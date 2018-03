Išsipildžiusi tėvų svajonė – rami naktis

Neila RAMOŠKIENĖ 2018 03 17 12:00

Kūdikių priežiūros specialistė Giedrė Veličkienė su sūneliu Tautvydu. Konsultuodama šeimas medikė remiasi asmenine patirtimi. Asmeninio archyvo nuotrauka

Giedrė Veličkienė, kitados stodama į Kauno medicinos institutą, nenumanė, kad sūnaus gimimas pakoreguos jos specializaciją. Moteris pradėjo gilintis į vaikų miego paslaptis, o dabar konsultuoja šeimas, kaip geriau išsimiegoti.

– Kodėl sumanėte išsamiai domėtis kūdikių ir mažų vaikų miegu?

– Susilaukusi sūnaus patyriau, ką reiškia blogas kūdikio miegas. Pradėjau ieškoti informacijos. Kadangi mokiausi medicinos, tai visi neurologijos ir pediatrijos ištekliai man buvo prieinami. Pradėjau nuo populiariosios literatūros, išverstos į lietuvių kalbą, kai ką skaičiau angliškai, tada ėmiausi medicininių tekstų. Pamažu šį tą pritaikydavau praktikoje, darydavau išvadas. Kai sūnui buvo 4 mėnesiai, jau galėjau patarti kitoms mamoms, juolab kad sulaukdavau daug klausimų – o ką gi darau, kad mums taip puikiai sekasi? Mano vaikas turėjo dienotvarkę, lengvai užmigdavo vakare, puikiai išmiegodavo naktį. Pradėjau skaityti paskaitas, o vėliau ir konsultuoti asmeniškai.

Kraštutinumai netinka vaikams

– Kada mažam vaikui pradėti taikyti režimą ir dienotvarkę? Amerikiečių pediatro Benjamino Spocko laikais šių dalykų griežtai paisyta, o vėliau liepta vaikus auginti laisvai – tegul valgo ir miega kada nori.

– B. Spocko ir kitų to laikotarpio specialistų rekomendacijos buvo per griežtos, tačiau dabar perlenkta į kitą pusę – per liberalu. Tai du kraštutinumai, abu kenkia vaikui. Daugybė tėvų, pavargę nuo liberalaus požiūrio „laisvė kūdikiams“, kreipiasi pagalbos ir į mane.

Yra tokia taisyklė, kad iki 8 savaičių kūdikiui turime suteikti besąlygišką laisvę – miegoti, valgyti, būdrauti tada, kai nori ir kiek nori. Vaikučio organizmas pradeda reaguoti į tam tikrus ciklus ir ritmus – tamsa-šviesa, diena-naktis, aktyvumas-pasyvumas. Kūdikis tarsi pradeda dėliotis savo dienotvarkę. 60 proc. kūdikių iki 2 mėnesių kuo puikiausiai ją susidėlioja. Aiškėja tendencija, kad jie panašiu laiku prabunda ryte, panašiu metu būna nusiteikę vakaro miegui. Tačiau jei sulaukus 8 savaičių kūdikio gyvenime vis dar chaosas, pačiam vaikui negerai.

Bet kokia medicininė literatūra, bet kokia senoji sveikatingumo sistema, kad ir ajurveda, sako, jog tinkamas gyvenimo būdas yra stabilios, stiprios sveikatos pagrindas. Man labai svarbu, kad mano vaikas gautų pakankamai sveiko miego tiek naktį, tiek dieną. Pirma, ne iš piršto laužta tiesa, kad vaikai auga miegodami, nes miego metu išskiriamas augimo hormonas. Vadinasi, kai nuolat trūksta visaverčio miego, kai vaikas miega netinkamu metu, gali sutrikti jo augimas ir raida. Antra, gerai miegant stimuliuojama imuninė sistema, pastebėta, kad vaikai, kurie kiekvieną naktį gerai išsimiega, rečiau serga peršalimo ligomis.

