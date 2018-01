Kaip išmokyti vaiką kramtyti

Neleiskite vaikui žaisti su maistu, valgyti nepatogiai atsisėdus ar persikreipus / Neringos Banienės nuotrauka

Vaikų darželio auklėtojos sako, kad net 2–2,5 metų vaikai nemoka kramtyti, kai jiems duodamas kotletas ar balandėlis, nes namie maistas sutrinamas elektriniu trintuvu. Nuo kada ir kaip išmokyti kramtyti, pataria vaikų ligų gydytoja Lina Orlovskaja.

Kaip kiekvienas organas, taip ir kramtymo raumenys be treniruočių neišlavės. Nuo 8 mėnesių kartą per dieną duokite kūdikiui pačiulpti džiūvėsio, sudžiūvusios juodos duonos plutos, nulupto obuolio ar kriaušės be sėklalizdžio, virtos morkos, skersai raumens pjaustytos virtos mėsos, laikydami savo rankoje ir saugodami, kad atkandęs neužsirytų įstrigusiu kąsneliu. Visus vaisius ir daržoves reikia nulupti, kitaip mažylis gali paspringti. Duodami jam pagraužti ko nors kieto būkite budrūs – neleiskite žaisti su maistu, valgyti nepatogiai atsisėdus, persikreipus ar gulint.

Lina Orlovskaja: „Valgydami paskubomis, kone nekramtydami, suvartojame maisto gerokai daugiau negu mėgaudamiesi juo.“

Kietas žalias daržoves, tarkime, morkas, galima duoti kramtyti, kai vaikas turi 14–16 dantukų, antrų metų pabaigoje ar trečių pradžioje.

Kramtyti nemoka ir suaugusieji

Deja, neretai ir darželinukai, ir vyresni vaikai, o dažnai – net suaugę žmonės, nemoka kramtyti. Kitaip sakant, turi blogus kramtymo įpročius. Labai svarbu valgyti neskubant, susikaupus, maistą sukramtyti gerai, neryti dantimis nesusmulkintų gabalų mėsos, duonos ar kietų daržovių. Blogai sukramtytas maistas yra viena viduriavimo, pilvo skausmų, vėmimų priežasčių. Be to, jis prasčiau pasisavinamas.

Lina Orlovskaja / Asmeninio archyvo nuotrauka

Kramtymas ir antsvoris

Valgydami paskubomis, kone nekramtydami, suvartojame maisto gerokai daugiau negu mėgaudamiesi juo. O apsivalgymas tiesiogiai susijęs su nutukimu. Viena svarbiausių taisyklų norint atsikratyti antsvorio – valgyti lėtai.

Skubėdami prisikemšame per karšto ar per šalto maisto, o tai irgi nesveika. Tiek karštas, tiek šaltas valgis kenkia dantims, trikdo virškinimą.

Vaikai mokosi iš tėvų

Mokyti vaikus kramtyti turime savo pavyzdžiu, tad atkreipkite dėmesį į tai, kaip valgote patys. Neskubėkite, nepulkite prie šalto ar karšto maisto, gerai sukramtykite. Valgydami nekalbėkite, nemaigykite telefono, neskaitykite laikraščių, nežiūrėkite televizoriaus. Pusryčiaukite, pietaukite ir vakarieniaukite tik virtuvėje prie stalo. Jį švariai nuvalykite, gražiai paserviruokite. Maistas turi atrodyti patraukliai, bet visokių ornamentų iš daržovių ar kitų produktų dėlioti nepatariu. Jie skirti valgyti, o ne grožėtis. Neskubinkite vaiko, kišdami į burną šaukštelį po šaukštelio, tačiau neleiskite ir pernelyg užsižaisti.

