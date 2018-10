Prieš virusus – be chemijos

LŽ 2018 10 20 12:00

Vos pradėjus sirguliuoti gali padėti ir vonia ar vonelė kojoms. Ramutės Žilionės nuotrauka

Praėjo laikai, kai vos vaikui sučiaudėjus mamos bėgdavo į vaistinę tablečių ar mikstūros. Dabar mamos garbės reikalas – tausoti vaikučio organizmą, neapkrauti jo jautrių kepenų vaistais, o stengtis ligoms atsikirsti be chemijos. Pataria kūdikių priežiūros specialistė Giedrė Veličkienė.

Virusų metą pakeiskite valgiaraštį

Žiemą, kad mažiau kibtų virusai, reikėtų šiek tiek pakeisti vaiko mitybą. Pirmiausia – kuo labiau sumažinkite tuščių angliavandenių, nes jie yra virusų ir bakterijų maistas. Sukėlėjai tik ir laukia, kol vaikas prisivalgys saldumynų ir patiekalų iš baltų miltų, nes šie rūgština organizmą. Rūgštinė terpė, kaip žinome, – palankiausia ligos sukėlėjams, tad mūsų tikslas, kad organizmas būtų kuo labiau šarminis. Ne veltui žymus prancūzų mikrobiologas ir chemikas Louis Pasteuras yra sakęs: „Užkratas yra niekas, terpė yra viskas.“ Štai ir atsakymas, kodėl darželio grupėje yra vaikų, kurie niekada neserga, bet yra ir tokių, kurie beveik nenustoja sirgti.

Kad vaiko „terpė“ nepatiktų sukėlėjams, reikia labai nedaug: tik pakoreguoti mitybą, duoti gerti daug skysčių, guldyti laiku miegoti ir pripratinti dažnai plauti rankas.

Žiemą patariama valgyti daugiau citrusinių vaisių, nes juose gausu vitamino C ir antioksidantų, praturtinti mitybą vitaminu D, rinktis daugiau geležies turintį maistą. Vasarą vaikas gauna daug saulės, šviežių uogų, jis ir be jokio pastiprinimo jausis puikiai, o žiemą reikia truputėlį padėti.

Kadangi žiemą vaikai negauna saulės, jiems labai greitai pritrūksta vitamino D. Šio vitamino trūkumas kerta imunitetui, leidžia plisti ligos sukėlėjams. Mamos klausia, ar pakaks vitamino D, jei saulėtą dieną vaikutis pabus lauke? Tikrai ne, nes juk žiemą atviras tik vaiko veidelis, o ir tas pateptas apsaugine priemone. Žiemą duokite vaikams žuvų taukų, juose daug vitamino D ir kitų naudingų medžiagų.

Imunitetą stiprinanti košė. Lygiomis dalimis sumaišykite migdolus, linų sėmenis ir moliūgų sėklas, viską sugrūdę akmeninėje grūstuvėje, gausite smėlio konsistencijos košę. Ją sudėkite į stiklainiuką, uždarykite ir laikykite šaldytuve. Vaikui šio mišinio duokite po arbatinį šaukštelį per dieną apie 2–3 savaites. Mišinį galite įmaišyti į maistą, vaikas nė nesupras.

Atakuokite pirmosiomis ligos dienomis

Pirmosios ligos dienos yra lemiamos, kai mama turi griebtis veiksmų ir suteikti vaikui skubią pagalbą. Jei vaikui leisime įsisirgti, liga gali užtrukti. O jei užbėgsime įvykiams už akių, liga gali pasitraukti labai greitai.

Čia kiekviena šeima turi savo būdus, galbūt einančius iš kartos į kartą. Pats blogiausias sprendimas – dumti į vaistinę ir pirkti gausybę vaistų. Yra šimtmečiais patikrintų būdų, kaip nuvyti ligą. Tai gali būti šilta vonia ar kojų vonelės, kelios saujos druskos į vonią, daug šiltos arbatos, homeopatiniai žirniukai, didesnė vitamino C dozė (kad ir citrina į arbatą), inhaliacijos, dezinfekuojantys oro purškalai su eteriniais aliejais, kurie atbaido ligos sukėlėjus.

