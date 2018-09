Plaukų stilistė sklaido mitus apie ilgalaikį plaukų tiesinimą

AIDA ŽEMAITYTĖ 2018 09 12

lsveikata.lt nutorauka

Turėti glotnius, lengvai prižiūrimus plaukus – daugelio moterų svajonė. Pradėjome nuo plaukų suktukų, juos vėliau pakeitė tiesinimo žnyplės, o dabar dailiosios lyties atstovės ryžtasi ilgalaikiam plaukų tiesinimui. Ar tai kenkia plaukams ir ką reikia žinoti, renkantis šią procedūrą?

Plaukų stilistė Rūta Morozovienė sako, kad šiuo metu rinkoje yra daugybė tiesinimo priemonių: „Galima rinktis stipresnio arba švelnesnio veikimo priemones, plaukus atkuriantį keratiną arba cheminį tiesinimą. Plaukų tiesinimo būdai skiriasi tuo, kad vieni yra ilgalaikiai ir „stiprūs“ (vadinamasis „japoniškas“ plaukų tiesinimas), kiti – draugiškesni plaukui, bet laikantys trumpiau (vadinamasis keratininis, „braziliškas“).“

Keratininis, arba „braziliškas“ plaukų tiesinimas

Tos moterys, kurių plaukai sveiki, nešviesinti (ypač sruogelėmis), tačiau šiaušiasi, pučiasi ar garbanojasi, puikiai tiks cheminis plaukų tiesinimo būdas.

R.Morozovienė pripažįsta, kad iki šiol tenka išgirsti nuogąstavimų, jog „braziliškas“ plaukų tiesinimas nualina plauką. „Tokios kalbos kyla tik dėl žinių trūkumo. Keratinas, kuris naudojamas šios procedūros metu, neardo plauko struktūros, ir jo tiesumas yra tik antraeilis dalykas, mat pagrindinė siekiamybė – plauko atkūrimas. Netgi pastebėta, kad atkūrus keratino balansą plaukuose, jie ne tik ima blizgėti it šilkiniai, tampa elastingi, stiprūs ir sveiki, bet keratino molekulėms prasiskverbus į plauko vidų šis užsipildo, išsilygina pažeistos vietos“, – aiškina plaukų stilistė.

Pašnekovė pridūrė, kad atlikus procedūrą pagyvėja plauko spalva, jie tampa paklusnūs, elastingi, formulė apsaugo juos nuo aukštos temperatūros poveikio, o šviesiaplaukėms dargi neutralizuojami nepageidautini gelsvi tonai. R.Morozovienė sako, kad šią procedūrą kartoti rekomenduojama kas 2–3 mėnesius.

Kaip tai vyksta? Visų pirma parenkama kokybiška priemonė, kurią sudaro Negyvosios jūros mineralai, skystas keratinas. Priemonė nepažeidžia epidermio, nekenkia plaukams, sudėtyje nėra formaldehido. Ji skirta įvairių tipų plaukams. Meistrė sako, kad atliekant procedūrą svarbios yra ne tik kokybiškos ir sertifikuotos priemonės, bet ir įgūdžiai, žinios. Procedūra vidutiniškai trunka 2–4 valandas. Laiką lemia plaukų apimtis, ilgis, būklė ir pan. Pirmiausiai galva išplaunama su giliai valančiu šampūnu, plaukai išdžiovinami džiovintuvu. Tuomet ant kiekvienos sruogos dedamas specialus kosmetinis mišinys su keratinu, laikoma maždaug 30 minučių. Tada vėl džiovinama džiovintuvu. Galiausiai tiesinama žnyplėmis, temperatūrą parenkant pagal plauko būklę.

Priežiūra po procedūros. Po keratininio tiesinimo galvą plauti būtina besulfatėmis (be druskų) plaukų priežiūros priemonėmis. Plaukų stilistė pabrėžia, kad tiesinimo efektas išnyksta pamažu, t.y. kuo dažniau plaunami plaukai, tuo greičiau keratinas dingsta. Atlikus „brazilišką“ plaukų tiesinimą, galvą plauti galima tik po 3–4 dienų. Be to, kelias dienas po procedūros plaukų negalima rišti į uodegą, sukti ar kitaip formuoti, naudoti plaukų papuošalų, segtukų, gumyčių, lankelių, nes plaukų viduje dar vyksta tiesinamieji procesai ir negalima jų deformuoti.

Cheminis, arba „japoniškas“ plaukų tiesinimas

Tos moterys, kurių plaukai sveiki, nešviesinti (ypač sruogelėmis), tačiau šiaušiasi, pučiasi ar garbanojasi, puikiai tiks cheminis plaukų tiesinimo būdas. „Tačiau nei vienu atveju namuose šių procedūrų daryti nerekomenduočiau vien dėl to, kad ne visos priemonės, kurias galite nusipirkti internetu, yra kokybiškos, ir ne visi tiesinimo būdai yra tinkami būtent jūsų plaukams“, – pastebi R.Morozovienė.

Kaip tai vyksta? „Nereikėtų baimintis žodžio „cheminis“. Prieš užtepant chemines priemones procedūros metu ir stabilizuojant tiesinimą, sluoksnis po sluoksnio yra tepamos plaukų apsaugos priemonės, sukurtos būtent šiai procedūrai. Štai kodėl pastarosios plaukų tiesinimo procedūros trukmė – net penkios valandos! Dažnai su klientėmis juokaujame, kad ši procedūra – tikras išbandymas ir joms, ir man. Garuojantys aliejai, liekantys plaukuose labai trumpą laiką, ištiesina plaukus švelnindami kutikulą ir palengvindami iššukavimą, neapsunkinant plaukų. Pantenolis ir kviečių proteinai atkuria plauko struktūrą, padidėja jų apimtis, plaukai ima žvilgėti.

Priežiūra po procedūros. Cheminiu būdu ištiesinti plaukai išlieka tiesūs tol, kol atauga. Maždaug po 6 mėnesių daroma ataugusių šaknų korekcija. Yra dar vienas privalumas – iš karto po šios procedūros plaukus galima dažyti, o tai yra svarbu, mat plaukai šiek tiek pašviesėja.

Kurį rinktis?

Anot plaukų stilistės, visų pirma, gerai apsvarstykite, ar norisi iš tiesų stipraus, ilgalaikio plaukų tiesinimo (cheminio), ar pakaktų mažiau plauką žalojančio keratininio tiesinimo. Plauko papildymas, palepinimas keratinu tinka visiems (ir dažytiems, ir silpniems) plaukams, o štai „japonišką“ tiesinimą verčiau lai renkasi tos, kurių plaukai itin garbanoti, stori, „nevaldomi“.