant lėtiniams dubens ir stuburo juosmeninės dalies skausmams.

Funkcinė magnetinė stimuliacija padeda sustiprinti šlapimo pūslės ir dubens dugno raumenis, leidžia lengviau išmokti aktyviai atlikti fizinius pratimus. Gydymas taip pat daro teigiamą poveikį lytiniams santykiams, erekcijai, gebėjimui pasiekti orgazmą ir aktyviai sutraukinėti kirkšnių bei sėdmenų raumenis.

Šios procedūros pranašumai – ji neskausminga, neinvazinė, nereikalauja specialaus paciento pasirengimo, atliekama vilkint drabužius. Pagerėjimas pajuntamas jau po kelių procedūrų. Gydymas atliekamas 2–3 kartus per savaitę.

– Ar tai apskritai naujovė Lietuvoje?

– Funkcinė magnetinė stimuliacija pasaulyje žinoma ir taikoma gana seniai, o Lietuvoje – jau kelerius metus. Žmonės apie ją sužino iš aplinkinių ir domisi patys. Todėl vis daugiau atvykstančiųjų yra girdėję, skaitę ar net išbandę šią procedūrą.

Procedūros sumažina organizmo įtampą, padeda įveikti nuovargį, pagerina nuotaiką, fizinį aktyvumą ir bendrą savijautą.

Elektros srovės poveikis

– Kaip urologinių problemų turinčius pacientus veikia elektrostimuliacija?

– Elektros srove stimuliuojami dubens dugno, šlapimo pūslės ir kiti mažojo dubens raumenys, todėl sustiprėja jų tonusas, šlapimo nelaikymo atveju pagerėja šlapinimosi kontrolė (sumažėja šlapinimosi dažnis). Kartu suaktyvinama kraujotaka ir metaboliniai procesai, dėl to greičiau pašalinami uždegimą sukeliantys produktai, sumažėja skausmas.

– Koks mikroklizmos poveikis?

– Mikroklizma – tai aliejaus ir vaistinių žolelių mišinys, suleidžiamas į tiesiąją žarną. Procedūra atliekama siekiant uždegimo slopinamojo poveikio. Ji mažina skausmą, gerina aplinkinių organų funkcijas.

Vonių ir baseino malonumai

– Pacientams, kuriems taikoma gydomoji URO programa, skiriama ir mineralinė ar mineralinė vaistažolių vonia. Kaip ji veikia urologinę sistemą?

– Šios vonios žinomos dėl atpalaiduojamojo, raminamojo, skausmą ir uždegimą mažinančio, kraujo cirkuliaciją aktyvinančio poveikio. Vandens temperatūra, cheminė sudėtis ir mechaninis slėgis veikia organizmą per odoje esančius periferinius receptorius. Informacija per nervines skaidulas perduodama į centrinę nervų sistemą ir taip neurorefleksiškai skatinamas biologiškai aktyvių medžiagų išsiskyrimas. Be to, vaistažolių vonia pasižymi baktericidiniu poveikiu.

Nors procedūrų kompleksas orientuotas urologiniams negalavimams gydyti, jos gerina ir bendrą žmogaus savijautą.

– O kaip veikia purvas?

– Urologinėms ligoms gydyti taikome ir purvo procedūras. Į tiesiąją žarną dedamas purvo tamponas. Veiksmingos yra ir purvo „kelnaitės“. Gydomąjį poveikį sukelia temperatūra, mechaninis veikimas ir cheminė purvo sudėtis. Juo suaktyvinama veikiamos srities kraujotaka, audinių mityba, metaboliniai procesai. Taip greitėja gijimas, mažėja skausmas, didėja raumenų elastingumas.

– Į jūsų sudarytą programą įtraukti ir kasdieniai apsilankymai vandens parke. Kaip tai veikia urologinių problemų turinčius pacientus, apskritai žmogaus organizmą?

– Hidrotermoterapija malšina skausmą, mažina raumenų spazmus, stiprina nusilpusius raumenis, aktyvina kraujo apytaką, metabolinius procesus, endokrininės sistemos veiklą, gerina kraujo sudėtį ir imunitetą. Taip mažinama organizmo įtampa, nuovargis, gerėja nuotaika, fizinis aktyvumas ir bendra savijauta.

Hidrotermoterapija teigiamai veikia kardiovaskulinę sistemą (gerina fizinio krūvio toleranciją, širdies veiklą, periferinę kraujotaką, reguliuoja cholesterolio apykaitą ir kt.), taip pat – kvėpavimo sistemą (kvėpavimo funkciją, kvėpavimo raumenis), nervų ir endokrininę sistemą (mažina skausmą, raumenų spazmus, nuovargį, depresiją, gerina pusiausvyrą, hormonų apykaitą), judėjimo-atramos sistemą (atpalaiduoja raumenų spazmus, stiprina raumenis, gerina sąnarių judesių amplitudę, palengvina gimnastiką esant sąnarių ar stuburo ligoms), virškinimo sistemą (mažina spazmus, diskomfortą), urogenitalinę sistemą (mažina skausmą, uždegimą, stiprina imunitetą, atpalaiduoja raumenis). Hidrotermoterapijos poveikis gana platus, todėl ją taikome ir urologinėms ligoms gydyti.