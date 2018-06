Kai gerti svarbiau nei valgyti

Neila RAMOŠKIENĖ 2018 06 10 12:00

Vaiko organizmui vandens proporcingai reikia gerokai daugiau nei suaugusiam. kidsfoodfestival.com nuotrauka

Anksti prasidėjęs vasaros sezonas jau užgriuvo ir sunkiai pakeliamais karščiais, kai organizmui ypač reikalingas vanduo, nes be jo neįmanoma normali medžiagų apykaita.

Ypač svarbu, kad pakankamai skysčių gautų vaikai. Pasak vaikų ligų specialisto dr. Algimanto Vingro, kuo vaikui mažiau metų, tuo jo organizmas vandeningesnis, tad jį būtina nuolat papildyti vandens atsargomis. 70 proc. kūdikio organizmo sudaro vanduo, jaunos moters organizme vandens yra 55 proc., vyro organizme – 60 procentų. Suaugusiam žmogui reikia išgerti apie 1,5–2,5 l skysčių per dieną, iš jų 700 ml gauname su maistu. Kūdikiui vandens proporcingai reikia gerokai daugiau.

Išgeria per mažai vandens

Pirmaisiais gyvenimo metais mažylis turi gauti 150–200 ml vandens vienam kg svorio per parą. Vadinasi, jei kūdikis sveria 5 kg, jis turi gauti apie 750–1000 ml vandens per parą. Tokį vandens kiekį paprastai jis gauna su motinos pienu ir kitais patiekalais. Jei suaugusiajam reikėtų tiek vandens, kiek kūdikiui, jis (jei sveria apie 60 kg) turėtų per parą išgerti... 12 litrų. Vėliau vaikas turi gauti 100–150 ml vienam kilogramui kūno svorio. Vadinasi, jei sveria 14 kg, turi gauti 1400–2100 ml vandens per parą.

Dortmundo (Vokietija) vaikų mitybos tyrimo instituto duomenimis, 1–4 metų vaikai vidutiniškai per dieną išgeria 650 ml vandens, nors realus poreikis yra 950 ml, o vasarą – net 1300 mililitrų. Taigi karštą vasaros dieną jie išgeria tik apie pusę reikalingo skysčių kiekio. Štai kodėl vasaros mėnesiais tiek daug mažų vaikų patiria šilumos smūgį – jų organizmas nesugeba apsiginti nuo šilumos garindamas vandenį, nes jo organizme, ypač kai išgeriama mažiau, greitai pritrūksta.

Koks vanduo tinka vaikui

Dr. A. Vingro patarimu, kasdien vartoti geriausiai tinka geriamasis vanduo iš čiaupo (šalyje paprastai išgaunamas iš giluminių gręžinių), šaltinio (suprantama, parduotuvėse parduodamo, supilstyto į butelius šaltinio vandens, o ne miško ar pakelės šaltinio), natūralus nedidelės mineralizacijos (kai įvairių mineralinių medžiagų, ištirpusių litre vandens, yra ne daugiau kaip 500 mg/l) mineralinis vanduo.

Troškuliui malšinti netinka toks vanduo, kuriame daug kokios nors vienos rūšies druskų, tarkim, sulfatų, nes jie gali sukelti viduriavimą, arba daug natrio chlorido, būdamas sūrus jis skatins dar didesnį norą gerti, pratins prie sūrių patiekalų. Netinka natūralus mineralinis vanduo, kuriame daug fluoridų.

Kasdien vandens poreikis nevienodas. Jis priklauso nuo daugelio veiksnių – vaiko amžiaus, aplinkos temperatūros, vaiko judrumo, jo valgomo maisto, individualių vaiko, taip pat ir suaugusiojo savybių (pavyzdžiui, prakaitavimo intensyvumo), būklės (sveikas ar sergantis) ir kitų.

Šaltas ir šiltas vanduo

Duodant vaikui gerti turi būti tinkamai parinkta vandens temperatūra. Jeigu suaugusieji gardžiuojasi atšaldytu vandeniu, kitokio vaikui neįsiūlysite. Karštą dieną atsigėręs šalto vandens vaikas gali susirgti ūminiu tonzilitu. Be to, šaltas vanduo didina motorinį ir sekrecinį skrandžio aktyvumą, stiprina žarnyno peristaltiką, laisvina vidurius. Jeigu vargina užkietėjantys viduriai, nesušilusiam vaikui galima pasiūlyti šalto vandens, pagardinto medumi. Reikėtų greitai ir dideliais gurkšniais gerti šaltą vandenį, jis suteiks organizmui stimuliuojamąjį poveikį. Tuo metu drungnas vanduo slopina žarnyno veiklą, atpalaiduoja jo raumenis, kai geriamas lėtai ir mažais gurkšneliais.

Vandens poreikis priklauso nuo vaiko amžiaus, aplinkos temperatūros, vaiko judrumo, jo valgomo maisto ir pan.

Kai trūksta skysčių

Vandens trūkumas pasireiškia labai greitai, požymiai atsiranda jau esant 1 proc. vandens deficitui. Svarbiausias jų – troškulys. Jis įspėja apie vandens poreikį. Troškulio nenumalšinus džiūsta burna, akys, sumažėja prakaitavimas, vaikas pradeda rečiau šlapintis arba iš viso nustoja. Vandens netekimo požymiai gali būti apatiškumas, galvos skausmas, irzlumas, negebėjimas sutelkti dėmesio, vidurių užkietėjimas. Jei vandens trūksta ilgiau, gresia pavojus kraujotakos, kvėpavimo ir termoreguliacinės sistemos veiklai.

Svarbu išmokyti vaiką gerti iki tol, kol neatsirado troškulys. Vaikai turi matyti, kad ir suaugęs žmogus keletą kartų per dieną išgeria po stiklinę vandens. Netinkamas suaugusiųjų įprotis nuryti vieną du gurkšnius vandens, kad burna nedžiūtų. Suaugusiam žmogui per parą rekomenduojama išgerti 6–8 stiklines vandens. Gyvybiniai procesai gali vykti tik tada, kai ląstelėse yra pakankamai vandens. Išgeriamo skysčio kiekis priklauso ir nuo mitybos. Jei žmogus maitinasi daugiausia vaisiais, salotomis, nevirtomis daržovėmis vandens užtenka išgerti 0,5–1 litrą per dieną.

Spalvoti gėrimai nepopuliarūs

Visuomenės švietimas davė naudos, spalvoti gėrimai – limonadai, sultys iš pakelių, nektarai – tiesiog praranda populiarumą. Tokie gėrimai saldūs, kvapnūs, tačiau beverčiai. Jokios sultys iš pakelių ar stiklinių butelių nepakeičia natūralių, prieš vartojimą išspaustų iš uogų, vaisių, daržovių. Šviežios sultys organizmą aprūpina vitaminais, mineralinėmis medžiagomis, bioflavonoidais, o jei jos tirštos, ir maisto skaidulomis – pektinu. Troškuliui malšinti sultys turi būti skiedžiamos vandeniu.