Ką valgome ir geriame iškylaudami

LŽ 2018 07 06 10:46

Nepatariama kaskart iškylaujant kepti tik šašlykus. "Studijos G foto" nuotrauka

Prieš savaitgalį, jei laukia iškyla gamtoje ar kaimo sodyboje, tiesiog nusiaubiame prekybos centrus, prisikraudami vežimėlius iki viršaus. Ką paprastai perkame iškyloms, kiek maisto reikia? Konsultuoja sveikatai palankios mitybos ir gyvenimo būdo propaguotoja Raminta Bogušienė.

Ne – pridegusiai mėsai

Pagrindiniai grilio patiekalai išliko mėsa ir jos produktai. Nors lygiai taip pat skaniai galima degustuoti sezoninių daržovių grilio patiekalų. „Vegetariškas grilis“ kol kas Lietuvoje nėra labai populiarus. Džiugu tik tiek, kad gamintojams pradėjus tiekti į rinką specializuotus griliui skirtus gaminius, vartotojai renkasi juos, nes jų kepimo metu nesusidaro kancerogeninių nitrozaminų.

Tik būtina mėsos neprideginti ir nekepti ant atviros ugnies, nes tokio paruošimo metu irgi susidaro kancerogeninių medžiagų – heterociklinių aminų bei policiklinių aromatinių angliavandenilių. Būtina nepamiršti mėsos ar daržovių apdorojimo metu vengti apdegimo ar net anglių susidarymo, kepti kuo žemesnėje temperatūroje. O jei taip atsitiko, būtina apdegusias dalis pašalinti apipjaustant. Ant atviros ugnies kepti negalima, nes mėsos sultims ir riebalams skiriantis ant ugnies, kyla dūmai, kurie prasiskverbia į mėsą, o tai kancerogeninės medžiagos, kurių plika akimi nė nepamatysime, tik valgant gali jaustis degėsių skonis. Todėl, jei nėra galimybės išvengti atviros ugnies, apsaugokime mėsą ar daržoves įvyniodami į foliją. Žinoma, nepamirškime patiekti prie grilio patiekalo ir šviežių daržovių, ypač šiltuoju metų laiku, kai šviežių ir sezoninių daržovių pasirinkimo įvairovė didžiausia.

Ne – visam šašlykų iešmui

Nepatariama kaskart iškylaujant kepti tik šašlykus. Dažniausiai šašlykų puotos vyksta vakarais – prieš miegą, vidutiniškai tenka po šašlykų iešmą žmogui. Tai yra apie 200 gramų mėsos. Ar tai daug? Labai daug, jei pietums buvo valgoma mėsa, pusryčiams sumuštinis su mėsa, o prieš miegą suvalgoma keturių žmonių dienos mėsos porcija. Kiek galime suvalgyti ir kiek reikia suvalgyti, – du skirtingi dalykai. Galime suvalgyti ir daugiau nei mums reikia, deja, tokiu tempu valgydami mėsą nuolat apkrauname organizmą. Nesistebėkime, kad mūsų miegas nekokybiškas, atsikeliame pavargę, apsunkę, sapnuojame košmarus ar sunkiai užmiegame, juk mėsa virškinama daugiau nei 4 val.

Jei suvalgoma per daug, tai visą naktį organizmas nesiilsi, o virškina jūsų mėsos puotą. Taigi svarbiausia saikas ir, suvalgius per vėlai, o dar blogiau – per didelį kiekį vakare, pusryčių valgyti nesinorės ir visas kasdienės mitybos procesas bus sutrikdytas. Norint išlaikyti normalų svorį ir neturėti kitų sveikatos sutrikimų, būtina laikytis reguliarios mitybos, valgyti 3 pagrindinius valgymus ir 1–2 užkandžius. Valgymai turi būti išdėlioti per visą dieną, tačiau didžiausias valgymas – pietūs.

Todėl nesistebėkime ir nekaltinkime genų, pašarų, maisto pramonės, kad šių laikų mėsa nėra kokybiška ar prifarširuota chemikalų. Tiesiog mėsos suvalgote ne kiek reikia, o kiek norite.

Jei perkate paruoštus šašlykus, juose gali būti ne tik daug druskos, papildomų riebalų, bet ir skonio bei kvapo stipriklių, kurie tik skatina suvalgyti vis daugiau, juk taip skanu! Taip ir neatpažįstame, kiek mūsų organizmui skanu ir reikia, o kiek valgome nesąmoningai.

Ruošti šašlykus rekomenduojama patiems, taip išvengsite jų persūdymo.

