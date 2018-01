Paramedikai nustumti į šoną – padavėjai uždirba daugiau

Lagaminus kraunasi ir svetur laimės ieško ne tik jaunieji gydytojai, bet ir paramedikai, kurie jaučiasi neįvertinti bei nustumti į šoną. „Kad galėtum išgyventi iš paramediko atlyginimo, tenka dirbti pusantro etato arba griebtis papildomo darbo. Kai kurie eina uždarbiauti padavėjais. Ką darysi – jie su arbatpinigiais gauna daugiau“, – pasakoja paramedikė Aleksandra iš Vilniaus.

Uždarbiauja kur tik gali

„Darbą greitojoje pagalboje pasirenki tikrai ne dėlto, kad jis būtų itin pelningas. Kad galėtum išgyventi iš paramediko atlyginimo, tenka dirbti pusantro etato arba ieškoti papildomo darbo. Aš dirbau pardavėja. Pardavinėjau laikrodžius ir papuošalus“, – pasakoja paramedikė Aleksandra Kutyreva.

Anot jos, nėra sudarytos sąlygos, kad paramedikas galėtų ramiai gyventi, teikti kokybiškas paslaugas ir negalvotų apie tai, kaip jam išgyventi.

„Gerai, kad Vilniuje bent jau pasirūpinta įranga, priemonėmis. Bet ir šios, tarkime, pirštinės yra vienos pigesnių – nepatogios ir besidedant plyšta. Galvojama tikrai ne apie tai, kad mums būtų patogiau, o kad būtų kuo pigiau. Darbo krūvis irgi milžiniškas, atlyginimai – nedideli. Pasakoma, kad jeigu tau kas nepatinka, niekas tavęs čia nelaiko“, – pasakoja Aleksandra.

Prilyginti sanitarams

Paramedikams, kaip ir jauniems gydytojams, belieka dairytis į svečias šalis, kur darbo užmokestis solidesnis, darbo krūviai – sureguliuoti. „Domiuosi Vokietija, kur darbo užmokestis geresnis. Ateityje galbūt išvyksiu, nes kalbos įgūdžių turiu, esu gyvenęs Vokietijoje ir susipažinęs su jų sveikatos sistema. Tai turbūt pirmoji šalis, kur norėčiau išvažiuoti“, – sako paramedikas iš Kauno Antanas Griunius.

„Mes, paramedikai, jaučiamės skriaudžiami. Prilyginti sanitarams. Toli gražu ne visi suvokia, ką veikiame. Ypač senoji karta sako: ai, paramedikai... ką jie sugeba. Kai ką iš tikrųjų sugebame. Žinoma, gydytojai mokosi ilgiau, jų darbo pobūdis, žinios ir įgūdžiai visai kitokie. Paramedikų specializacija siaura. Mes gydyti nemokame. Mokame gelbėti“, – sako dabar vaiko priežiūros atostogose esanti paramedikė Aleksandra.

Į vieną vietą stoja šeši

„Paramedikų atlyginimas už etatą yra daugiau negu minimumas – apie keturis šimtus trisdešimt eurų. Vis dėlto paramedikų profesija, bent praėjusiais metais, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre buvo populiariausia. Šiemet, man atrodo, buvo šeši stojantieji į vieną vietą. Nepaisant mažo atlyginimo, šios profesijos prestižas nesmunka. Kai kurie LSMU studentai, pasirinkę gydytojo specialybę, įgyja ir paramediko profesiją. Tai jiems aktualu, nes iš karto po dvejų metų, jei įsidarbina greitosios pagalbos stotyje, įgyja būsimam gydytojui itin naudingos praktikos.

Paramediko profesiją gali baigti ir tūkstančiais per metus. Bus daug mokytų žmonių, kurie galės suteikti pagalbą civiliniame gyvenime, kol atvažiuos specializuota greitoji medicinos pagalba“, – sako Lietuvos paramedikų asociacijos prezidentas Rytis Malašauskas.

Anot jo, paramedikai dažniausiai dirba greitosios pagalbos stotyse arba priėmimo skyriuose. Tačiau ne visiems pasiseka susirasti darbą.

„Daugiausiai paramedikų dirba Kauno miesto greitojoje. Dabar pradėjo priiminėti ir kai kurie rajonai, nes seniau į juos buvo žiūrima itin atsargiai. Paramedikas pagal kompetencijas sprendimus priima pats, bet, pavyzdžiui, dėl vaistų leidimo turi konsultuotis su pamainos budinčiu gydytoju. Rajonai nelabai nori tokių specialistų, nes neturi budinčių gydytojų. O Kauno miestas turi ir mes sėkmingai dirbame“, – sako R.Malašauskas.

O kaip yra su karo medikais? „Jie finansuojami visai kitos sistemos, tad jų atlyginimai didesni“, – sako R.Malašauskas.

Komentaras

Vilniaus Greitosios medicinos pagalbos stoties direktoriaus pavaduotoja GMP paslaugos organizavimui Vanda Pumputienė:

– Žinoma, paramedikai oriai kol kas negali gyventi ir ieško įvairiausių galimybių. Kaip ir visiems – kaimas didelis, o pinigų mažai. Tiek paramedikų, tiek skubiosios pagalbos medikų, kurie važiuoja į iškvietimą, darbas sudėtingas. Jie gali atsidurti pavojuje. Pavyzdžiui, kartą budėjau reanimacinėje brigadoje ir iškvietė dėl širdies priepuolio. Visada eidavau pirmoji ir drąsiai. O ten sutrikusios psichikos žmogus paleido kirvį ir šis įsmigo į duris palei mano ausį. Mažai trūko, kad pataikytų į galvą. Dabar dažniausiai po vieną nebeinama, o dviese. Įsivaizduokite, jei darbuotoja viena atsiduria naktį kokioje Subačiaus gatvėje arba už stoties Naujininkų rajone, arba važiuoja į taborą, kur pilna narkomanų. Nežinai, ką ten surasi. Tai iš tikrųjų pavojingas ir nenuspėjamas darbas.

Karo medikams finansiškai geriau

„Siekiame stiprinti profesinę karo tarnybą, tad atlyginimų kėlimas yra vienas būtinų elementų, didinant jos patrauklumą, ir tai galioja kalbant apie visus karius, neišskiriant karo medikų ar paramedikų. Didėjantį krašto apsaugos finansavimą pirmiausiai turėtų pajusti kariai – per tarnybos sąlygų ir karių aprūpinimo gerinimą, socialinės paramos paketo bei motyvavimo sistemos tobulinimą. Tai viena mūsų prioritetinių veiklos sričių“, – sako krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis.

Karo gydytojų, paramedikų ir gydytojų padėjėjų atlyginimai apskaičiuojami pagal įgytą karinį laipsnį bei tarnybos metus. O karo gydytojų atlyginimas apskaičiuojamas dar atsižvelgiant į turimą kvalifikacinę kategoriją. Pavyzdžiui, karo gydytojo padėjėjo pareigas ir paramediko pareigas gali eiti jaunesnieji eiliniai, eiliniai, vyr. eiliniai, seržantai specialistai, vyr. seržantai specialistai, vyr. seržantai, štabo seržantai, štabo seržantai specialistai. Karo gydytojų padėjėjais taip pat gali būti ir štabo seržantai specialistai, o karo gydytojai privalo turėti ne mažesnį kaip kapitono laipsnį.

Anot ministerijos atstovų, paramediko ar gydytojo padėjėjo, turinčio jaunesniojo eilinio laipsnį (pirmaisiais tarnybos metais) apskaičiuotas atlyginimas kartu su maistpinigiais atskaičius mokesčius sudarytų apie 780 Eur per mėnesį. Paramediko ar gydytojo padėjėjo, turinčio seržanto specialisto laipsnį (pirmaisiais tarnybos metais) apskaičiuotas atlyginimas kartu su maistpinigiais atskaičius mokesčius sudarytų apie 953 Eur per mėnesį. Karo gydytojo, turinčio kapitono laipsnį ir III kvalifikacinę kategoriją (I-ais tarnybos metais) apskaičiuotas atlyginimas kartu su maistpinigiais atskaičius mokesčius sudarytų apie 1345 Eur per mėnesį.