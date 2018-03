Pavasarinis išsekimas

LŽ 2018 03 11 12:00

Greičiau pavargsta kokia nors liga persirgę, dažnai sergantys vaikai. Nuovargis – vienas pavasarinio išsekimo simptomų. / Tatjanos Kurganovos nuotrauka

Vaiko kūnas kasdien mums siunčia signalus, tik ne visada juos mokame suprasti. Pablyškimas, padidėjęs irzlumas, greita nuotaikos kaita, apatiškumas, nenoras judriai žaisti... Galima vardyti ilgai. Su pediatru docentu Algimantu Vingru kalbamės apie tai, kokie požymiai rodo, kad vaikui trūksta reikalingų medžiagų.

– Kodėl pavasarį mažųjų organizmui pradeda stigti vitaminų, mikroelementų, nors jo valgiaraštis nė kiek nepasikeičia?

– Pavasarį vaikai valgo tą patį maistą kaip ir rudenį, bet gauna kur kas mažiau naudingųjų medžiagų, nes ilgai laikomose daržovėse jų vis mažėja. Pernykščiame derliuje lieka daugiau ląstelienos.

Algimantas Vingras: „Vaikams, mėgstantiems valgyti tik vienarūšį maistą, dažniausiai atsiranda hipovitaminozės simptomų – dalies vitaminų nepakankamumo ir geležies trūkumo požymių.“

Be to, žiemą ir pavasarį vaikai labai mažai laiko praleidžia lauke, beveik nebūna saulėje, dėl to organizme pradeda trūkti vitamino D, jei papildomai jo neduodame. Įrodyta, kad vadinamieji naminukai dažniau serga mažakraujyste, nei tie, kurie kasdien bet kokiu oru išvedami į lauką. Mat medžiagų apykaitos procesai – ir hemoglobino sintezė – geriausiai vyksta gryname ore, nes ten daugiau deguonies.

– Ar galima pažvelgus į vaiką pasakyti, kad jam ko nors trūksta?

– Daugelio iš dabar žinomų 13 vitaminų trūkumo simptomai pradeda ryškėti, kai jų organizmas negauna 2–3 savaites iš eilės. Šiandien mityba jau yra tokia, kad avitaminoze (visiškas vieno ar kito vitamino stygius) nesergama. Vaikams, mėgstantiems valgyti tik vienarūšį maistą, dažniau atsiranda hipovitaminozės simptomų – dalies vitaminų nepakankamumo ir geležies trūkumo požymių. Hipovitaminozę paprastai sukelia nevisavertė mityba arba sutrikęs vitaminų pasisavinimas ir apykaita. Taip gali nutikti ilgai vartojant kai kuriuos vaistus (pavyzdžiui, antibiotikus, vidurius laisvinančius preparatus), sergant virškinamojo trakto ligomis.

Mikroelementų priskaičiuojama arti šimto. Vaikams gali trūkti kalcio, fosforo ir kalio, kurie yra kaulų „statybinė medžiaga“. Gali stigti ir jodo, cinko, tačiau šiais laikais jiems dažniausiai trūksta geležies.

Požymiai, kuriuos pastebėjusios mamos susirūpina

Skilinėja rankų ir kojų nagai. Tik tuomet, kai jie tinkamai prižiūrimi, o gydytojas paneigia odos bei nagų ligą, galima įtarti, kad nagai skilinėja dėl medžiagų stygiaus. Taip nutinka, kai trūksta geležies. Pagalba – šiltos vonelės, po jų – mediko skirtas kremas.

Aplink nagus plyšta oda. Tai nėra vitaminų stygiaus požymis. Mažo vaiko nagai nepaprastai ploni, aštrūs, o auga stebėtinai sparčiai. Kirpkite juos du kartus per savaitę. Kas antrą trečią dieną žirklutes dezinfekuokite ir rankų nagus apkirpkite apvaliai, o kojų – tiesiai. Trumpinkite tik tuos nagus, kurie praaugę piršto galą. Nesistenkite nukirpti labai trumpai, nes jie gali įaugti į odą, atsirasti atplaišų, įdrėskimų. Kaskart po vonios ir karpymo nagus bei odelę aplink juos sutepkite odos atsinaujinimą skatinančiu kremu. Jei odelė paraudusi, patinusi ar kieta, kreipkitės į gydytoją.

Lūpos atrodo blyškios. Kai blyškios lūpos, blyškus ir veidas. Tai – anemijos (mažakraujystės) požymis. Ji atsiranda, kai išsenka įgimtos geležies atsargos, tarkime, išnešiotiems kūdikiams – 4–6 gyvenimo mėnesį, o išrankiems valgytojams – bet kurį mėnesį. Taip atsitinka, kai kūdikiai negauna liesos mėsos, o vyresniems kaip vienų metų vaikams duodama daugiau kaip 400 ml karvės pieno per parą. Kai matote, kad mažylio veidas ir lūpos pablykšta, nedelsdami kreipkitės į gydytoją, paprašykite atlikti kraujo tyrimą.

Skilinėja, plyšta lūpų kampučiai, skeldėja ir pleiskanoja lūpos. Dažniausia to priežastis – sausa aplinka, nuolatinis lūpų laižymas, rečiau – vitamino B2 stygius. Normaliai maitinantis šio vitamino užtektinai gaunama su maistu. Pirmieji jo trūkumo požymiai: nuovargis, neveiklumas, gerklės skausmas, įtrūkę ir šiurkštūs lūpų kampai, peršinčios akys. Vitamino B2 gali stigti dėl įvairių priežasčių – dėl netinkamos mitybos, padidėjus jo poreikiui (po ligos, sparčiai augant ir pan.). Daug vitamino B2 randama lapinėse daržovėse, grikių kruopose, kviečiuose, alaus mielėse, mėsos, žuvų ir pieno produktuose, kiaušiniuose.

