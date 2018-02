Neištikimybė: geriau pasilikti ar išeiti?

psichika.eu 2018 02 02 18:16

pixabay.com nuotrauka

Žinia, kad partneris apgaudinėja, buvo neištikimas, gali pasirodyti išties sukrečianti. Bandant susitaikyti su tokia netikėta naujiena, nukentėjusiems tenka atsakyti į sudėtingą klausimą: „pasilikti ar išeiti?“, rašoma portale „Psychology Today“.

Kaip nuspręsti, ar tęsti, ar nutraukti santykius su neištikimu partneriu? Kokie veiksniai yra lemiantys jūsų sprendimui, jei sužinotumėte, kad jūsų partneris nuklydo į kairę?

Rosie Shrout ir Daniel Weigel iš Nevados, Reno universiteto, tyrė šį klausimą ir neseniai paskelbė rezultatus, „Socialinių ir asmeninių santykių“ žurnale (angl. the Journal of Social and Personal Relationships).

Pirmojo tyrimo metu, Shrout ir Weigel pasikvietė 200 studentiško amžiaus vyrų ir moterų, kurie turėjo antrąją pusę. Savanorių paprašyta įsivaizduoti, kad po barnio su savo vaikinu ar mergina, jų partneris nuėjo į vakarėlį, kuriame turėjo lytinių santykių su kažkuo kitu. Po to antroji pusė išreiškė norą palikti neištikimybę praeityje ir tęsti dabartinius santykius.

Tada pusės savanorių buvo paprašyta įsivaizduoti, kad didžioji dalis žmonių, jų socialiniame rate, patarė santykiuose pasilikti. Kitai pusei savanorių, buvo pasakyta priešingai – įsivaizduoti, kad jų draugai ir šeimos nariai patarė santykius nutraukti.

Savanoriai turėjo užpildyti visą eilę klausimynų, nurodydami tęstų ar užbaigtų santykius. Dalis klausimų tyrė jų atlaidumą partneriui, dalis vertino savanorių nuomonę apie tai, kiek dėl neištikimybės kaltas pats partneris ar partnerė.

Psichologai pastebėjo, kad sprendimą pasilikti ar išeiti lėmė kelių procesų seka. Savanorių socialinio rato narių nuomonė turėjo įtakos tam, kiek bus kaltinamas partneris, kas, savo ruožtu, darė įtaką apsisprendimui atleisti partneriui ar ne. Kitaip tariant, žmonės, kurių draugai ir šeimos nariai manė, kad jie turėtų palikti savo draugą ar draugę, labiau kaltino partnerį dėl prasižengimo, buvo mažiau linkę atleisti ir mažiau linkę pasilikti po neištikimybės poroje. Procesas vyko atvirkštine tvarka tarp savanorių, kurių socialinio rato nariai patarė tęsti santykius.

Šie duomenys patvirtinti ir antru tyrimu, kuriame savanoriai buvo realios neištikimybės aukos ir pateikė tikras savo draugų bei šeimos narių nuomones.

Žinoma, turbūt joks tyrimas negali mums tiksliai pasakyti, kaip turėtume elgtis ar jaustis sužinoję apie neištikimybę. Kiekvieno žmogaus aplinkybės yra kitokios. Taip pat yra sunku atskirti savo nuomonę nuo mūsų socialinės aplinkos nuomonių, mat esame linkę bendrauti su tais žmonėmis, kurių nuomonės sutampa su mūsų. Taip pat mokslininkai ataskaitoje nurodo, kad sprendimų priėmimas tarp vyresnio amžiaus žmonių turi daugiau niuansų dėl to, kad galbūt reikia dar pagalvoti apie finansus, vaikus ir gyvenimo sąlygas, prieš apsisprendžiant pasilikti ar „praspirti“ neištikimą partnerį.

Vis dėlto šis tyrimas atskleidžia tai, kad mūsų savijautai ir reakcijoms, į neigiamus veiksnius gyvenime, daro įtaką draugų ir šeimos narių požiūris. Tad jei kada nors susidurtumėte su partnerio neištikimybės situacija, gal jums visai praverstų suprasti, kaip aplinkinių nuomonės gali paveikti ir jūsų apsisprendimą.