Nepamirškime, kad yra ir vadinamasis motinos placebas, kai mama, ką nors darydama dėl sergančio vaiko, tarsi ištransliuoja labai daug geros energijos, o ši ima ir pagydo. Niekas nepasvers, ar vaikas neįsisirgo dėl tos šiltos vonios, ar dėl to, kad mama sėdėjo šalia, mylavo ir dar pasekė pasaką. Ne veltui peršalimo ligos vadinamos liūdesio ligomis. Vaikas, kuriam trūksta tėvų dėmesio, gali sirgti dažniau vien dėl to, kad susirgęs gauna daugiau meilės.

Giedrė Veličkienė:/"Jei vaikas augs be jokio kontakto su kitais vaikais (o kartu ir su virusais bei bakterijomis), išleistas į darželį jis gali nepaliaujamai sirgti, net jei jam bus 5 ar 6 metai."Asmeninio albumo nuotrauka

Sirgdamas vaikas... stiprėja

Peršalimo ligos turi ir teigiamą poveikį – jos treniruoja imunitetą. Ne veltui medikai dabar siūlo „leisti vaikui pasirgti“. Išgirdusios šį patarimą mamos išsigąsta. Bet jį išpildyti visai nesuku: tiesiog, kai vaikui pasireiškia ligos požymiai, ir jei jie kontroliuojami, reikia leisti ir pakarščiuoti, ir pasloguoti, ir pakosėti.

Jau ir Pasaulio sveikatos organizacija pripažino, kad mažam vaikui 10–12 kartų sirgti per metus yra normalu. Tai nereiškia, kad jis 12 kartų gali patekti į reanimaciją ar per metus suvartoti 12 kursų antibiotikų. Sirgti – tai tiesiog sloguoti ar savaitę kosėti be temperatūros. Daugybę metų tėvai buvo mokomi slopinti ligos požymius ir neleisti vaikui sirgti. Buvo numušinėjama net 37,2°C temperatūra, pirmas kostelėjimas buvo gesinamas sirupais, nosies gleivinė deginama lašiukais. Dabar požiūris į vaiko slaugą laisvėja, truputį artėjame prie Vakarų šalių, kur varvanti vaiko nosis ar kosulys tėvų ir ugdytojų visiškai netrikdo.

Į programą „Leiskite pasirgti“ reikia įtraukti ir punktą apie vaiko izoliaciją. Visi žinome, kad imunitetas formuojasi iki 3 metų, ir būtent iki tokio laiko vaiko nesiūloma leisti į darželį. Tačiau jei vaikas augs be jokio kontakto su kitais vaikais (o kartu ir su virusais bei bakterijomis), išleistas į darželį jis gali nepaliaujamai sirgti, net jei jam bus 5 ar 6 metai. Imuninė sistema lengviau ir greičiau sunaikina tas svetimas medžiagas, su kuriomis jau yra susitikusi. Pažįstant savo vaiką, jaučiant jį, ne tik galima, bet ir siūloma leisti pažaisti su kitais vaikais kieme ar žaidimų kambariuose, lankyti mokyklėles, spektakliukus, kartu su tėvais apsipirkinėti. Kaip taikant ir visas metodikas, čia reikia vengti kraštutinumų. Gripo epidemija? Vaikas neseniai išsikapstė iš ligos? Tada, žinoma, tokios imuniteto treniruotės prekybos centruose nepageidautinos.

Jei liga kankina

Jokie patarimai nepadės, jei laikysimės jų aklai. Jeigu viruso sukelti simptomai vaiką vargina, būtinai reikia padėti. Nors ir lėtas, nesunkus sirgimas labai išsekina organizmą.

Palikti viruso kamuojamą vaiką be jokios pagalbos – jau kraštutinumas. Pagalbinės priemonės nuo slogos, kosulio, gerklės skausmo skirtos lengvinti simptomams, bet kartu jos labai palengvina vaiko gyvenimą.

Parengta bendradarbiaujant su „Mamos žurnalu“