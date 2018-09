Neatlygintinos kraujo donorystės ture per Lietuvą – 4000 donorų

LŽ 2018 09 28 20:44

Organizatorių nuotrauka

Nacionalinio kraujo centro surengtas Valstybės atkūrimo 100-osioms metinėms skirtas Neatlygintinos kraujo donorystės turas baigė savo kelionę per Lietuvą Panevėžyje.

Per beveik 5 mėnesius neatlygintinos kraujo donorystės akcijose, surengtose 50-yje šalies miestų ir miestelių, padovanoti kraujo atvyko daugiau nei 4 tūkst. Lietuvos gyventojų. Tie, kas negalėjo to padaryti, atėjo palaikyti ir paremti kraujo donorystės idėjos – dalyvavo šiai progai skirtuose šventiniuose turo renginiuose ir koncertuose, pranešė Nacionalinis kraujo centras.

Turas su šūkiu „Būk čia dėl kitų, duok kraujo, dalinkis gyvenimu“, globojamas dainininko, visuomenės veikėjo Gabrieliaus Liaudansko Svaro, apkeliavo beveik visą Lietuvą. Visas Turo kelionės akcijas lydėjo specialiai šių metų turui sukurta autorinė grupės „Filtered Tools“ nario, didžėjaus Donato Sabaliausko muzikinė kompozicija.

Daugiausiai kraujo donorų Turo metu sulaukta Utenoje ir Marijampolėje. Per vieną dieną į Turo akciją atėjo daugiau kaip 200 donorų. Nuo šių miestų neatsiliko ir kiti – Kaišiadorys, Jonava, Visaginas, kuriuose per dieną sulaukta daugiau kaip 100 žmonių, norėjusių neatlygintinai padovanoti kraujo. Kraujo davė ir jauni, ir vyresni – socialiniai tinklai mirgėte mirgėjo nuo dalyvavusių žmonių nuotraukų.

Nacionalinis kraujo centras miestuose, kuriuose vyko Turo akcijos, apdovanojo daugiau kaip 300 donorų, davusių kraujo per 20–30 kartų, o Garbės donorus, davusius 40 ir daugiau kartų, iškilmingai pagerbs spalio pabaigoje Vilniuje.

Turo metu, rugpjūčio 6–19 dienomis, Nacionalinis kraujo centras, būdamas European Blood Alliance (EBA) nariu, dalyvavo neatlygintiną kraujo donorystę skatinančios kampanijos „Dingusi raidė“ (International Missing Type) projekte.

Iniciatyva, prasidėjusi 2015 metais Anglijoje ir Šiaurės Velse, prie kampanijos „Dingusi raidė“ pritraukė per 1000 prekių ženklų ir organizacijų įvairiose šalyse, kurios sutiko pašalinti A, B, O raides (ABO – kraujo grupes žyminti raidžių sistema) nuo objektų pavadinimų viešojoje erdvėje, iš interneto užrašų, socialinių tinklų ir pan. Kampanija tapo pasauline ir kasmet į projektą įtraukia vis daugiau šalių.

Kampanija skirta atkreipti kuo daugiau žmonių dėmesio į kraujo donorystę, paskatinti juos suprasti donorystės reikšmę ir lengviau apsispręsti tapti neatlygintinais kraujo donorais. 2015 m. Anglijoje ir Šiaurės Velse Nacionalinės kraujo ir transplantacijos sveikatos tarnybos pradėta iniciatyva kasmet sulaukia per 2 mlrd. žmonių palaikymo, o pasidalinti krauju su sergančiaisiais per savaitę panoro 30 000 žmonių. Prie kampanijos prisidėjo per 1000 prekių ženklų ir organizacijų, kurios sutiko pašalinti A, B, O raides (ABO – kraujo grupes žyminti raidžių sistema) iš viešųjų erdvių, internete esančių užrašų, socialinių tinklų, gatvių pavadinimų ir pan. Šiais metais akcija subūrė 25-ias kraujo donoryste užsiimančias įstaigas net iš 21-os pasaulio valstybės, apimančios vieną bilijoną visos populiacijos.

Lietuvoje dalyvauti projekte „Dingusi raidė“ sutiko daugiau kaip 50 Lietuvos įmonių – prie akcijos prisijungė Kaunas, Jonava, Birštonas, Utena, kaimo bendruomenės, politikai, sportininkai, visuomenininkai.

Kraujo donorystė šiandien tampa madinga veikla

Nacionaliniam kraujo centrui Turo metu pavyko užtikrinti, kad vasarą šalies ligoninėse nesijaustų kraujo stygiaus.

„Džiugu, kad kraujo donorystė šiandien tampa madinga veikla. Žmonės ateina duoti kraujo asmeninių švenčių, jubiliejų, kitomis pažymėtinomis progomis – mokyklos baigimo, pilnametystės, kalendorinių švenčių ir kt. Kartu su rėmėjais, specialistais esame sukūrę ir įdiegę išmaniąją programėlę „Mano kraujas“. Jos pagalba kraujo donoras gali pamatyti, kurioje ligoninėje jo dovanotas kraujas buvo panaudotas“, – teigė Nacionalinio kraujo centro laikinoji vadovė Ignė Klangauskienė.

Vykdant akcijas ir skatinant neatlygintiną kraujo donorystę, aktyviai veikloje dalyvavo miestų merai: Visagino merė Dalia Štraupaitė, Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas, Ukmergės rajono meras Rolandas Janickas, Šiaulių meras Artūras Visockas, Jonavos rajono meras Eugenijus Sabutis, Šilalės rajono meras Jonas Gudauskas, Utenos rajono meras Alvydas Katinas ir kt., būrys mero pavaduotojų, administracijos vadovų, politikų, sportininkų ir visuomenės veikėjų. Nuotraukos ir vaizdo medžiaga (FB live) buvo publikuojami Nacionalinio kraujo centro „Facebook“ paskyroje.

VšĮ Nacionalinis kraujo centras ir kiti neatlygintinos kraujo donorystės 2018 Turo per Lietuvą organizatoriai nuoširdžiai dėkoja visiems, prisidėjusiems prie renginio organizavimo, dėkoja visiems, aktyviai palaikiusiems donorystės idėją ir dalyvavusiems Turo akcijose.

Kaip sakė Turą organizavusios įmonės vadovas Nedas Šinkūnas, „esame dėkingi visų savivaldybių, kultūros centrų vadovams, atstovams, vietos atlikėjams, savanoriams, Lietuvos šaulių sąjungos nariams už organizacinę pagalbą, pagalbą palaikant viešąją tvarką, regioninėms ir vietinėms žiniasklaidos priemonėms, prisidėjusioms prie neatlygintinos kraujo donorystės renginių sklaidos. Ypatingas ačiū – Nacionalinio kraujo centro vadovei Ignei Klangauskienei už pasitikėjimą ir geranorišką bendradarbiavimą, taip pat visam kraujo centro kolektyvui už atsakingą ir pasiaukojantį darbą mūsų visų labui. Ir be abejo, visiems kraujo donorams, be kurių nebūtų tokie puikūs Turo rezultatai“.

Nacionalinis kraujo centras dėkoja prie Turo prisijungusiems, puikią nuotaiką kūrusiems garsiems Lietuvos atlikėjams – Jūratei Miliauskaitei, muzikos grupei „Filtered Tools“, Romui Bubneliui ir Astai Bagdonavičienei, Aistei Pilvelytei, Mino, Kristinai Zmailaitei ir Edmundui Seiliui, miesteliuose koncertavusiems vietos atlikėjams. Visi atlikėjai koncertavo neatlygintinai ir yra kraujo donorystės rėmėjai!