Jei mylime savo vaiką, turime mąstyti apie jo ateitį: gerai išsimiegodamas vaikas augs sveikas, turės mažiau elgesio problemų. Tai irgi įrodyta, – blogai išsimiegantys vaikai yra pernelyg aktyvūs, dirglūs. Kalbant apie vaikų ir suaugusiųjų miego skirtumus, yra toks paradoksas: jeigu suaugęs žmogus dieną labai intensyviai dirbo, vakare greitai užmiega ir miega kaip užmuštas, o vaikams po labai intensyvios dienos miegas būna sutrikęs, paviršutinis. Kuo daugiau įspūdžių dieną, tuo neramesnė naktis. Vadinasi, chaotiškas gyvenimo būdas dieną lemia chaotišką naktį. Kitas paradoksas, kai kūdikis nepailsi naktį, kitą dieną jis būna hiperaktyvus, tarsi nežino, kas jam darosi. Užburtas chaoso ratas, iš kurio gali padėti išsivaduoti tik dienotvarkė.

Kai supainioja dieną ir naktį

– Kaip sprendžiate situaciją „sumaišė dieną su naktimi“?

– Kartais mamos sako, kad vaikas labai blogai miega naktį, bet gerai pamiega dieną, deja, dienos miegas neatstos naktinio, nes žmogus taip sukurtas, kad turi miegoti naktį. Būtent naktį sulėtėja medžiagų apykaita, organizmo funkcijos, visiškai atsikuria nervų sistema. Ilgas dieninis vaiko miegas yra mamos sprendimas, o dienos ir nakties supainiojimas – tik tėvų problema. Vadinasi, jie neparodė vaikui aiškaus skirtumo tarp dienos ir nakties, gal naktį atsikėlę prie vaiko jungė šviesą, televizorių, kūdikėlį kalbino ir nešiojo, perrengdami kuteno ir skatino žaisti. Tada vaikui susidaro klaidingas įspūdis, jog gyvenimas verda, dabar diena. Nes diena yra veiksmas, šviesa, emocijos, o naktis – tamsa, tyla ir ramuma. Kai mama iškutenusi kūdikėlį jį pamaitina, stebisi – kodėl jis atsirūgęs dvi valandas būdravo? Kūdikiui svarbiausia dalykas yra bendravimas su tėvais. Jeigu tėvai, tegu nakties vidurys, rodys vaikui dėmesį, tai jis, suprantama, atsakys tuo pačiu. Visą meilę, bučinius ir meilius žodelius pataupykite dienai.

Vaikams, kitaip nei suaugusiesiems, po labai intensyvios dienos miegas būna sutrikęs, paviršutinis. Kuo daugiau įspūdžių dieną, tuo neramesnė naktis.

– Kada kūdikis turi užmigti nakties miego? Užsienyje įprasta vaikus migdyti iki 20 val., o mūsų vaikai būdrauja iki 23 valandos.

– Kūdikiai ir maži vaikai turi eiti gultis kaip dera vaikui, o tas vaikiškas laikas yra iki 21 valandos. Kūdikius iki metų rekomenduoju guldyti nakčiai 19–20 val., kaip jau įprasta visame pasaulyje. Nepamirškite posakio, kad viena valanda miego iki vidurnakčio atstoja dvi valandas miego po vidurnakčio. Tai siejama su augimo ir kitų hormonų išsiskyrimu. Augimo hormono išsiskyrimo pikas yra iki vidurnakčio, o žodis „vidurnaktis“ (24 val.) kūdikiams ir mažiems vaikams turi atitikti savo prasmę, – iš tiesų būti nakties vidurys. Jeigu vaikas užmigs 19 val., iki vidurnakčio jis bus išmiegojęs jau 5 valandas.

Turi miegoti 15 val. per parą

– O gal taip anksti paguldytas kūdikis kelsis 6 valandą? Tai mūsų klimato zonoje ir ypač žiemos metą daugumai nepriimtina, nes 6 val. ryto dar tamsu...

– Papasakosiu savo šeimos patirtį. Kai išsprendžiau vaiko miego problemas, jis nuo 2 mėn. pradėjo nakčiai užmigti 19 val., o ryte keldavosi 7 valandą. Su vyru vakarodavome iki naktinio sūnaus valgymo (apie 23 val.), tos 4 vakaro valandos buvo tik mūsų: žiūrėdavome filmus, net eidavome į spektaklius, mat drąsiai palikdavome prie miegančio vaiko kitą suaugusįjį, nes žinojome, kad sūnus tikrai neprabus, kol grįšime.

