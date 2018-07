Ledų porcija per dieną – nieko baisaus

Pirkdami ledus visuomet įsigilinkite į jų sudėtį. cukrinisavinelis.lt nuotrauka

„Esu įsitikinusi, kad vaikas per dieną turėtų suvalgyti ne daugiau kaip vieną ledų porciją. Problema ne tai, kad ledai kaloringi, ir iš kelių porcijų vaikas gaus daug kalorijų. Pagrindinė blogybė – cukrus, esantis leduose“, – sako sveikos mitybos specialistė Vaida Kurpienė.

Negauti per daug kalorijų aktualu tik tiems vaikams, kurie turi antsvorio. Beje, jų vis daugėja. Jei vaikas suvalgys tris porcijas, jis greičiausiai nebenorės jokio kito maisto, bus sotus. O juk būna ledų, kurių net penktadalį svorio sudaro cukrus. Suvalgęs keletą porcijų, vaikas gaus keleto dienų cukraus normą.

Reikia laikytis taisyklių

Ledai yra desertas ir vaikui visiškai pakanka vieno deserto per dieną. Jei suvalgė porciją ledų, tą dieną nebereikėtų ne tik antros porcijos, bet ir saldainių ar sausainių, bandelių.

Pati auginu du mažamečius vaikus. Mūsų vaikai gauna po vieną porciją ir net ne kiekvieną dieną. Per atostogas, kai būna labai karšta, vaikai gauna ledų pavakariams. Bet šiaip vasaros mėnesiais ledai tikrai nėra kasdienis patiekalas. Vaikai prašo dar ir tada, kai tėvai nenuoseklūs: tai perka, tai neperka. Bet jei šeimoje labai aiški taisyklė, kad desertas gali būti tik vienas per dieną, tada problemų nekyla. Blogiausia, kai vieną dieną tėvai leidžia, kitą – neleidžia, arba tėtis perka ledų tiek, kiek tik vaikai paprašo, o mama riboja jų kiekį. Aišku, jei iki šiol pirkdavote 4 porcijas per dieną, vaikai kurį laiką tikrai bus nepatenkinti: kodėl dabar tik viena porcija? Bet laikantis aiškių taisyklių, vaikai prisitaiko. Ir labai svarbu būti nuosekliems.

– Kas geriau, šerbetas ar pieniniai ledai?

– Šerbete labai dažnai cukraus yra daigiau negu pieniniuose leduose. Pieno ar grietininių ledų sudėtis vertingesnė, nes ten yra ir baltymų, ir šiek tiek riebalų, dažnai būna mažiau cukraus, dažiklių ir kitų cheminių priedų. Reikia skaityti sudėtį ir rinktis ledus, kuriuose kuo mažiau visokių priedų.

– Ar ledai naudingi organizmui?

– Ledai – ne pagrindinis maisto produktas, o tik desertas. Ar tai tuščios kalorijos, priklauso nuo sudėties. Mes namie gaminame tokius ledus: supjaustome bananą, užšaldome ir šaldytą smulkiai sutriname galingu trintuvu, sudedame į ledaines. Išeina purūs ledai, į juos galima įdėti braškių. Tokių ledų sudėtis tik vienas ar du komponentai, nėra pridėtinio cukraus ir jokių cheminių priedų. Tokie ledai naudingi, nes juose yra vertingų medžiagų. Bet gali būti ir vaisinių ledų, kuriuose vos keli procentai sulčių, vien dažikliai, skonio ir kvapo stiprikliai. Tai jau tikrai tuščios kalorijos, kenkiančios sveikatai. Todėl labai svarbu skaityti ledų sudėtį.

Ledai – vietoj užkandžio

– Ar lieknėjančioms mamoms leidžiate ledus?

– Lieknėjantis žmogus gali ledus valgyti, tik ne po pietų, o vietoj kokio nors užkandžio. Ir suaugusieji turi nepamiršti, kad tai – tik desertas, kuris gali paskatinti alkio jausmą vėliau. Lieknėjant desertus ribojame, bet visiškai jų neatsisakome. Mamoms patariu pažiūrėti ant etiketės, kokio dydžio porcija. Maža ledų porcija gali turėti 80 kcal, o tų pačių ledų didelė porcija – visas 360 kilokalorijų. O jeigu šeima perka didesnį ledų kiekį dėžutėje ir kiekvienas dedasi atskirai, tai vienas toks desertas gali turėti ir 500 kcal – tai jau sočių pietų norma. Mamoms patarčiau rinktis vertingesnius, skanesnius ledus, bet jų mažiau. Ir mokėti pasimėgauti ta akimirka, atsisėsti, nevalgyti ledų einant, žiūrint televizorių, nejaučiant malonumo. Bet kokiu desertu reikia mokėti mėgautis.

Vaida Kurpienė: "Suvalgęs keletą porcijų ledų, vaikas gaus kelių dienų cukraus normą."

– Ar vertingi ledų kokteiliai?

– Juos galima gerti, bet irgi reikia žinoti, kad tai desertas. Kokteiliui geriau pasirinkti ne visai apdorotus produktus – šviežias uogas, vaisius. Kiekviena šeima turi skirtingų įpročių – viena mieliau valgo ledus, kita plaka kokteilius. Mūsų šeima kokteilių nevartoja.

Kaip išsirinkti ledus parduotuvėje

* Svarbu žinoti, kad etiketėje visuomet pirmiausia minima didžiausia sudėtinė dalis, o paskutiniu įrašu pažymimas mažiausio kiekio ingredientas. Pavyzdžiui, jei tai grietininiai ledai, tai kaip pirma sudedamoji dalis negali būti minimas vanduo.

* Patartina rinktis kuo mažiau sudedamųjų dalių turinčius ledus. Ilgas maisto priedų sąrašas rodo prastesnę kokybę, tad nebūtina analizuoti viso priedų sąrašo. Jei jau nusprendėte pasirinkti sveikesnius ledus, tai prie ledų šaldymo lentynos pastovėkite šiek tiek ilgiau ir palyginkite etiketes. Geriau pasirinkite mažesnį kiekį ledų, bet su trumpesniu E priedų sąrašu bei natūraliomis sudedamosiomis dalimis.

* Jei renkatės valgomuosius ledus su uogiene, atkreipkite dėmesį, iš ko susideda. Jei išvardyta visa uogienės sudėtis, tada gerai, jei ne, – geriau tokių ledų neimkite, nes tikėtina, kad pridėtoje uogienėje yra daug cukraus, mažai uogų ir didelis kiekis dažiklių, aromatinių medžiagų bei kitų maisto priedų. Dar geriau, jei leduose įdėtos uogos, o ne jų uogienė.

* Jei mėgstate vaisinius ledus, irgi būtina skaityti jų sudėtį. Juos gaminant pasitaiko, kad sudėtyje yra tik 2 proc. sulčių ar net visai jų nėra, o visa kita – vanduo, gliukozės sirupas, dažikliai, kvapikliai ir kiti maisto priedai. Taigi, būtina, kad viena pirmųjų sudedamųjų dalių būtų sultys, o dar geriau – vaisių tyrė.

* Jei parašyta, kad ledai yra braškių ar obuolių skonio, tai visiškai nereiškia, kad juose yra braškių ar obuolių. Tiesiog yra pridėta braškių kvapo, skonio ir spalvos. Kitu atveju būtų taip ir parašyta „su braškėmis“.

* Saikas svarbus visada. Šiuo atveju geriau mažesnė porcija. Dažnai, jei ji brangesnė, – sudėtis bus geresnė.