Pagardinimui išmėginkite prieskonines žoleles. Ypač tinka rozmarinai, čiobreliai, raudonėliai, kuminas, ciberžolė, kurie ne tik suteiks puikų aromatą jūsų mėsos gaminiui, bet, remiantis moksliniais tyrimais, ir apsaugos nuo kancerogeninių medžiagų susidarymo. Ir kepdami neapskrudinkite iki tamsiai rudos ar net juodos spalvos, nes tuomet valgoma mėsa organizmui duos daugiau žalos nei naudos. Pravartu stebėti, kad nebūtų kepama ant atviros ugnies.

Galima kepti mėsą ant grotelių folijoje, taip sudaromas troškinimo efektas neleis mėsai apdegti. Jei jau taip įvyko ir mėsa apdegė, būtinai apipjaustykite degėsius ir jų nevalgykite.

Nesveika mėsos suvalgyti per daug, bet blogiausia jos nesukramtyti.

Taip – grilio orkaitėms

Jei mėsa kepama ant grilio orkaitėje, geriau kepti ilgiau žemoje apie 100 laipsnių temperatūroje. Tuomet mėsa bus sultingesnė, gardesnė ir neapdegusi. Kepdami orkaitėje mėsą grilio režimu, nepamirškite po apačia padėti padėklo sultims nuvarvėti. Įpilkite į jį vandens: taip išvengsite pavojingų organizmui smalkių įsiskverbimo į mėsą. Toks gaminimo būdas nereikalauja papildomų riebalų, be to, šalina riebalus iš paties produkto. Mėsai kepti orkaitėje puikiai tinka kepimo rankovė ar popierius. Maistines savybes geriausiai mėsa išlaiko virta vandenyje ar garuose, troškinta ar pagaminta konvekcinėje krosnelėje.

Jei renkatės dešreles, tai tik aukščiausios rūšies ir tinkamas kepimui, be nitritinės druskos.Tatjanos Kurganovos nuotrauka

Ant atviros ugnies geriausia kepti greičiau termiškai apdorojamus produktus – žuvį, daržoves, net vaisius (puikus desertas, prieš kepant apšlaksčius kokosų aliejumi), nes mėsos terminio apdorojimo laikas ilgesnis ir dažniausiai dėl to mėsos išorė apdega, o vidus dar lieka neiškepęs. Kitas patarimas – kepkite ant grilio kuo mažesnius mėsos gabalėlius arba prieš tai apvirkite mėsą.

Ne – valgymui nekramčius

Kartais ant žarijų keptą mėsą ne kramtome, o suryjame gabalais. Tokia mėsa pūva organizme, normaliai nėra suvirškinama. Jei nuolat kartojasi tokie valgymo įpročiai, nesistebėkime, kad sergame.

Nesveika mėsos suvalgyti per daug, bet blogiausia jos nesukramtyti. Jei ji suryjama prastai sukramtyta, žarnyne prasideda puvimo procesai. Atminkite, kad virškinimo fermentai jau burnoje pradeda savo darbą, tačiau nesukramtę maisto tinkamai iškart peršokame prie kito virškinimo etapo, o fermentai dar nespėjo išsiskirti. Tuomet visi kiti virškinimo etapai būna sutrikdyti. Tai galima palyginti su vaiku, kuris neišmokęs skaityti, iškart būtų perkeltas iš pirmos klasės į penktąją.

Jei vis dėlto pasirinkote kepti ant grilio mėsą, geriau rinktis liesesnę, nereikėtų valgyti vištienos odelių, kuriose gausu riebalų, o ypač apskrudusių sparnelių su oda, kur gaunama ne tik didelis kiekis riebalų, bet ir kancerogeninių medžiagų bei dažnai marinavimui naudoti įvairūs maisto priedai, gausu druskos ir cukraus.

Ne – prastos kokybės dešrelėms

Geriau grilio patiekalams rinktis šviežią mėsą, bet jei renkatės dešreles, tai tik aukščiausios rūšies ir tinkamas kepimui, be nitritinės druskos. Kepti ant laužo ir ant grotelių taip lietuvių pamėgtas karštai rūkytas dešreles nerekomenduojama, jos skirtos virti. Kadangi jų sudėtyje yra nitritinės druskos, aukštoje temperatūroje ji virsta kancerogenais, o jei dešrelę daugiau paskrudiname, ji tampa žalinga. Būtina atkreipti dėmesį ir į maisto priedus, kad nebūtų konservantų, skonio ir kvapo stipriklių, dažiklių ir pan. Svarbiausia, kad vaikas prie tokių dešrelių turi gauti šviežių sezoninių daržovių. Mėsos suvartoti turi saikingai, neparuoškite vaikui trijų ar net keturių dešrelių, žinoma, priklausomai dar nuo dešrelių dydžio.

