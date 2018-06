Savižudybių prevencija: BPC vietoj savanorių

Pagal siūlomą tvarką savanoris, sulaukęs ketinančio nusižudyti asmens skambučio, privalėtų jį nukreipti į Bendrąjį pagalbos centrą./Ritos Stankevičiūtės nuotrauka

Nejaugi Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) iš savižudybių prevencijos sistemos iš tiesų užsimojo išguiti įvairių pagalbos telefonu tarnybų savanorius ir atimti iš jų teisę teikti emocinę paramą ketinantiesiems pasitraukti iš gyvenimo? Siūlomos naujovės nustebino specialistus, tad dabar mėginama aiškinti, kad parengta tvarka bus tobulinama.

„Valstiečių“ į Vyriausybę deleguoto Aurelijaus Verygos vadovaujamos SAM iniciatyvos nepaliauja kelti sąmyšio. Viena jų susijusi su Lietuvai itin aktualia ir skaudžia savižudybių problema. Siūloma įtvirtinti tvarką, pagal kurią pagalbos linijų savanoriai, anot jų pačių, nebegalėtų konsultuoti potencialių savižudžių.

2017 metais Lietuvoje nusižudė 748 asmenys.

Tai pribloškė tiek pagalbos telefonu tarnybų atstovus, tiek psichologus. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM), kuri jau daugiau kaip du dešimtmečius apmoka besikreipiančiųjų į emocinę (psichologinę) pagalbą teikiančias tarnybas skambučius ir iš dalies dengia šių tarnybų administravimo išlaidas, taip pat ėmė nerimauti.

Itin kliūva siekis įpareigoti savanorius nukreipti apie savižudybę mąstančių asmenų skambučius Bendrojo pagalbos centro (BPC) darbuotojams. Keliamas klausimas, ar dėl naujos tvarkos nepadidės tragedijų tikimybė.

Sveikatos valdininkai ginasi, esą nauja tvarka savanorių nepalies, bet kartu mįslingai priduria ieškosiantys kompromiso.

Funkcija – tik specialistams

SAM pateikė institucijoms skubiai svarstyti sveikatos apsaugos ministro įsakymu tvirtinamo pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems, savižudybės krizę išgyvenantiems ar išgyvenusiems asmenims teikimo tvarkos aprašo projektą. „Siekiame, atsižvelgus į grėsmės asmens sveikatai ar gyvybei pobūdį, apibrėžti specializuotos pagalbos teikimo skubumą ir vietą, mažinti nebūtinojo vežimo į stacionarines psichiatrinio profilio paslaugas teikiančias įstaigas atvejų bei atvejų, kai savižudybės krizę išgyvenančiam asmeniui nėra suteikta reikalinga psichologinė ir psichiatrinė pagalba, skaičių“, – įsakymo lydraštyje cituojamas sveikatos apsaugos viceministras Algirdas Šešelgis.

Alinos Ožič nuotrauka

Esą taip norima užtikrinti, kad visiems savižudybės krizę išgyvenantiems asmenims būtų atliktas psichosocialinis vertinimas, o vėliau reikalinga pagalba tęsiama „taikant iniciatyvios atvejo vadybos principus“.

Projekte išsamiai aprašyta, kas galėtų teikti pagalbą. Įvykio vietoje savižudybės grėsmę nustatytų ir pirmąją medicinos bei emocinę pagalbą žmogui suteiktų gydytojas psichiatras, vaikų ir paauglių psichiatras, medicinos psichologas, taip pat sveikatos priežiūros specialistai, švietimo įstaigų ir socialinių paslaugų įstaigų darbuotojai, išklausę ne trumpesnius kaip aštuonių valandų trukmės pirmosios pagalbos ir ne trumpesnius kaip 16 valandų emocinės pagalbos teikimo savižudybės grėsmę patiriančiam asmeniui mokymus. Darbo ar tarnybos valandomis tai galėtų daryti ir statutiniai valstybės tarnautojai.

