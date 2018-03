Namuose serga šeimos narys: kaip apsisaugoti namiškiams

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenimis, gripo epidemija Lietuvoje paskelbta beveik pusėje Lietuvos savivaldybių: 29 iš 60. Sergantiems specialistai pataria kuo daugiau ilsėtis, o turintiems sergančių namiškių, skirti ypatingą dėmesį dezinfekcinėms priemonėms ir stiprinti savo imunitetą vitaminu C.

Nors sergamumas šalyje mažėja, sergančiųjų skaičius išlieka didelis: praėjusiais metais tuo pačiu metu sergančiųjų skaičius buvo beveik du kartu mažesnis (2018 m. – 123, 5 atv. / 10 tūkst. gyv., 2017 m. – 77, 7 atv. / 10 tūkst. gyv.). Specialistai sako, kad permainingas oras, didelio masinio susibūrimo vietos, viešasis transportas ir kitos aplinkybės yra labai palanki terpė plisti virusams ir bakterijoms.

Jei serga šeimos narys

Jei jūsų namuose yra gripu ar peršalimu sergantis žmogus, patariama kuo labiau jį izoliuoti – žinoma, tiek, kiek tai yra įmanoma. Geriausia ligoniui išskirti atskirą kambarį, minimaliai su juo bendrauti ir turint kontaktą dėvėti kaukę. Ligonio kambarį reiktų dažnai vėdinti ir dezinfekuoti, pavyzdžiui, plauti grindis su vandeniu, kuriame įlašinti keli antiseptinių savybių turinčių eterinių aliejų lašai: arbatmedžio ar eukalipto. Nors šiomis dienomis mūsų naudojamuose plovikliuose gausu įvairių cheminių medžiagų, mėgstantiems natūralumą vaistininkė siūlo prisiminti sodą ir ja skalauti indus, iš kurių valgo ligonis.

„Taip pat svarbu suprasti, kad peršalimo ligos, ypač gripas, yra ne išvaikštomos, bet išgulimos – svarbu daug ilsėtis, gerti ežiuolių, aviečių ar imbiero arbatų, valgyti daug vertingų maistinių medžiagų turinčius produktus. Ypač į tai vertėtų atkreipti dėmesį vyresnio amžiaus žmonėms, kurių racionas paprastai būna skurdesnis.“

J. Skinderskienė pataria vartojant įvairius vaistus nepamiršti, kad jie dažnai išbalansuoja žarnyno mikroflorą, todėl būtina rūpintis jos atstatymu – vartoti gerąsias bakterijas ar jogurtinius produktus.

Svarbiausia – poilsis

Pasak vaistininkės, didžiausia klaida, kurią daro žmonės, yra ligos ignoravimas. „Labai svarbu pajutus simptomus nebijoti skirti laiko sirgti – juk ne veltui esant dideliam sergamumui uždaromos mokyklos ar darželiai. Virusai plinta oro lašeliniu būdu, tad užsikrėsti galima praktiškai bet kur. Jei nesigydote, patys nešiojate virusą, todėl, kai sergate, – sirkite. Pamirškite darbus ar pareigas. Geriau kelias dienas pailsėti namuose ar gydymo įstaigoje nei nešioti virusą ir sulaukti grėsmingų komplikacijų.“

Kita vertus, specialistė pastebi, kad nors šalyje paskelbta epidemija, žmonės nepraranda sveiko proto ir į savo sveikatos būklę reaguoja adekvačiai. „Tikiu, kad mūsų – šiauriečių – santūrumas ir ramus būdas šiuo atveju tik padeda. Jei pradėsime panikuoti nesužinoję diagnozės, tik eikvosime energiją stresui, o nuo to tikrai nebūsime sveikesni. Reikia grūdintis ištisus metus, o susirgus – tinkamai reaguoti.“

Vitaminas C – didžiausias jūsų draugas

Tai, kad reikia saugoti savo sveikatą ir ją stiprinti ištisus metus, niekam nėra naujiena. J. Skinderskienė primena, kad epidemijų atveju, didelio susibūrimo vietose reiktų nesidrovėti dėvėti kaukę, kuo dažniau plauti rankas, vengti didelio nuovargio, kitų imunitetą silpninančių faktorių.

Vitaminas C šiuo metu gali tapti didžiausiu jūsų draugu – jis padeda stiprinti imuninę sistemą, jį ypač patariama vartoti pažeidžiamos būklės žmonėms: nėščiosioms, vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms. Vitamino C papildus galima lengvai derinti su kitais preparatais. Pavyzdžiui, vartojant geležies papildus reiktų vengti pieno produktų, slopinančių geležies įsisavinimą, tačiau vitamino C preparatai geri tuo, kad panašių indikatorių nėra pastebima. Tiesa, yra tyrimų, kurie sako, kad vitaminas C sąveikauja su kitais antioksidantais, gali silpninti tam tikrų vaistų poveikį.

„Šiuo laiku ypač vertėtų prisiminti vitaminą C – jo niekuomet neperdozuosite, šio vitamino perteklius natūraliai pasišalina iš organizmo, jis lengvai derinamas su įvairiais vaistais. Be to, jo būna įvairiausiais pavidalais: ir citrinoje, ir skaniose vitamininėse tabletėse, kurios labai patinka vaikams. Žinoma, kiekvieno vaisto vartojimą reiktų aptarti su gydytoju ar vaistininku, atsižvelgti į vaistų ir vitaminų suderinamumą, kurį nemokamai galima patikrinti mūsų vaistinėse“, – pažymi vaistininkė J. Skinderskienė.