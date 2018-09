Po kurortinio romano – „SOS“ tabletė

AIGUSTĖ TAVORAITĖ, www.lsveikata.lt 2018 09 12 12:13

Po netikėto kurortinio romano iškart išgėriau skubios kontracepcijos tabletę. Kamuoja nerimas, ar tikrai ji suveiks, ar kitų blogų pasekmių nebus? Ar turėčiau apsilankyti pas gydytoją, jei kažkokių simptomų nejaučiu?

Vasarą, ypač pagautos kurortinio romano įkarščio, moterys vietoj įprastos kontracepcijos norėdamos išvengti neplanuoto nėštumo daug dažniau griebiasi vadinamųjų „SOS“ tablečių. Vis dėlto gydytojai pabrėžia, jog skubioji kontracepcija neturėtų pakeisti nuolatinių apsaugos priemonių.

Tik išskirtiniu atveju

„Intymus gyvenimas neturėtų būti vėjavaikiškas ir apie apsisaugojimo būdus turėtų būti galvojama iš anksto. Tačiau skubią kontracepciją žinoti būtina ir prireikus – po netikėtų lytinių santykių, jei nebuvo naudota ilgalaikės kontracepcijos priemonių arba ji nesuveikė, plyšo, nusmuko prezervatyvas – nesibaiminti ja pasinaudoti. Nors tai nėra itin paplitęs metodas, geriau jau rinktis jį, nei gyventi nerimu. Tam ir yra sudaryta galimybė šių tablečių įsigyti be recepto“, – kalbėjo Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinikos vadovė prof. dr. Rūta Jolanta Nadišauskienė.

Ji pridūrė, kad ypač prievartą patyrusios moterys turėtų žinoti apie tokią galimybę: „Nors apie tai viešai nelinkstama kalbėti, skubi kontracepcija tokiais atvejais gali padėti išvengti neplanuoto nėštumo“.

Profesorė pastebėjo, kad neretai skubios kontracepcijos priemonės vertinamos kontraversiškai dėl klaidingai interpretuojamų faktų. „Mitas yra tai, kad vartojama skubi hormoninė kontracepcija sukelia nevaisingumą. Tokių mokslinių duomenų nėra. Nevaisingumas kaip lytinio gyvenimo pasekmė atsirasti gali nebent dėl lytiškai plintančių infekcijų, – sakė R.J.Nadišauskienė. – Be to, patys gydytojai neturėtų gąsdinti pacienčių, sakyti, kad dėl to jos taps nevaisingos, sutriks hormonai ir kita.“

Vis dėlto pašnekovė akcentavo, kad skubią kontracepciją reikia naudoti tik išskirtiniais atvejais: „Jei lytinis gyvenimas yra daugiau mažiau reguliarus, reikia rinktis kitas kontracepcijos priemones.“

Nuo ligų neapsaugo

„Skubios hormoninės kontracepcijos tabletes po nesaugaus lytinio akto reikėtų išgerti per 20 valandų. Jos, slopindamos kiaušialąstės išsiskyrimą iš kiaušidės arba apvaisinimą, jei kiaušialąstė jau išsiskyrusi, padeda išvengti nepageidaujamo nėštumo. Tačiau jei jis jau yra prasidėjęs, tokia greitoji pagalba nepadės, tačiau vaisiui pakenkta nebus. Neatsiradus mėnesinėms reikėtų atlikti nėštumo testą“, – aiškino akušerė-ginekologė.

Be to, profesorė priminė, kad vadinamoji „SOS“ tabletė neapsaugos nuo lytiniu keliu plintančių infekcijų (LPI). „Todėl per mėnesį, kad būtų galima diagnozuoti visas ligas, kuriomis galėjo būti užsikrėsta, būtinai reikėtų pasirodyti ir gydytojui.“

R.J.Nadišauskienė užsiminė ir apie dar vieną skubios kontracepcijos metodą – intrauterininę spiralę, į gimdą įdedamą per 5–7 dienas po nesaugaus lytinio akto. „Tačiau ji naudojama rečiau, nes reikia būti užtikrintai, kad nėra užsikrėsta lytiškai plintančia infekcija“, – pastebėjo gydytoja.

Verta žinoti

Skubios hormoninės kontracepcijos tablečių veiksmingumas siekia maždaug 85 proc.

Užsikrėtus venerine liga moterims atsiranda aciklininis (ne įprastinio menstruacinio ciklo metu) kraujavimas, nebūdingos išskyros iš makšties, aštrus jų kvapas. Vienas dažniausių požymių, galinčių įspėti apie lytiniu keliu plintančias ligas, – šlapimo pūslės uždegimas. Simptomai, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį – skausmas šlapinantis, diskomfortas pilvo apačioje.

Galimi „SOS“ tabletės šalutiniai poveikiai – krūtų pajautrėjimas, galvos svaigimas ar skausmas, pykinimas. Jei išgėrus skubios kontracepcijos tabletę (-es) jus supykina iki vėmimo, jos poveikis gali sumažėti ar visai pranykti.