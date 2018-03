Skubi pagalba – vienu numeriu, konsultacijos – kitu

Informacijos perdavimas iš BPC į pagalbos tarnybas turėtų sutrumpėtų 20–60 sekundžių / Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka

Lietuvoje jau atsisakoma idėjos greitosios medicinos pagalbos (GMP) pajėgų valdymą priglausti po Bendrojo pagalbos centro (BPC) sparneliu, tačiau 2020 metais liks tik vienas pagalbos numeris – 112, kuriuo bus galima išsikviesti medikus.

Šiuo metu veikiantys trumpieji GMP numeriai 03, 033, 103, kuriais prireikus kviečiami medikai, 2020-aisiais bus panaikinti. Pradės veikti viena telefono linija, kuria bus galima sulaukti medicinos konsultacijos.

Eimutis Misiūnas: „Siekiame, kad gerėtų gyventojams teikiama paslauga, atsirastų bendras aptarnavimo standartas.“

Reagavimo laikas trumpės

Vyriausybė po pasitarimo pritarė Vidaus reikalų ministerijos (VRM) parengtam ir suderintam BPC modernizavimo planui – 2020 metais liks tik vienas pagalbos numeris. Pagal parengtą planą ketinama etapais modernizuoti BPC įrangą, sukurti aiškius tarnybų bendradarbiavimo algoritmus. Taip pat numatoma, kad skubią pagalbą bus galima kviesti vienu numeriu – 112. Dabar veikiančius atskirus GMP iškvietimo numerius 03, 033, 103 pakeistų medicinos konsultacijų linija. Koks bus jos numeris, kol kas neaišku.

Bendrojo pagalbos centro įstatymo pataisų projektą, jau suderintą su ministerijomis, VRM ketina pateikti svarstyti Vyriausybei bei Seimui iki spalio mėnesio. Kartu bus parengtas ir Vyriausybės sprendimo projektas dėl GMP trumpųjų numerių administravimo funkcijų perdavimo BPC bei šių numerių panaikinimo terminų.

Siekiant efektyvesnio, kokybiškesnio ir ekonomiškesnio BPC ir pagalbos tarnybų bendradarbiavimo, bus peržiūrėtas ir iš naujo nustatytas BPC bei visų pagalbos tarnybų operatyvios sąveikos mechanizmas, sąlygos bei bendradarbiavimo ypatumai priimant pranešimus apie pagalbos poreikį, juos perduodant pagalbos tarnybų pajėgoms ir vykdant jų valdymą. Informacijos perdavimas iš BPC į tarnybas turėtų sutrumpėtų 20–60 sekundžių.

„Siekiame, kad gerėtų gyventojams teikiama paslauga, atsirastų bendras aptarnavimo standartas, trumpėtų laikas, per kurį suteikiama pagalba. Taip pat norime pasiekti, kad specialistai nebegaištų laiko konsultuodami žmones, kuriems nereikia skubios pagalbos. Mat dėl to stringa skambučiai žmonių, kuriuos išties ištiko rimta bėda“, – aiškino vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas. Anot jo, jau sutarta su Sveikatos apsaugos ministerija, kad turi atsirasti atskira linija, kuria būtų teikiamos medicinos konsultacijos. Esą panaši konsultacijų linija itin pasiteisino policijoje.

Kompromisinis sprendimas

Beveik dešimtmetį vyko aštrios medikų ir valdžios atstovų diskusijos, nes norėta iš GMP atimti ne tik dispečerines, bet ir pajėgų valdymą, jau nekalbant apie galimybę žmonėms paskambinti medikams atskiru telefono numeriu.

Po trečiadienį vykusio Vyriausybės pasitarimo ministras pirmininkas Saulius Skvernelis aiškino, kad bendrasis pagalbos numeris 112 po pertvarkos bus susijęs tik su skubios pagalbos teikimu. „Dabar daug žmonių skambina į greitąją medicinos pagalbą ne tik prašyti skubios pagalbos, bet ir pasikonsultuoti, gauti patarimų, susijusių su sveikatos priežiūra“, – sakė jis.

Būtent todėl medicinos konsultacijoms bus įsteigtas atskiras telefono numeris.

