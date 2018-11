Tarnyba: vaikams nustatoma laikinoji globa mažėja

LŽ 2018 11 07 14:06

pixabay.com nuotrauka

Kai kyla pavojus vaiko gerovei, sveikatai ar gyvybei, jis paimamas iš šeimos, tačiau tikrai nebūtinai atsiduria globos namuose ir tikrai nebūna atiduodamas įvaikinti. Pirmiausia vaikai apgyvendinami giminaičių ar asmenų, susijusių artimais ryšiais šeimose, jeigu tokių asmenų neatsiranda, tada vaikas apgyvendinamas budinčių globotojų šeimoje.

Šiuo metu šalyje yra 177 budintys globotojai, kurie savo šeimose prižiūri 346 vaikus. Budinčių globotojų poreikis savivaldybėse yra tikrai didelis, tačiau būtina atkreipti dėmesį, kad Tarnybos duomenimis šiai dienai yra 160 šeimos, pasirengusios globoti vaikus savo šeimose, laukiančios kada bus pasiūlytas vaikas, rašoma Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos pranešime spaudai.

Per laikotarpį nuo 2013 metų iki 2018 skaičius, kada vaikams nustatoma laikinoji globa, svyruoja ir turi tendenciją mažėti. 2013 m. – 2143 vaikams buvo nustatyta laikinoji globa, 2014 m. – 1916 vaikų nustatyta laikinoji globa, 2015 m. – 1880 vaikų nustatyta laikinoji globa, 2016 m. – 2241 vaikui nustatyta laikinoji globa, 2017 m. – laikinoji globa nustatyta 2524 vaikams, o 2018 m. laikinoji globa nustatyta 1801 vaikui. Tai rodo, jog per beveik šešerių metų laikotarpį iš šeimų paimamų ir pas globėjus apgyvendinamų vaikų skaičius svyruoja ir turi tendenciją mažėti.

Norinčių tapti budinčiais globotojais vis daugiau

Per penkerių metų laikotarpį padaugėjo norinčių tapti vaikų globėjais. Asmenų, siekiančių tapti vaiko globėju (rūpintoju) ar įtėviu per 2013 – 2017 m. laikotarpį iš viso parengta 3853 asmenys/2605 šeimos. 2013 m. globėjais (rūpintojais) ir įtėviais siekė tapti 511 asmenų/321 šeimų, o jau 2017 m. minėtų asmenų buvo 1261/904 šeimos, per tris ketvirčius 2018 m. globėjais (rūpintojais) ir įtėviais siekė tapti 868 asmenys/ 603 šeimos. Tai rodo pozityvų pokytį visuomenės požiūryje į tėvų globos netekusius vaikus ir jų globą ar įvaikinimą šeimoje.

Asmenys, norintys tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globėjais, šeimynų dalyviais ir/ar steigėjais ar įvaikinti vaiką vadovaujantis Vaiko globos organizavimo nuostatais, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės, turi privalomai dalyvauti mokymuose pagal GIMK (Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo) programą, išskyrus vaiko artimuosius giminaičius. Vaiko artimiesiems giminaičiams rekomenduojama mokytis pagal GIMK programos Artimųjų giminaičių dalį.

Vis daugiau įstaigų rengia budinčius globotojus

Daugėja ir įstaigų, rengiančių globėjus. 2013–2015 m. įgyvendinant bendrą globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo GIMK programą, Lietuvoje paslaugas globėjams (rūpintojams), įtėviams, šeimynų dalyviams ir besirengiantiems jais tapti asmenims teikė 21 įstaiga, 2016 m. – 58 įstaigos, 2017 m. – 68 GIMK programą įgyvendinančios įstaigos, nuo 2018 m. – 67 globos centrai.

Nuo 2016 m. sausio 1 d. vaikus globojančiai šeimai, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti asmenims kiekvienoje savivaldybėje nuolat teikiama atestuotų socialinių darbuotojų ir kitų specialistų pagalba, užtikrinamas jų prižiūrimų, globojamų (rūpinamų) ar įvaikintų vaikų visapusis vystymasis ir ugdymas. Šiuo metu šalyje GIMK paslaugas teikia 155 Tarnybos atestuoti asmenys.

Kiekvienoje savivaldybėje užtikrintas GIMK paslaugų prieinamumas bei teikiamos kokybiškos paslaugos ir kvalifikuota pagalba.

Pagal GIMK programą savivaldybėje šias paslaugas turi teikti ne mažiau kaip du atestuoti socialiniai darbuotojai, turintys Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos išduotą atestacijos pažymėjimą.