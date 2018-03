Patvirtino: ligoninėse menkavertis, smarkiai perdirbtas, atšalęs maistas

Po Lietuvos ligoninėse atlikto ligoniams skirto maisto tikrinimo, rengiamos privalomos ligonių maitinimo taisyklės, penktadienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija (SAM).

„Priešingai nei iki šiol, naujos taisyklės bus privalomos, o ne rekomendacinio pobūdžio. Pavyzdžiui, siūloma aiškiau reglamentuoti, kokią kvalifikaciją turintys žmonės gali gaminti maistą, įvesti reikalavimus maisto estetiškumui, indams, tam tikrų raciono dalių pasirinkimui“, – pranešime teigia sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga.

Taisyklės rengiamos po pirmojo SAM ir Valstybinės maisto veterinarijos tarnybos (VMVT) ekspertų grupės vizitų gydymo įstaigose etapo, vertinant pacientams tiekiamą maistą.

Menkavertis, bet brangus maistas

Nustatyta, kad ligoniams dažnai tiekiamas menkavertis maistas, jis brangesnis ir prastesnis tose įstaigose, kurios perka maitinimo paslaugą iš šalies.

Specialistai rekomenduoja, kad reikėtų įvesti privalomus reikalavimus, kokie patiekalai turi būti teikiami pacientams.

„Pavyzdžiui, bent kartą per savaitę jiems turėtų būti patiekiama žuvies, kas dieną − daržovių, vaisių ir raugintų pieno produktų. Vegetarams turėtų būti pasiūlytas vegetarinis meniu. O šiuo metu mažesnę vertę turintys produktai, kurie patiekiami itin dažnai, turėtų būti kuo rečiau traukiami į racioną. Be to, tikslinga nustatyti ir nepageidaujamų produktų sąrašą pacientų mityboje bei cukraus, druskos ir riebalų kiekio ribas, kurių būtų privalu laikytis“, – sako ministras A. Veryga.

Vyrauja menkavertis maistas

Mobilios ekspertų komisijos pirmininko, SAM Mitybos ir fizinio aktyvumo skyriaus vedėjo Almanto Kranausko teigimu, dažniausiai pasitaikanti maitinimo problema ligoninėse buvo tai, kad maistas gana skurdus, mažai atsižvelgiama į mitybinę vertę, raciono subalansuotumą, itin trūksta daržovių, kurios sveikstančiam žmogui yra labai svarbios.

Pastebėta, kad daugelyje gydymo įstaigų maisto temperatūra yra žemesnė nei turėtų.

„Pastebėta, kad daugelyje gydymo įstaigų maisto temperatūra yra žemesnė nei turėtų. Daugumoje gydymo įstaigų yra prasta ir skurdi patiekalų bei indų estetinė išvaizda, maistas menkavertis, vyrauja angliavandeniai ir riebalai (bulvės, duona, makaronai). Maistas stipriai perdirbtas − virta dešra, dešrelės, maltinukai, balandėliai. Taip pat mažai daržovių ir vaisių, ypač šviežių. Nėra vegetariško maisto pasirinkimo galimybių. Retai būna arba nėra rauginto pieno produktų − jogurtų, pasukų, varškės. Arbata dažniausiai patiekiama tik saldinta. Maistas dažnai vėsesnis nei norma. Nėra pasirinkimo galimybių, pavyzdžiui, cukraus, riebalų, užkandžių. Dažnai neduodami valgomieji įrankiai ir puodeliai“, – problemas vardija A. Kranauskas.

Anot jo, lyginant įstaigas pagal miestų, kuriame jos yra, dydį, pastebėta tendencija, kad mažų miestų įstaigose mažiau skiriama lėšų pacientų maitinimui, indams ir įrangai. Atitinkamai dažnai prastesnė juose ir maitinimo kokybė.

Pastebėta, kad kai paslauga perkama iš šalies, maitinimo kaina būna aukštesnė, tačiau kokybė – blogesnė ir sunkiau valdoma.

Šių vizitų metu aplankytose gydymo įstaigose tiekiamo maisto kokybė įvertinta nuo labai gero iki skurdaus. Geriausiai vertinamos buvo Onuškio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, Alytaus ligoninė, „Kardiolitos klinika“.

Tuo tarpu skurdžiausiai pacientai buvo maitinami Utenos ir Širvintų ligoninėse.

Dauguma gydymo įstaigų – Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Kauno klinikinė ligoninė, Respublikinė Panevėžio ligoninė, VUL Santaros klinikų Vaikų ligoninė – buvo įvertintos patenkinamai.

Mobili ekspertų komisija artimiausiu metu lankysis ugdymo įstaigose, kur taip pat vertins vaikams tiekiamą maistą, teiks rekomendacijas, kaip gerinti situaciją ir šioje srityje.

Vėliau vėl bus grįžtama į gydymo įstaigas įvertinti, kaip keičiasi situacija organizuojant pacientų maitinimą.