Visi kiti asmenys, susidūrę su savižudybės grėsmę patiriančiu žmogumi, privalėtų nedelsdami kreiptis į pagalbos teikėją arba skambinti į BPC telefonu 112 bei vykdyti šio centro darbuotojo nurodymus.

Dar tobulins

Valstybinio psichikos sveikatos centro Savižudybių prevencijos biuro vedėjas Marius Strička „Lietuvos žinias“ tikino, kad neketinama eliminuoti nevyriausybinių organizacijų įkurtų emocinės pagalbos telefonu tarnybų iš savižudybių prevencijos sistemos. Jo žodžiais, minėtas aprašas rengtas tiems, kurie tiesiogiai, ne telefonu bendrauja su nusižudyti ketinančiu žmogumi.

„Būtent šių asmenų veiksmai tokiais atvejais iki šiol buvo menkai reglamentuoti ir ne visuomet tokie, kokių reikėdavo. Todėl norime, kad kiekvienas medikas, švietimo ir socialinių paslaugų įstaigų darbuotojas, statutinis valstybės tarnautojas žinotų, kaip elgtis konkrečioje situacijoje“, – dėstė M. Strička.

Savižudybių prevencijos biuro vedėjas pridūrė, kad tvarkos aprašo projektas dar nėra galutinis. Esą jį žadama tobulinti tol, kol bus pasiektas visas šalis tenkinantis kompromisas.

SADM mato kitaip

Tačiau tokie paaiškinimai, regis, neįtikina sunerimusių SADM atstovų, įžvelgusių pagalbos telefonu linijų eliminavimo grėsmę.

Socialinės apsaugos ir darbo viceministro Eitvydo Bingelio teigimu, daugelyje tokių tarnybų pagalbą teikia savanoriai, išklausę parengiamuosius kursus. Bet didelė dalis jų neatitinka SAM parengto aprašo reikalavimų. „Pagal siūlomą tvarką jie negalėtų teikti pagalbos. Sužinoję, kad skambinantis asmuo mąsto apie savižudybę, savanoriai neturėtų teisės savarankiškai teikti emocinę paramą, nors yra baigę 50–60 akademinių valandų mokymus ir turi praktikos. Jie privalėtų tuoj pat skambinti į BPC ir vykdyti nurodymus, neatsižvelgdami į tai, ar skambinantysis sutinka“, – kalbėjo E. Bingelis.

Todėl SADM siūlo atskirti, kas gali teikti pirmąją medicinos pagalbą, o kas – emocinę pagalbą. „Manome, jog emocinę pagalbą savižudybės grėsmę patiriantiems asmenims gali suteikti ir nevyriausybinės organizacijos“, – pažymėjo viceministras.

Bando aiškintis

Lietuvoje šiuo metu 10 tarnybų yra susijungusios į penkias emocinės paramos telefonu linijas: jaunimo, vaikų, „Vilties“, pagalbos moterims ir „Linija doverija“.

Kaip „Lietuvos žinioms“ prisipažino Jaunimo linijos direktorė Agnė Mažvilaitė, SAM iniciatyva neįvardyti šių tarnybų atstovų kaip galinčių pagelbėti savižudybės grėsmę patiriantiems asmenims labai keista. „Tikrai nesijaučiame nereikalingi. Skambina daug žmonių, jiems pagalba suteikiama. Tačiau jei būtų patvirtinta siūloma tvarka, nežinotume, kokia būtų mūsų vieta, ką galėtume daryti, o ko – ne. Tame projekte emocinės pagalbos telefonu linijų apskritai neminima, tarsi jos neegzistuotų“, – sakė A. Mažvilaitė.

Anot jos, šiuo metu tiek su SAM, tiek su SADM bandoma išsiaiškinti savanorių pagalbos linijų funkciją padedant asmenims, ketinantiesiems nusižudyti. Vis dar viliamasi, kad savanoriai iš šio proceso nebus eliminuoti.

