Sveikų blynų abėcėlė

Nors tikrosios Užgavėnės šiemet – antradienį, vasario 13-ąją, daugelyje miestų šventė šurmuliuos jau šį savaitgalį. O kokios gi žiemos palydos be blynų?! Sakoma, kad jei per Užgavėnes gerai pavalgysi, per visus metus būsi sotus, riebus ir stiprus.Vis dėlto pagrindinis žiemos išvarymo šventės atributas toli gražu nepretenduoja į sveikiausiųjų produktų sąrašą.

Kokia yra sveikų blynų abėcėlė, teiraujamės mitybos specialistės, tinklaraščio sulieknek.lt autorės Vaidos Kurpienės:

Kokie riebalai tinkamiausi?

Blynų sveikumą pirmiausia apsprendžia riebalų, ant kurių ruošiatės juos kepti, kokybė. Kepimui geriausia naudoti nerafinuotą kokoso aliejų (sviestą) ar lydytą sviestą. Norėdami suvartoti mažiau riebalų, dėkite nedidelį jų kiekį tiesiai į tešlą ir gerai išmaišykite. Nemažam kiekiui tešlos užtenka vieno dviejų šaukštų riebalų. Tik tuomet pirmą „partiją“ blynų kepkite ant vėsios keptuvės, prieš tai ją patrynę servetėle, suvilgyta riebaluose.

Atsijojame miltus

Miltus būtinai reikia rinktis pilno grūdo, kuriuose yra net 80 procentų daugiau vertingų medžiagų nei įprastiniuose miltuose. Beje, miltai gali būti ir kvietiniai. Tik tuomet pilkite ne pieną, o kefyrą ar jogurtą, blynai bus minkštesni. Norint skanauti skanių blynų taip pat jų nereikėtų kildinti. Tokiu atveju pagreitinate jų įsisavinimą ir paskatinate alkio jausmą.

Kuo pakeisti cukrų?

Kuo mažiau cukraus dėsite į tešlą, tuo blynai bus geriau pasisavinti. Cukrų galima pakeisti agavų sirupu, kokoso žiedų cukrumi ir pan. Tai – tokio pat kaloringumo saldikliai, tačiau nesukelia alkio. Aišku, bet kuriuo atveju jie turi būti naudojami saikingai.

Svarbi ir temperatūra

Stenkitės kepti blynus kuo žemesnėje temperatūroje ir nesukepinti jų iki sausumo. Esant apie 180 laipsnių temperatūrai skyla krakmolas ir susidaro kancerogeninės medžiagos – akrilamidai. Jų praktiškai nesusidaro, kai kepame daržovinius blynus, nes juose daug drėgmės, kuri neleidžia pakilti temperatūrai. Žinoma, visais būdais venkite skrudėsių.

Verta žinoti

Jei nesate pasiruošę griežtai pasninkauti, tuomet geriau valgykite per Užgavėnes nedidelį kiekį blynų ir rinkitės juos sveikesnius. Blynus geriausia valgyti pirmoje dienos pusėje.

Nesaldžių blynų deriniai receptams

Kvietiniai pilno grūdo miltų blynai be kiaušinių ir pieno.

Speltos miltų lietiniai (be miltų ir kiaušinių) ir jų įdarai su morkomis bei su špinatais.

Kvietiniai ar speltos blynai su špinatais.

Grikių blynai su varške ir špinatais. Juos galima įdaryti itin paprastai pagaminama namine varške iš kefyro.

Kvietiniai pilno grūdo blynai su jogurtu.

Receptai

Blynai be kiaušinio ir pieno

Reikės:

350 g minkšto tofu (šilkinis sojos pieno sūris),

200 g pilno grūdo speltos miltų,

200 ml avižų pieno,

1 a.š. su kaupu kepimo miltelių (galima berti vanilės bei cinamono pagal skonį),

1 v.š. riebalų kepimui,

2 a.š. klevų ar kitokio natūralaus sirupo, kurį galima keisti cukrumi,

druskos.

Serviravimui:

1 v. š. klevų sirupo ar naminės uogienės (jei nedėjote cukraus į tešlą),

1 a.š. su kaupu natūralių kakavos traiškytų pupelių (nebūtina),

1 a.š. su kaupu kokoso drožlių.

Padažui tiks ir grietinė ar jogurtinis padažas, jei nevengiate pieno produktų.

Pirmiausia tofu sumaišome su prieskoniais, kepimo milteliais ir sutriname su smulkintuvu. Suberiame miltus ir dar kartą sumaišome. Patepame keptuvę riebalais ir kepame ant vidutinio karštumo ugnies. Dedame į lėkštę, pabarstome pagardais. Skanaus!

Blynai su špinatais

Reikės:

100 g šaldytų arba šviežių špinatų,

75 g viso grūdo miltų (galima maišyti miltus, pvz: 2/3 rupiai maltų speltos miltų, 1/3 viso grūdo dalių kvietinių miltų, galite rinktis ir viso grūdo dalių ruginius miltus).

100 g kefyro,

1 g sodos,

2,5 g melasos,

5 g kokosų aliejaus kepimui,

2,5 g cukraus,

mėgiamų prieskonių,

1 g druskos.

Miltus sumaišome su kefyru, druska, cukrumi, soda ir prieskoniais. Į tešlą įmaišome šaldytus arba šviežius špinatus. Visą masę pertriname trintuvu ir kepame blynus. Skanaus!

Blynai iš banano

Reikės:

150 g banano,

1 (45 g) kiaušinio,

1 a.š. (7 g) lydyto sviesto,

cinamono.

Šakute iki vientisos masės sutriname bananą. Kitame dubenyje išplakame kiaušinį su cinamonu. Sumaišome kiaušinio plakinį su bananu ir iškepame keptuvėje ant šiek tiek lydyto sviesto. Skanaus!