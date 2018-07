Nekontroliuojamas kompiuterinių žaidimų žaidimas pripažintas sutrikimu

Pasaulio sveikatos organizacija pirmą kartą piktnaudžiavimą kompiuteriniais žaidimais priskyrė psichikos sveikatos sutrikimų kategorijai.

Paskutinioji TLK versija buvo sukurta dar 1992-aisiais, o patobulintoji turėtų pasirodyti 2018-aisiais. Tai kodų sistema, apimanti ligas, įvairius simptomus, patologines būkles, skundus, socialines aplinkybes, išorines sužeidimų ir ligų priežastis, sudaroma Pasaulinės sveikatos organizacijos.

11-oje Tarptautinėje ligų klasifikacijoje (TLK-11-AM) bus įtraukta būklė, pavadinta „žaidimų sutrikimu“ (angl. „Gaming disorder“), skelbia bbc.com. Jis apibūdinamas kaip nuolatinis ar periodinis žaidimas, kuriam teikiama pirmenybė prieš kitus užsiėmimus. Kai kuriose šalyse tai jau buvo pripažinta visuomenės sveikatos problema. Daugelyje jų (pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje) duris atvėrė privačios klinikos, padedančios įveikti šį sutrikimą. Pietų Korėjoje išleistas įstatymas, draudžiantis jaunesniems nei 16 metų asmenims žaisti kompiuterinius žaidimus nuo vidurnakčio iki 6 valandos ryto. Japonijoje, internete žaidžiant ilgiau nei nustatytas laikas, suskamba perspėjantys signalai.

Kad pacientui būtų nustatoma ši diagnozė, dėl žaidimo kylančios problemos turėtų tęstis bent 12 mėnesių, tačiau periodas galėtų būti ir trumpesnis, jei simptomai itin sunkūs. Šie simptomai apima: negebėjimą kontroliuoti žaidimo (jo dažnumo, intensyvumo, trukmės); pirmenybės teikimą žaidimui; žaidimo tęsimą ar eskalaciją nepaisant neigiamų pasekmių.

Daugelis psichiatrų vadovaujasi ne TLK-10-AM, o 5-uoju DSM (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) leidimu, publikuotu 2013-aisiais metais. Jame internetinių žaidimų sutrikimas priskiriamas iki galo neištirtoms būklėms, taigi nėra oficialiai pripažįstamas.

„Šis TLK pakeitimas yra itin reikšmingas. Taip šis sutrikimas yra pripažįstamas būkle, kurios negalima ignoruoti“, – sakė gydytojas, besispecializuojantis priklausomybių gydyme, Richard Graham (The Nightingale Hospital, London).

Vis dėlto, gydytojo teigimu, šis sutrikimas neturėtų būti suvokiamas kaip medikamentinio gydymo reikalaujanti liga. Taigi svarbu nesuklaidinti tiesiog entuziastingų žaidėjų tėvų. R. Graham sakėsi per metus nustatantis maždaug 50 naujų šio sutrikimo atvejų, kuomet žaidimas ima trukdyti miegui, valgymui, bendravimui ir mokymuisi.

„Žmonės mano, kad visi vaikai yra priklausomi nuo šiuolaikinių technologijų ir prie ekranų praleidžia 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, pamiršdami kitus užsiėmimus. Tačiau reikia nepamiršti ir to, kad tos technologijos jiems, kaip ir suaugusiesiems, gali būti reikalingos, pavyzdžiui, ruošiant namų darbus“.