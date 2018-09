Geras nakties miegas: nei per daug, nei per mažai

Miegoti, kiek reikia, - svarbi sveikos gyvensenos dalis. sbs.com.au nuotrauka

Mokslininkai nustatė, kad šešių – aštuonių valandų nakties miegas yra naudingiausias širdies sveikatai. Daugiau ar mažiau miegoti yra žalinga. Išvados pateiktos neseniai vykusiame Europos kardiologų kongrese.

„Mes praleidžiame trečdalį savo gyvenimo miegodami, tačiau dar mažai žinome apie šio biologinio poreikio įtaką širdies ir kraujagyslių sistemai“, – sakė tyrimo vadovas dr. Epameinondas Fountas iš Onasio širdies chirurgijos centro Atėnuose, Graikijoje.

Kaip rašo „Science Daily“, per tyrimą išanalizuotos sąsajos tarp miego trukmės ir kardiovaskulinių ligų taikant metaanalizę – statistinę priemonę – ankstesniems tyrimams ta pačia tema. Metaanalizė apėmė 11 perspektyviųjų tyrimų, paskelbtų per pastaruosius penkerius metus. Per perspektyviuosius tyrimus stebimos sveikų žmonių grupės, sudarytos iš rizikos veiksnio veikiamų ir neveikiamų individų. Juose dalyvavo daugiau kaip milijonas suaugusiųjų (1 000 541), nesergančių širdies ir kraujagyslių ligomis.

Dvi grupės, viena mieganti mažiau nei šešias valandas per naktį, kita – daugiau kaip aštuonias valandas, buvo lyginamos su etalonine grupe, miegančia šešias – aštuonias valandas per naktį.

Tyrėjai nustatė, kad tiek trumpai, tiek ilgai miegantiems asmenims grėsė didesnė rizika susirgti ar mirti nuo vainikinių širdies arterijų ligų ar insulto. Palyginti su suaugusiaisiais, kurie miegojo šešias – aštuonias valandas, mažai ir daug miegantiems tyrimo dalyviams grėsė atitinkamai 11 ir 33 proc. didesnė rizika susirgti ar mirti nuo vainikinių arterijų ligų ar insulto vidutiniškai 9,3 metų stebėjimo laikotarpiu.

Dr. E. Fountas sakė: „Mūsų išvados rodo, kad per daug ar per mažai miegoti gali būti blogai širdžiai. Reikia daugiau tyrimų, kad paaiškėtų, kodėl tiksliai taip yra, bet mes žinome, kad miegas veikia biologinius procesus, tokius kaip gliukozės metabolizmas, kraujo spaudimas ir uždegimas – visi jie turi įtakos širdies ir kraujagyslių ligoms.“

Dabartinės analizės stiprybė ta, kaip pažymėjo dr. E. Fountas, kad buvo įtraukti tik perspektyvieji tyrimai. Taip išvengta prisiminimų šališkumo, sistemingos statistikos klaidos šaltinio dėl dalyvių negebėjimo tiksliai atkurti informaciją.

„Mažai tikėtina, kad kenkia sveikatai retkarčiais mažai miegoti naktį, tačiau jau sukaupta įrodymų, kad reikėtų vengti nuolat per mažai ar per daug miegoti, – padarė išvadą dr E. Fountas. – Gera žinia ta, kad yra daug būdų, kaip išsiugdyti įprotį miegoti šešias – aštuonias valandas per naktį. Pavyzdžiui, kiekvieną dieną gultis ir keltis tuo pačiu laiku, vengti alkoholio ir kofeino prieš miegą, sveikai maitintis ir būti fiziškai aktyviems. Miegoti, kiek reikia, – svarbi sveikos gyvensenos dalis.“