Gali būti pavojinga

Lietuvos psichologų sąjungos prezidentė Neringa Grigutytė prisipažino tik iš „Lietuvos žinių“ sužinojusi apie minėtus SAM planus. „Negaliu tuo patikėti. Tai kažkoks nesusipratimas. Taip neturėtų būti“, – stebėjosi ji.

Dovilė Šakalienė: „Laiku neatsiliepus į žmogaus pagalbos šauksmą, galima jį prarasti.“

Vaikų psichiatras Linas Slušnys „Lietuvos žinioms“ teigė galintis suprasti SAM atstovus, norinčius parengti naują pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems asmenims tvarką ir joje numatyti, kas ir kokią pagalbą privalo teikti, nes valstybė už tai moka pinigus. Tačiau L. Slušniui kelia abejonių nuostata, kad savanoris, sulaukęs ketinančio nusižudyti žmogaus skambučio, privalėtų jį nukreipti į BPC. „Vargu ar tai logiška. Kartais pakanka savanoriui pasikalbėti su skambinančiuoju, ir problemos nebelieka. Iki šiol savanoriškos pagalbos tarnybos nukreipdavo skambučius į BPC tik tais atvejais, kai žmogui reikėdavo ne vien emocinės pagalbos. Ir ne tiesiogiai, bet atskira linija, prieš tai būtinai atsiklausę skambinančiojo“, – pasakojo vaikų psichiatras.

Pasak L. Slušnio, jei ši nuostata būtų įtvirtinta, ji galėtų turėti daug neigiamų pasekmių. „Pirmiausia, reikės gauti skambinančiojo sutikimą, o kas bus, jei šis nesutiks? Antra, tai išgirdęs žmogus gali tiesiog padėti ragelį ir įvykdyti savo ketinimus, taip ir nesulaukęs pagalbos. Esant tokiai skambinančiojo būsenai mechaninis skambučio permetimas pavojingas“, – pažymėjo L. Slušnys.

Romo Jurgaičio nuotrauka

Žingsnis atgal

„Lietuvos žinių“ kalbinta Seimo Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos narė Dovilė Šakalienė negalėjo atsistebėti, kad nepasitikėjimo savanoriais iniciatyva atsirito iš SAM, vadovaujamos A. Verygos, kuris pats yra gydytojas psichiatras.

„Laiku neatsiliepus į žmogaus, kurį kamuoja mintys apie savižudybę, pagalbos šauksmą, galima jį prarasti. Reikėtų pagalvoti apie tai, jog asmuo, paskambinęs į emocinės pagalbos liniją, gali nesulaukti nukreipimo ir tiesiog nutraukti pokalbį. Dar neaišku, ar BPC kvalifikuočiau padės žmogui nei pagalbos linija. Be to, jis privalės nurodyti savo pavardę, vardą, gyvenamąją vietą, o to nori ne visi“, – vardijo D. Šakalienė.

Ji abejojo, ar BPC darbuotojai išklauso tokios pat apimties kursą kaip pagalbos linijų savanoriai. Parlamentarės nuomone, geriau būtų galvoti apie emocinės pagalbos tarnybų geresnį finansavimą, o ne ignoruoti jų veiklą.

Neringa Grigutytė: „Negaliu tuo patikėti. Tai kažkoks nesusipratimas. Taip neturėtų būti.“

„Tikiuosi, nebus skubama patvirtinti naujos tvarkos, tinkamai nepasitarus su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios ir dabar tą pagalbą teikia. Tai, kas numatoma, būtų žingsnis atgal. Sistema, užuot padėjus jai dirbti efektyviau, griaunama“, – pabrėžė D. Šakalienė.

Higienos instituto duomenimis, 2017 metais Lietuvoje nusižudė 748, 2016-aisias – 823 asmenys, 2015 metais – 891, 2014-aisiais – 935 gyventojai.

Emocinė parama telefonu teikiama šiais kontaktais: