Nesinori gerti tablečių

LŽ 2017 12 30 19:30

Arbata su medumi tinka tik tiems vaikams, kurie jam nealergiški. laudablebits.com nuotrauka

Vaikas peršalo, čiaudi, sloguoja, pakosėja, bet temperatūros nėra arba ji neaukšta. Dar nesinori griebtis tablečių. Kaip jam padėti, pataria vaikų gydytojas doc. Algimantas Vingras.

* Arbata? Taip. Bėgant laikui liaudies medicina atrankos būdu išbandė daug įvairių žolelių. Vienoje geografinėje zonoje gyvenančios tautos dažnai tai pačiai žolelei priskirdavo skirtingų savybių. Tai rodo, kad vienoje žolelėje yra skirtingų medžiagų. Vaistinėse parduodama įvairių mišinių nuo peršalimo, tiksliau – lengvinančių peršalimo ir gripo požymius. Labiausiai paplitusi arbata nuo peršalimo ligų yra liepžiedžių, aviečių uogų arba pumpurus skleidžiančių stiebelių, ramunėlių, juodųjų serbentų lapų, čiobrelių arbata su medumi ir be jo. Vaikams iki 3 metų galima duoti tik tų arbatos mišinių, kurie pritaikyti būtent vaikams (ant pakuotės parašyta, kad skirti vaikams, ir nurodyta, nuo kokio amžiaus).

Vaikams iki trejų metų galima duoti tik tų arbatos mišinių, kurie pritaikyti būtent jiems.

* Medus? Ir taip, ir ne. Medus yra naudingas su arbata nuo peršalimo ligų, kai įdedamas į ne karštesnį nei 33 laipsnių C vandenį, kitaip jis praranda daug naudingų savybių. Be to, medus tinka tik tiems vaikams, kurie jam nejautrūs. Medaus nepatariama duoti vaikams iki vienų metų.

* Maisto papildai? Ne. Jų dabar rinkoje gausybė. Tabletėmis, kapsulėmis, milteliais „surinkti“ įvairūs augaliniai ekstraktai, veikiantys peršalimo ligos simptomus. Bėda ta, kad jie nėra suskirstyti dozėmis mažiems vaikams, pakuotėse nėra nurodyta jų dozė, atsižvelgiant į amžių, dažnai nenurodyta, kiek laiko juos vartoti. Papildai vartotini tik tada, kai juos skyrė vaikų gydytojas, bet visuomet dera atsiminti, kad maisto papildas nėra vaistas, o tik papildas. Vaikui susirgus, jokie papildai neįveiks ligos simptomų tuojau pat, čia ir dabar.

* Inhaliacijos? Taip. Kvėpavimas garais tinka kosuliui, slogai ir sinusitui gydyti. Šiluma gerina gleivinės kraujotaką, skystina gleives. Vaistinėse yra specialių aparatų inhaliacijoms, įkvėptos biologiškai aktyvios medžiagos ir vaistai patenka tiesiogiai ten, kur jie reikalingi, – į kvėpavimo takus. Dėl to jie veikia greičiau ir efektyviau, nei juos prarijus. Į inhaliuojamą skystį reikia lašinti tik 1–2 lašus aromatinio (eterinio) aliejaus, kurį nurodė gydytojas. Nepatariama lašinti aromatinių aliejų mišinio, nes gresia perdozuoti, be to, mažyliai gali netoleruoti vieno iš aliejų.

* Kojų mirkymas? Taip. Tai senas metodas, bet jei dar kas nors jį taiko, – puiku. Kojas mirkyti sūriame karštame vandenyje galima tik tada, kai vaikas nekarščiuoja. Jis tinka sergantiems sloga, ryklės, gerklų uždegimu, bronchitu. Vaiko kojas įmerkite į vandenį iki pusės blauzdų. Vandens temperatūrą reikia didinti nuo 37 iki 42 laipsnių C. Kojų vonelės trukmė – 10–20 minučių.

