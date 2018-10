Teminiai vakarėliai: kita asmenybės pusė

psichika.eu 2018 10 29 17:55

Asociatyvi iliustracija / pixabay.com nuotrauka

Retas šiuolaikinis vakarėlis apsieina be įmantriausių temų, aprangos kodų, aplinkos puošmenų. Kartais gimtadienių ar kitų puotų maratonas draugų būryje pavirsta varžybomis, kuris sugalvos įdomesnę, originalesnę temą organizuojamam vakarui, o po to kas tiksliau, kūrybiškiau ją išpildys. Pastebima jog jaunimo tarpe originalus vakarėlis netgi per didžiąsias šventes neretai tampa svarbiau nei dovanos Kalėdoms.

Vieniems tai – puiki pramoga, leidžianti įkūnyti skirtingus personažus, išmėginti įvairius aprangos stilius, kitiems ūpą numušanti mada perimta iš vakarų, tretiems tiesiog galvos skausmas „ką apsirengti“ ir papildomos išlaidos. Ekstravertams – tai dar viena eilinė galimybė atkreipti į save dėmesį, intravertams – puiki proga pasislėpti po kauke, nestinga ir tokių, kurie tame įžvelgia daug romantikos, žaismingumo…

Psichologai aiškina, kad asmenybių pasirenkami karnavaliniai kostiumai teminiams vakarėliams atskleidžia įdomių detalių apie žmogaus charakterio bruožus. Pasirinkti įkūnyti personažai gali atskleisti žmogaus pasąmonėje užslėptas asmenybės puses, kurių kartais nepažįsta ne tik aplinkiniai, bet ir pats žmogus.

Pasakų personažai, cirko artistai, komedijų veikėjai – tokius kostiumus pasirenka linksmi, stiprų humoro jausmą turintys žmonės, siekiantys išsiskirti, nemėgstantys rutinos, norintys pabėgti nuo kasdienybės. Jeigu itin aukštas pareigas užimantis darbuotojas ar vadovas ne kartą vakarėlyje buvo pastebėtas su komišku kostiumu, tai gali reikšti, kad darbo aplinkoje per daug rimtumo, galbūt jam trūksta artimesnio neformalaus santykio su kolegomis. O jeigu Jums jau kelintą kartą iš eilės ruošiantis į vakarėlį norisi užsivilkti ką nors netikėtai juokingo, kas pralinksmintų aplinkinius, pagalvokite, ar ne per daug rutinos Jūsų gyvenime… Po tokia kauke gali slėptis ir prislėgta nuotaika, sunkūs išgyvenimai. Juk neretai linksmuoliai savo bėdas slepia po šypsenos kauke.

Garsenybės, aktoriai, dainininkai ir kiti gerai žinomi dievaičiai, kuriuos įkūnija linksmybių ištroškę žmonės taip pat dažnai atsiduria teminiuose vakarėliuose. Pasirinkę įkūnyti garsenybes, žmonės tokiu būdu parodo, kad domisi įžymybių pasauliu, o personažą pasirenka atsižvelgdami ne tik į populiarumą bet ir jų gyvenimo ideologiją. Taip pat tai yra vienas iš būdų parodyti susidomėjimą šiuolaikiniais įvykiais žvaigždžių pasaulyje arba atiduoti pagarbą populiarumo neprarandančioms praeities žvaigždėms, kurios visiems laikams pakeitė pramogų pasaulį.

Įvairių profesijų atstovai, uniformuoti, ištikus nelaimei pasirengę padėti vyrai ir įvairias paslaugas siūlančios moterys – neretai profesijų atstovais pasirinkę būti žmonės siejami su seksualumu, gundymu, panašiai kaip ir realybėje – dauguma moterų teigia, kad seksualiausi vyrai – uniformuoti. Dar įdomiau jeigu įkūnijami priešingos lyties profesijų atstovai, pagal įsisenėjusius stereotipus, mat šiuolaikiniame pasaulyje profesijos neskirstomos į vyriškas ir moteriškas. Tačiau tokių personažų galima neretai sutikti vakarėliuose (vyras su medicinos sesers, ar moteris su lakūno uniforma…). Apsirengę tokį kostiumą vakarėlio dalyviai dažniausiai prisiima gundytojo ar koketės vaidmenį. Tokio kostiumo pasirinkimas gali rodyti nežinojimą kaip išreikšti sekaualumą realiame gyvenime. Tokius žmones gyvenime gali lydėti pasimetimas ir abejonės kaip savo partneriui parodyti aistrą, kur yra riba tarp kuklaus ir instinktyvaus elgesio.

Kostiumų rūšių yra apstu, tačiau svarbu ne tik kokį personažą pasirenka vakarėlio dalyvis, bet ir kaip jį išpildo. Jeigu žmogus pats susikūrė visą kostiumą ir jo detales savo rankomis, o ne užsisakė iš pigu.lt asortimento, tai rodo, kad jis ir gyvenime yra kūrybingas, iniciatyvus, savarankiškas, vertinantis nuoširdumą. Jeigu moka įsijausti į personažo vaidmenį ir atkartoja veiksmus bei žodžius taip, kad sunku atskirti nuo originalo, reiškia, kad tas žmogus gyvenime mėgsta tvarką, jam svarbios detalės, savo veiksmus apgalvoja iš anksto. Kuklus neišsišokantis kostiumas, tiesiog su keliomis teminėmis detalėmis rodo, kad žmogus yra kuklus, nemėgsta dėmesio, o gal tiesiog jo interesai dalyvauti vakarėlyje nėra stipriai išreikšti.

Kita vertu, pamačius persirengusį žmogų, nereiktų pulti analizuoti ką jo kostiumas pasako apie asmenybę. Juk vakarėlyje susirinkusių žmonių tikslas yra bendras – pasilinksminti. Todėl geriau bendrauti, būti atviriems, ir netgi stengiantis įkūnyti pasirinktus personažus, nepamiršti savo vidinių vertybių.