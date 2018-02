Kaip kalbėtis su neadekvačiais žmonėmis?

Turbūt kiekvienas iš mūsų susiduriame bent su vienu neadekvačiu žmogumi kasdien. Galbūt tai bosas, reikalaujantis neįmanomų dalykų, priekabūs tėvai, agresyvus paauglys, kolega-manipuliatorius ar rėkiantis kaimynas, raudantis įsimylėjelis, o gal tiesiog aršus klientas, su nerealiomis prentenzijomis, rašo savo knygoje „Talking to Crazy: How to Deal with the Irrational and Impossible People in Your Life“, ilgametę darbo patirtį turintis psichiatras Markas Goulstonas (Mark Goulston).

4 požymiai, kad jūsų pašnekovas iracionalus:

1) Neturi aiškaus pasaulio suvokimo.

2) Kalba ar mąsto dalykus, kurie neturi prasmės.

3) Jų sprendimai bei veiksmai neatliepia jų asmeniniams interesams.

4) Jie tampa nepakenčiami, kai mieginate juos atvesti į sveiką protą.

Tai kaip su tokiais žmonėmis kalbėtis? Ši situacija kažkuo panaši į šuns užpuolimą, kai šis įsikimba mums į rankovę. Jei paklusime natūraliam instinktui, sakančiam kuo greičiau atitraukti ranką, tai šuo veikiausiai sukas dantis dar stipriau, o jei pamėgintume ranką tarsi sugrūsti padarui į gerklę, veikti priešinga kryptimi, sąkandis atsileis ir tai mums suteiks galimybę išsilaisvinti. Tai tinka ir bendraujant su neadekvačiais žmonėmis .

Pagrindinis principas – patiems tapti psichais

Psichiatras teigia, jog dažna klaida, susitikus iracionalų žmogų, yra elgtis taip, lyg jūs būtumėt normalūs, o jis beprotis. Visi mėginimai sudrausminti ar tiesiog apeliavimas į sveiką protą, veikiausiai tik dar labiau pakurstys pašnekovo neadekvatumą. Visai kitas reikalas, jei nustosite priešintis ir patys imsite elgtis tarsi iracionalūs žmonės, tai akimirksniu pakeis situaciją.

Psicho kaukė – tai strategija, kurią galite pritaikyti bendraudami su bet kuriuo neadekvačiu žmogumi. Jos dėka jūs tarsi nusileidžiate į pašnekovo lygį ir pradedate pažinti jo tikrovę.

6 žingsniai sveiko proto link:

1. Supraskite, kad jūsų pašnekovas neadekvatus. Jo iracionalaus mąstymo ar elgesio priežastys yra veikiausiai kažkur tolimoje (ar nelabai tolimoje) praeityje ir tai nėra susiję su dabartine situacija. Dabar jūs sunkiai sugebėsite kažką įrodyti ar tiesiog pakeisti.

2. Supraskite pašnekovo veiksmų logiką, jo modus operandi. Kai jums paaiškės, su kuo konkrečiai turite reikalą, tai leis kažkiek nusiraminti ir pažvelgti į situaciją blaiviau.

3. Nepriimkite asmeniškai. Žmogaus išpuoliai nėra skirti konkrečiai jums, visa tai ne apie jus, tačiau daug pasako apie jį patį. Nesulaukdamas atsako į įžeidimus, jis nebeteks pagrindo toliau tęsti ir kažkiek apsiramins.

4. Priimkite. Kalbėkite ramiai ir konkrečiai. Tikėkite visomis pašnekovo kalbomis, lyg tai būtų tikra, be kažkokių interpretacijų. Tikėkite, jog žmogus iš esmės yra geras, o jo dabartinis elgesys ar mąstymas turi kažkokią realiai svarią priežastį. Pasistenkite venkite teisti ar vertinti, siekite suprasti, kame viso to kas vyksta priežastis. Pamėginkite įsivaizduoti pašnekovo emocijas, kurias jis jaučia: agresija, pasimetimą, baimę…

5. Užmegzkite kontaktą. Parodykite, kad jūs esate sąjungininkas, o ne priešas. Nesiginčykite, nepertraukinėkite, leiskite žmogui išsikalbėti. Galima net ir atsiprašyti. Kuo atidžiau ir jautriau klausysitės bei atspindėsite pašnekovo emocijas, tuo labiau didės tikimybė, kad vėliau jus išgirs ir gal net jums pritars.

6. Padėkite. Kai asmuo nurims ir kiek atsitokės, padėkite jam pasirinkti adekvatesnius savo tikslų siekimo būdus.

Šie žingsniai yra daugelio psichotechnikų pagrindas. Kita vertus, turėkite omenyje, kad pritaikyti šią schemą, kalbant su neadekvačiu žmogumi, ne visada yra lengva. Išlieka rizika, jog šis modelis nesuveiks, gali taip nutikti, kad reikalai net pablogės, tačiau jei jūs nuoširdžiai stengiatės prisibelsti iki savo pašnekovo, šis metodas – tai bene geriausias pasirinkimas, rašo autorius.

Parengė Edvardas Šidlauskas