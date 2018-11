Prasideda ligų sezonas. Kaip gauti išmoką už sveikti skirtas dienas?

lsveikata.lt nuotrauka

Vėstant orams „Sodra“ sulaukė gyventojų, kurie domisi ligos išmokomis, antplūdžio. Vis dėlto, vienintelė vieta, kur žmogui reikėtų apsilankyti susirgus – gydytojo kabinetas, o pateikti prašymą ligos išmokai gauti galima tiesiog išmaniuoju telefonu, net ir neišėjus iš namų. Tad galima ramiai sveikti.

„Sodra“ primena kelis svarbiausius dalykus, kuriuos verta žinoti gyventojams, kad jiems priklausančias išmokas už laikinojo nedarbingumo laikotarpį jie gautų paprastai ir greitai.

Pateikite prašymą internetu

„Drąsiai galime pasakyti, žmogus gali gauti visas socialinio draudimo paslaugas – nuo motinystės išmokų iki pensijos, taip nė karto ir neapsilankęs „Sodroje“. Visus prašymus ar dokumentus galima pateikti internetu, o informaciją gauti elektroniniu paštu“, – sako „Sodros“ Klientų aptarnavimo valdymo skyriaus vedėjas Evaldas Mikutis.

Ligos išmokos – ne išimtis. Nors išmokai gauti reikia pateikti prašymą, tai galima padaryti tiesiog prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui. Tereikia atsidaryti „Sodros“ internetinį puslapį, paspausti nuorodą „Prisijungti“ ir pasinaudoti e. parašu ar elektronine bankininkyste.

Svarbiausia, kad tai padaryti užtenka vieną kartą – gyventojai gali pateikti neterminuotą prašymą skirti ligos išmokas visiems atvejams, o apie išmokas jie bus informuojami elektroniniu paštu, todėl paskyroje svarbu nurodyti savo elektroninį paštą, kuriuo „Sodra“ atsiųs aktualią informaciją.

Susirgus tereikia kreiptis į gydytoją, kuris išduoda elektroninį nedarbingumo pažymėjimą, o gyventojui, pateikusiam prašymą, priklausančią ligos išmoką „Sodra“ perves į nurodytą sąskaitą.

„Pastebime, kad yra gyventojų, kurie sirgo, pavyzdžiui, praėjusią žiemą, turėjo nedarbingumo pažymėjimą, tačiau iki šiol nėra pateikę prašymo ligos išmokai gauti. Tai padaryti galima per metus nuo ligos pabaigos. Arba galima prašymą išmokai gauti pateikti iš anksto – nelaukiant kol susirgsite. Pasitikrinti, ar dar yra neapmokėtų nedarbingumo pažymėjimų, taip pat galima asmeninėje paskyroje“, – pasakoja E.Mikutis.

Per kiek laiko išmokama išmoka

Pateikęs neterminuotą prašymą skirti ligos išmoką žmogus gali būti ramus – jeigu išmokos jam priklauso, jos bus pervedamos, kai tik priimamas sprendimas.

Sprendimas dėl ligos išmokos skyrimo priimamas per 10 darbo dienų po to, kai iš gydymo įstaigos ir darbdavio buvo gauti reikalingi duomenys ir dokumentai. Ligos išmoka išmokama per 7 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo. Nurodyti terminai – ilgiausi galimi, todėl gali būti, kad priklausančią ligos išmoką gausite greičiau.

Aktualu tėvams: sergančio vaiko slauga ir išmokos

Svarbu žinoti, kad ligos išmoka yra mokama ir šeimos nario (vaiko, sutuoktinio, tėvų) slaugai. Tačiau nepriklausomai nuo to, kiek truks gydytojo išduotas laikinojo nedarbingumo pažymėjimas, slaugos išmokos mokėjimo trukmė yra ribojama. Ši išmoka mokama ne daugiau kaip už 7 kalendorines dienas, jei slaugote artimuosius, vyresnius nei 14 metų, ir ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų, jei slaugote vaikus iki 14 metų.

Beje, šią išmoką gali gauti ir seneliai už anūkų slaugą. Tačiau svarbu, kad vienas iš senelių, kuris slaugys sergantį anūką, būtų dirbantis ir draudžiamas ligos draudimu.

Išmoka gali būti skiriama ir už ikimokyklinio amžiaus vaiko priežiūrą, kai vaikų lopšelyje-darželyje ar mokykloje (priešmokyklinės grupės) paskelbiamas karantinas.

Išmokų dydis

Išmokų dydis priklauso nuo gaunamų pajamų. Susirgus pačiam apdraustajam, už pirmąsias dvi ligos dienas 80–100 proc. uždarbio dydžio ligos išmoką moka darbdavys. Nuo trečios nedarbingumo dienos „Sodra“ moka 80 proc. asmens kompensuojamojo uždarbio dydžio ligos išmoką.

Išmoką slaugančiam sergantį šeimos narį nuo pirmos dienos moka „Sodra“ – ji sudaro 85 proc. asmens kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Minimalus priskaičiuotas vienos dienos ligos išmokos dydis yra 6,59 euro, maksimalus – 70,34 euro, o slaugant šeimos narį – 74,73 euro.

Vis dėlto, kitų metų pradžioje laukia pokyčiai. Nors pačios ligos išmokos liks tokio pat dydžio, bet keisis jų procentinė išraiška. Kitąmet „Sodros“ ligos išmoka, mokama nuo trečios nedarbingumo dienos, sieks 62,06 proc., o slaugant šeimos narį – 65,94 proc. vidutinio darbo užmokesčio. Šios išmokos bus skaičiuojamos nuo 1,289 karto indeksuoto darbo užmokesčio.

Savarankiškai dirbančiųjų ligos išmokos

Visi savarankiškai dirbantys gyventojai, išskyrus tuos, kurie paslaugas teikia su verslo liudijimu, taip pat susirgę gali gauti ligos išmokas.

Jiems ligos išmokos išmokamos po to, kai jie deklaruoja pajamas (iki gegužės pradžios) ir sumoka socialinio draudimo įmokas arba iškart, jeigu socialinio draudimo įmokas moka avansu. Išmokų dydis priklauso nuo sumokėtų įmokų.

Pavyzdžiui, jei dirbate savarankiškai su individualios veiklos pažyma ir dabar susirgote, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Gydytojas išduos laikinojo nedarbingumo pažymėjimą. Jeigu įmokų nemokate avansu kiekvieną mėnesį, tuomet išmoką gausite, kai kitąmet deklaruosite pajamas ir sumokėsite įmokas už 2018 metus. Atkreipiame dėmesį, kad ligos išmoką gausite tik tuomet, jei per paskutinių 12 mėnesių laikotarpį iki pirmosios laikinojo nedarbingumo dienos esate sumokėjęs socialinio draudimo įmokas nuo ne mažesnės kaip 3 minimaliosios mėnesinės algos (toliau – MMA) pajamų sumos (arba per paskutinių 24 mėnesių laikotarpį – nuo ne mažesnės negu 6 MMA pajamų sumos).

Jei jau dabar „Sodros“ paskyroje gyventojui užpildysite neterminuotą prašymą skirti ligos išmoką, vėliau nieko daryti nereikės – „Sodrai“ priėmus sprendimą dėl ligos išmokos skyrimo ir apskaičiavus jos dydį, lėšos bus pervestos į jūsų nurodytą sąskaitą.