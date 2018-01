Kuri sveikatos sistema pasaulyje geriausia?

INDRĖ DAUKŠAITĖ 2018 01 13 10:11

lsveikata.lt iliustracija

Sveikatos ekspertai sugalvojo turnyrą, kuris turėjo išaiškinti geriausią pasaulio sveikatos apsaugos sistemą. Jie atrinko 8 šalis, reprezentuojančias šios sistemos įvairovę. Komisiją sudarė 5 ekspertai: „Indianos School of Medicine“ universiteto profesorius Aaron Carroll, „Partnered Evidence-Based Policy Resource“ centro vadovas Austin Frakt, sveikatos ekonomistai Craig Garthwaite ir Uwe Reinhardt bei gydytojas, Harvardo „Global Health“ instituto vadovas Ashish Jha.

Kanada prieš Didžiąją Britaniją

Kanadoje Vyriausybė finansuoja sveikatos draudimą, bet privatusis sektorius taip pat teikia daug priežiūros. Daugelis dirbančių kanadiečių turi papildomą asmeninį draudimą, kad tokiu būdu galėtų mokėti už receptinius vaistus, odontologo ir okulistų paslaugas. Vyriausybė apmoka apie 70 proc. visų sveikatos priežiūros išlaidų.

Britanijos Vyriausybė finansuoja rūpybą ir teikia ją per Nacionalinę sveikatos tarnybą. Dauguma paslaugų piliečiams yra nemokamos, nes sistema finansuojama iš mokesčių, nors yra ir privatus sektorius. Apie 10 proc. britų perka privatų draudimą, o Vyriausybės išlaidos sudaro daugiau kaip 80 proc. visų sveikatos priežiūros išlaidų.

Kanada ir Didžioji Britanija išlaidų požiūriu yra gana panašios – sveikatos priežiūrai išleidžia šiek tiek daugiau nei 10 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). Tačiau kalbant apie prieinamumą Britanija pasižymi mažesniu laukimo laiku ir mažesnėmis kainomis.

Komisijos verdiktas – 4 už Britaniją ir 1 už Kanadą.

JAV prieš Singapūrą

JAV privatus draudimas teikiamas per įdarbinimą, o valstybės valdoma „Medicaid“ skiriama mažas pajamas gaunantiems žmonėms. Privatus draudimas užtikrinamas per Prieinamojo priežiūros įstatymo įsteigtus mainus. JAV ligoninės yra privačios, išskyrus tas, kurias valdo Veteranų sveikatos administracija.

Singapūro Vyriausybės valdomose ligoninės skyriuose pagrindinė priežiūra yra pigi. Darbuotojai į įgaliotą taupomąją sąskaitą įmoka maždaug 37 proc. darbo užmokesčio, kuris skirtas sveikatos priežiūrai, būstui, draudimui, investicijoms ar švietimui. Vyriausybė naudoja didelę perkamąją galią, kad kuo mažiau būtų išleidžiama vaistams.

Singapūras sveikatos apsaugos sistemai skiria (4,9 proc. BVP) daug mažiau nei JAV (19,2 proc. BVP).

Komisijos verdiktas – 4 už JAV ir 1 už Singapūrą.

Prancūzija prieš Australiją

Australija teikia nemokamą stacionarinę priežiūrą viešosiose ligoninėse. Apsidraudus papildomu sveikatos draudimu galima rinktis gydymą privačiose ligoninėse. Vyriausybė privačiai besigydžiusiems pacientams kompensuoja daugiau kaip 85 proc. ambulatorinių ir 75 proc. medicininių paslaugų išlaidų.

Prancūzijoje visi privalo pirkti sveikatos draudimą, kurį parduoda nedidelis fondas, daugiausiai finansuojamas iš mokesčių. Viešasis draudimas apima 70–80 proc. išlaidų.

Prancūzijos sveikatos apsaugos sistemai skiriama 11,8 proc. BVP, o Australijoje – 9 proc. Prieinamumas ir kokybė abejų šalių sistemose yra puikūs.

Komisijos verdiktas – 4 už Prancūziją ir 1 už Austriją.

Šveicarija prieš Vokietiją

Šveicarijoje būtina įsigyti draudimą, kurį siūlo privačios draudimo kompanijos. Beveik 30 proc. žmonių gauna subsidijas, kompensuojančias draudimo įmokų kainą pagal įmokų dydį, susietą su pajamomis.

Dauguma vokiečių renkasi nacionalinę viešąją sistemą. Didžioji dalis jos įmokų pagrįstos pajamomis ir yra mokamos iš subsidijų. Privačiame sveikatos draudime subsidijų nėra, tačiau Vyriausybė reguliuoja draudimo įmokas.

Tiek Šveicarijoje, tiek Vokietijoje sveikatos sistemai skiriama apie 11 proc. BVP.

Komisijos verdiktas – 3 už Šveicariją ir 2 už Vokietiją.

Šveicarija prieš Britaniją

Šveicarijos sveikatos sistema yra geresnės kokybės, tačiau brangesnė. Ji finansuojama iš privačių draudikų, vadinasi, yra konkurencinga. Šveicarija turi geresnę prieigą ir kokybę, nors ir šiek tiek didesnes išlaidas. Didžiosios Britanijos sveikatos sistema daug nuveikė, siekdama padidinti tarpusavio konkurenciją, o tai padidino jos paslaugų kokybę.

Komisijos verdiktas – 3 už Šveicariją ir 2 už Didžiąją Britaniją.

Prancūzija prieš JAV

Prancūzija suteikia puikų sveikatos sistemos prieinamumo lygį ir gerą kokybės bei kainos santykį.

JAV sveikatos priežiūros sistema, nors ir laikoma naujovių varomąja jėga, teikianti aukštos kokybės paslaugas, yra pernelyg brangi.

Komisijos verdiktas – 3 už Prancūziją ir 2 už JAV.

Prancūzija prieš Šveicariją

Šveicarijoje sveikatos sistemos kokybės ir kainos santykis puikus, nors ir jis užtikrinamas per privatų draudimą. Šveicarijos sveikatos priežiūros sistema teikia aukštesnės kokybės paslaugas ir daugiau investuoja į naujoves, kurios užtikrina geresnius gydymo būdus. Vis dėlto ir Prancūzija turi pliusų. Sveikatos sistema siūlo didesnę paslaugų teikėjų konkurenciją nei Šveicarijoje, be to, finansavimas yra teisingesnis, o pati sistema – paprastesnė.

Komisijos verdiktas – 3 už Šveicariją ir 2 už Prancūziją.