95 proc. kūdikių naktį išmiega 12 valandų (žinoma, iš pradžių su naktiniais valgymais). Kadangi kūdikis turi išmiegoti maždaug 15 val. per parą, tai dienos miegui dar lieka 3 val., kurias vaikas dalija į du miegojimus – idealu, kai trumpas rytinis trunka nuo 9 iki 9.30 val., o ilgesnio pietų miego eina apie 12 val., nes pagal žmogaus bioritmus pats geriausias pietų miego laikas yra nuo 12 iki 14.30 valandos.

Žinoma, atsiras tėvų, kurie sakys, esą jiems per anksti keltis ryte su vaiku, todėl verčiau jį vėliau guldyti, kad leistų ryte pamiegoti. Tai įpročio reikalas, netikiu teorija apie vyturius ir pelėdas. Kol neturėjau vaikų, gyvenau studentišką gyvenimą, tad atrodė normalu savaitgalį miegoti iki 12–13 valandų. Dabar keliuosi ryte 4–5 val. ir man tai nekelia jokių problemų, tiesiog einu miegoti laiku. Beje, suaugęs žmogus turėtų užmigti nakties miego vėliausiai iki 22.30 valandos.

– Kaip elgtis, kai keičiamas vasaros, žiemos laikas?

– Laikrodžio sukiojimą vaikai pakelia lengviau nei suaugusieji, tereikia šiek tiek padėti – keletą dienų prieš keičiant laiką po keliolika minučių vėlinti arba ankstinti naktinio miego laiką. Vaikas prisitaiko per 5 dienas.

Didžioji ir mažoji pagalba

– Miegoti su kūdikiu vienoje lovoje ar atskirose?

– Konsultuodama šeimas įsitikinu, kaip skiriasi žmonių požiūris, ir kad tikrai negalima žarstyti patarimų apie miegojimą „kartu ar atskirai“, nes kiekvienas turi savo tiesą. Galiu išsakyti savo nuomonę, kodėl reikėtų miegoti atskirose lovose. Pirmiausia, vaiko lovytė yra jo erdvė, kuri susijusi su miegu, jei parodome vaikui nuo pat pradžių tą tinkamą sąsają – lovytė suteikia saugumo ir pasitikėjimo. Antra, miegodamas tarp mamos ir tėčio vaikas trikdo jų santykius, ir anksčiau ar vėliau tai pasireikš. Juk vaiko susilaukia du žmonės, ne vien moteris, ir santykiai su vyru yra ne mažiau svarbūs nei jos meilė vaikui. Trečia, mamai reikalingas poilsis, nes ji dirba labai daug. Net mamos pieno kokybė priklauso nuo jos sveikatos ir poilsio. Galvodamos apie vaiko gerovę pirmiausia turime pasirūpinti savimi. Vis dėlto neįsivaizduoju, kaip galėčiau miegoti skirtinguose kambariuose su mažu vaiku.

– Kaip išmokyti savarankiškai užmigti?

– Dauguma vaikų įpratę užmigti supami, nešiojami, linguojami. Kartą konsultavau šeimą, auginančią pusantrų metų mergaite, kuri užmigdavo tik sukdama mamos plaukus. Kadangi tėtis buvo labai trumpais plaukais, paklausiau, o kaip būna, kai mergaitę migdo jis? Pasirodo, tokiai situacijai tėtis turi peruką... Nemanau, kad tai normalu. Per paskaitas daug kalbu apie pagalbą užmiegant, ji gali būti „didžioji“ (minėti supimai) ir „mažoji“ (švelnus nugarytės masažavimas, palaikymas už rankos). „Didžioji“ pagalba yra alinanti ir varginanti, o „mažoji“ – net skatintina, nes ji nuramina, suteikia saugumo.

Parengta bendradarbiaujant su „Mamos žurnalu“