„Įrodėme, kad sveikatos sistemoje GMP dispečeriai – specialiai tam parengti medikai – gali efektyviau valdyti GMP pajėgas. Todėl sutarėme, kad konsultacijas šiuo telefonu teiks GMP dispečerinių darbuotojai – medikai, nes pačių GMP dispečerinių niekas nesiruošia naikinti, tik mažėja jų skaičius“, – „Lietuvos žinioms“ teigė Greitosios medicinos pagalbos įstaigų asociacijos prezidentas ir VšĮ Kauno greitosios pagalbos stoties direktorius Nerijus Mikelionis.

Pasak jo, jau nuo liepos vietoj šiuo metu veikiančių aštuonių dispečerinių liks tik penkios. Numatyta panaikinti dispečerines Alytuje, Marijampolėje ir Utenoje. Dispečerinės liks Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje.

Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

Anot N. Mikelionio, medikams pavyko įrodyti, kad numeris, kuriuo žmonės galėtų skambinti ir gauti medikų konsultaciją, iš tiesų yra būtinas. Išsireikalavus, kad GMP būtų paliktos ir dispečerinės, neliko priežasties BPC atiduoti GMP pajėgų valdymą. Jis toliau bus GMP dispečerinių rankose.

„Tai kompromisinis sprendimas, kuris tenkina ir mus, medikus, ir, manau, valdžios atstovus, nes pagrindinis numeris 112 bus naudojamas tik kaip skubios pagalbos numeris“, – tvirtino N. Mikelionis.

Jungs sistemas

Greitosios medicinos pagalbos įstaigų asociacijos prezidento N. Mikelionio teigimu, kaip ir šiandien, taip ir ateityje bet kokios nelaimės atveju gyventojai turės skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112. BPC automatiniu būdu siunčia iškvietimo duomenis, ir GMP automobilis į nelaimės vietą vyksta kartu su kitais skubios pagalbos automobiliais. Tais atvejais, kai paskambinę telefonu 112 žmonės pradeda skųstis kokiais nors negalavimais – galvos skausmu, pykinimu ar dar kuo nors, skambutis nukreipiamas į GMP dispečerinę, ir skambinantysis gali bendrauti su GMP dispečeriu mediku. Toks principas išliks ir po 2020 metų, kai nebeliks trumpųjų GMP iškvietimo numerių.

„Turiu užtikrinti, kad pats aptarnavimo modelis išliks toks, koks yra šiandien. Tik nuo 2020 metų labiau išsigrynins skubi, neatidėliotina pagalba ir konsultacijos. Todėl pritariame, kad medicininėms konsultacijoms atsirastų atskiras numeris, nes dabar jų norintys žmonės kartais skambina bendruoju pagalbos numeriu. Taigi jie neužimtų linijos, kuria galbūt kas nors nori pranešti apie nelaimę“, – teigė BPC viršininkas Audrius Čiuplys.

Anot jo, taip bus išvengiama atvejų, kai BPC nori susisiekti su GMP, bet negali. Be to, ketinama suvienodinti BPC, GMP, policijos informacines sistemas, ir visi galėtų prie sistemos jungtis nuotoliniu būdu. Taip būtų išvengiama sistemų „nesusikalbėjimo“, taip pat neprarandama laiko reaguojant į iškvietimus dėl to, kad kurių nors institucijų informacinės sistemos nespėjo laiku atsinaujinti ar kad nesupranta viena kitos duomenų bazės.

Optimizavus dabar tarnybų naudojamas skirtingas informacines sistemas, pasirinkus bendrą modelį, sumažės aptarnavimo ir reikalingo nuolatinio atnaujinimo sąnaudos, o sudarius aiškų algoritmą, prie sistemos galės jungtis ir kitos tarnybos – Valstybės sienos apsaugos tarnyba, savivaldybių viešosios tvarkos skyriai.

„Vietoj realaus visų skubios pagalbos pajėgų sujungimo bus jungiamos tik institucijų informacinės sistemos. Be to, nelaukdami 2020 metų ketiname sustiprinti BPC operatorių mokymą, kad jie įgytų daugiau medicinos žinių, ypač greitosios pagalbos, nes šiuo metu juntamas tam tikras jų stygius“, – tvirtino A. Čiuplys.