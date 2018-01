Kaip padėti savo nosiai

LŽ 2018 01 28 6:00

Į praplautą nosį įpurkšti ar įlašinti vaistai geriau veikia. "Studijos G" nuotrauka

Nosis pirmiausia susiduria su išoriniais aplinkos veiksniais – šaltu ir karštu oru, bakterijomis, virusais, grybeliais bei cheminiais nuodais. Pataria gydytojas otorinolaringologas Virgilijus Sakalinskas.

Nosis filtruoja kenksmingas medžiagas, nepraleidžia iki 90 proc. bakterijų ir beveik visų stambių oro teršalų dalių. Šis uoslės organas yra ir kūno kondicionierius – kol oras skrieja per nosį, jis sušildomas ir sudrėkinamas (žiemą įkvepiame, tarkime, 10 laipsnių C šalčio orą, o sklisdamas nosimi jis sušyla iki 20 laipsnių C šilumos). Taigi reikėtų laikytis svarbių nosies ritualų

Blogai kvėpuoti pro burną. Kvėpuodami pro burną deguonies gauname mažiau. Oras sruvena į kvėpavimo takus vėsokas ir ne itin švarus – įtraukiame jį tokį, koks yra aplinkoje. Todėl greičiau ir dažniau prasideda apatinių kvėpavimo takų uždegimas.

Kaip tinkamai išsišnypšti. Tik 3–4 metų vaikas gali pats išsišnypšti nosį. Kaip išmokyti? Vieni tėvai prašo pūsti nosies šnervėmis dūdelę, kiti šį įgūdį lavina mokydami pūsti balionus, treti organizuoja vatos gabalėlio nupūtimo nuo stalo varžybas. Tačiau net išmokytas pūsti nosį 4 metų vaikas apie tai… pamiršta. Tyrimai parodė, kad bent 41 proc. keturmečių tenka priminti išsišnypšti nosį, kai jie sloguoja.

Geriausia iš išorės pakaitomis nestipriai užspausti vieną nosies landą, o per kitą šnypšti. Vienu kartu iššnypšti abiejų landų nepatariama, nes tada reikia labai smarkiai pūsti orą iš apatinių takų į nosį. Taip pučiant nosyje užsistovėjusias ir padžiūvusias gleives galima įvaryti į prienosinius ančius ar ausies trimitą (klausos vamzdį). Tuomet kyla pavojus susirgti uždegimu – sinusitu ar otitu.

Nosies plovimas. Sloga – seniai žinoma liga. Žmonės nuo pat pradžių ieškojo būdų, kaip palengvinti sergančio vaiko būklę, kai nosis užsikimšdavo taip, kad sunku būdavo kvėpuoti. Nuovoka sufleravo, jog galima ją išplauti. Tačiau vien nuo plovimo grynu vandeniu sloga ir nosies užgulimas nepraeidavo. Tada žmonės ieškojo kito skysčio ir aptiko sūraus vandens didesnį gydomąjį poveikį. Plauti nosį paprastu sūriu vandeniu ypač naudinga sloguojant. Taip sloga greičiau liaujasi, nes po procedūros įpurkšti ar įlašinti vaistai geriau veikia – gydo nosies gleivinę, o ne praskiedžia išskyras.

Neleiskite nosies krapštyti. Plutelės, kurios susidaro nosyje, ypač esant sausam kambario orui, dirgina, trukdo vaikui kvėpuoti. Jis pradeda kaišioti pirštus į nosį, krapšto, sukelia kraujavimą (nosies gleivinė švelni, greitai pažeidžiama, nes turi daug trapių kraujagyslių). Jei matote, kad vaikas kaišioja pirštus į nosį, pluteles suminkštinkite aliejuku ar praplaukite.

Nosinės. Sloguojant rekomenduotina naudoti tik vienkartines popierines nosinaites. Nosies sekrete visuomet būna ne tik gleivių, bet ir leisgyvių ar visiškai veiklių bakterijų, todėl medžiaginėse nosinėse joms sudaromos geros sąlygos gyvuoti ir pakartotinai užkrėsti šeimininką.

Parengta bendradarbiaujant su „Mamos žurnalu“