Algimantas Vingras. / "Mamos žurnalo" nuotrauka

Apsiblausę akių baltymai. Apsiblaususios akys būna ne dėl vitaminų trūkumo, o vaikui sergant ūmine liga .

„Žydi“ nagai. Tai susiję su mikroelementų trūkumu. Organizmas stokoja cinko, kalcio. Dažniausiai baltos dėmelės ant nagų atsiranda brendimo laikotarpiu.

Slenka plaukai. Ryškus plaukų slinkimas, kai juos iššukuojate kuokštais, gali būti grybelinės ligos ar organizmo apsinuodijimo sunkiaisiais metalais požymis. Tačiau kartais priežasties neįmanoma nustatyti. Būtina kreiptis į vaiko gydytoją ir odos ligų specialistą. Plaukai labiau slenka, kai trūksta geležies.

Atsiranda opelių burnoje. Taip atsitinka susirgus opiniu burnos gleivinės uždegimu (aftiniu stomatitu).

Kraujuoja dantenos. Kraujavimą gali sukelti dantenų uždegimas arba didelė vitamino C stoka. Jo ima trūkti, kai vaikas nevalgo žalių vaisių, daržovių. Jei dantenos kraujuoja dėl vitamino C stygiaus, pradėjus jį vartoti po 100–200 mg per parą šis nemalonus reiškinys išnyksta. Kraujavimas iš dantenų yra ir ligų požymis, todėl jeigu nepraeina 7–10 dienų duodant ir vitamino C, reikia kreiptis į vaiko gydytoją.

Liežuvis apsidengia apnašomis. Dėl to kaltas ne vitaminų trūkumas, o sutrikęs virškinimas – ir virškinamojo trakto ligos.

Kojas traukia mėšlungis. Mėšlungio priežasčių gali būti labai įvairių. Viena jų – organizmas stokoja magnio ir kalcio. Jei kojų mėšlungis kartojasi, dera atlikti abiejų elementų tyrimus, įsitikinti, ar tikrai jų trūksta. Daug magnio yra grūdų produktuose (duonoje, kruopose), žaliose lapinėse daržovėse, taip pat –geriamajame vandenyje. Daug kalcio turi pienas ir jo produktai. Ištikus mėšlungiui pirmiausia reikia stengtis aktyviai ištempti pažeistą raumenų grupę, jei tai įmanoma. Pavyzdžiui, esant blauzdos raumenų spazmui rekomenduojama aktyviai rankomis lenkti pėdos pirštus į save. Dažnai to pakanka, kad raumuo atsipalaiduotų.

Pablogėja miegas. To priežasčių daugybė – gryno oro trūkumas, triukšmas, skausmas, kosulys (jis pažadina iš miego), įvairių ligų pradžia, sutrikęs centrinės nervų sistemos veikimas (jaudinantys sapnai, košmarai, nakties baimės), dygstantys dantys. Miegas gali pablogėti ir pasikeitus gyvenimo aplinkybėms: gyvenamajai ir miego vietai, lovai, pradėjus lankyti darželį, gimus broliukui ar sesutei, patyrus naujų įspūdžių ir t. t.

Pagausėja prakaitavimas. Pernelyg stiprus prakaitavimas gali būti daugelio ligų simptomas. Taip pat jį skatina šėlsmas, fizinis krūvis, ypač jei vaikas per šiltai aprengtas, karšti valgiai ir gėrimai, dvasiniai išgyvenimai (emocijos, susijaudinimas), aukštesnė aplinkos temperatūra. Prakaitavimas yra rachito požymis (tuomet labiau prakaituoja pakaušis, dėl to kūdikis sukinėja galvą), o rachitas atsiranda, kai trūksta vitamino D. Kūdikiams ir mažiems vaikams galvos, padų, delnų prakaitavimas būdingas ir dėl vegetacinės nervų sistemos ypatumų. Tai nėra pagrindiniai rachito požymiai. Nuolatinis gausus prakaitavimas – sveikatos sutrikimo požymis.

Vaikas greičiau nuvargsta. Greičiau pavargsta kokia nors liga persirgę, dažnai sergantys vaikai. Nuovargis – vienas pavasarinio išsekimo simptomų. Dažniausia jo priežastis yra mažakraujystė. Pirmiausia reikėtų „pastiprinti“ vaiko mitybą raudona mėsa. Hemoglobino kiekį gana greitai padidina geležies papildai, tik pirkdami juos vaikui būkite atidūs, rinkitės tuos, kurių šalutinis poveikis – silpniausias.

Kai kurie geležies preparatai sukelia pykinimą, vidurių kietėjimą ir pūtimą, dantų juodavimą, juos vartojant burnoje jaučiamas metalo skonis, o mažiukai dažniau „atpila“.

Atsiranda noras valgyti nevalgomus dalykus. Tai – klasikinis geležies trūkumo, anemijos (mažakraujystės) požymis, savitas skonio iškrypimas. Kyla nenumaldomas noras valgyti molį, kreidą, dantų pastą, ledo gabalėlius, krakmolą. Pagalba: pirmiausia atlikite kraujo tyrimą, sureguliuokite mitybą, vartokite gydytojo skirtus geležies preparatus ir vitaminus.

Parengta bendradarbiaujant su „Mamos žurnalu“