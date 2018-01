Ar turėtume nerimauti dėl australiško gripo

LŽ 2018 01 14 12:00

Gripu sergantys žmonės turėtų likti namuose ir nekontaktuoti su sveikaisiais. extra.ie nuotrauka

Sunkiam gripo sezonui ruošiasi Anglijos nacionalinė sveikatos tarnyba. Kaip rašo „BBC News“, vienas šiais metais cirkuliuojančių štamų – H3N2 – pavadintas australišku gripu, nes neseniai didžiulių problemų sukėlė Australijoje.

Šioje šalyje gripo sezonas buvo pats sunkiausias, kokį teko patirti per beveik dešimt pastarųjų metų. Ekspertai baiminasi, kad panašiai nenutiktų ir Jungtinėje Karalystėje, nes gripo atvejų pastaruoju metu pagausėjo.

Lietuvoje, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) duomenimis, jau pirmąją metų savaitę padidėjo sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis. Bendras sergamumo rodiklis buvo 64,3 atvejo 10 tūkst. gyventojų. Pernai tuo pačiu metu sergančiųjų buvo daugiau – 87,9 atvejo 10 tūkst. gyventojų.

Gripo mikroorganizmai plinta kosint bei čiaudint ir 24 valandas gali išgyventi ant rankų ir įvairių paviršių.

2018 metų pirmąją savaitę visoje Lietuvoje dėl gripo į ligoninę paguldyta 13 žmonių. Iš jų – šeši asmenys 2–17 metų, kiti – suaugusieji. Vienas asmuo hospitalizuotas intensyviosios terapijos skyriuje.

Pavojingesnis nei kiti

Kiekvieną žiemą cirkuliuoja keletas gripo štamų, taip pat ir Lietuvoje. Australiškas, arba H3N2, – vienas jų. Šis A tipo virusas sukelia sunkiausias infekcijas, ypač mažiems vaikams ir pagyvenusiems žmonėms.

Gripo virusai skirtingai pavadinti pagal jų tipus – A, B ir C. Palyginti su A tipu, C tipo virusas paprastai sukelia švelnesnes infekcijas. Gripo virusai dar gali būti skirstomi pagal baltymus jų išoriniame apvalkale, vadinamus H ir N antigenais.

Kaip rašo „BBC News“, daugelis žmonių, užsikrėtę gripu, atsigauna maždaug po savaitės ir jiems nereikia jokio specialaus gydymo, išskyrus šiek tiek poilsio lovoje, paracetamolio ar ibuprofeno ir daug skysčių. Tačiau kai kuriems žmonėms – labai seniems, labai jauniems arba turintiems tokių sveikatos problemų kaip širdies ligos – gripas gali būti mirtinas.

Bet koks gripo štamas gali būti pavojingas žmonėms, kurie yra pažeidžiami. Praėjusios žiemos patirtis rodo, kad didžiausios rizikos grupei priklauso vyresnio amžiaus žmonės.

Geriausia apsauga – skiepai

Jungtinėje Karalystėje jau metų sandūroje pastebimai daugiau žmonių kreipėsi dėl gripo į ligoninių priėmimo skyrius ir bendrosios praktikos gydytojus. Tačiau padėtis vis dar panaši kaip praėjusią žiemą ir tikrai neprilygsta 2008–2009 metams, kai šalį sukrėtė kiaulių gripo pandemija.

Prof. Paulas Cosfordas, Anglijos visuomenės sveikatos tarnybos generalinis direktorius, sakė: „Mūsų duomenimis, vis dažniau dėl gripo simptomų kreipiamasi į bendrosios praktikos gydytojus ir ligonines. Geriausia apsauga, kad gripas neplistų, – skiepai, ir skiepytis dar ne per vėlu.“

Skiepai skirti apsisaugoti nuo gripo, kuris kyla kuriuo nors konkrečiu sezonu. Pasaulio sveikatos organizacija kasmet įvertina situaciją ir rekomenduoja, nuo kokių gripo štamų turėtų būti pagaminti ateinančio sezono skiepai. Šių metų skiepai skirti apsisaugoti nuo H3N2 ir kitų štamų.

Tačiau gripas – nenuspėjamas. Jo virusai nuolat mutuoja, keičiasi. Nelengva kovoti su judančiu taikiniu. Anglijos visuomenės sveikatos tarnybos teigimu, tipiškas gripo vakcinos veiksmingumas – 40–60 proc., o tai reiškia, kad nuo gripo apsisaugos 40–60 žmonių iš šimto paskiepytųjų.

Rizikos grupių žmonėms – vyresniems nei 65 metų, nėščioms moterims ir silpnos sveikatos pacientams – patariama skiepytis kasmet, nes gripo štamai gali keistis, o skiepų nuo gripo apsauga gali sumažėti po maždaug šešių mėnesių. Rizikos grupės skiepijamos nemokamai. Jungtinėje Karalystėje nemokamas ir nosies purškalas nuo gripo mažiems vaikams. Jie, kaip manoma, yra pagrindiniai gripo platintojai.

Apsaugo tik iš dalies

JAV ligų kontrolės ir profilaktikos centrų ekspertų duomenimis, dabartiniai skiepai labiau apsaugo nuo B ir A / H1N1 virusų nei nuo H3N2 štamo. Ir jau žinoma, kad gali mažiau padėti pagyvenusiems žmonėms, nes jų silpnesnė imuninė sistema.

Kaip sakė Anglijos visuomenės sveikatos tarnybos atstovas dr. Richardas Pebody's, pernai nepakako skiepų apsaugos nuo H3N2 štamo pagyvenusiems žmonėms, todėl atidžiai stebima padėtis šią žiemą.

Tyrimų duomenimis, skiepų veiksmingumas priklauso ir nuo to, kaip jie pagaminami. Jungtinėje Karalystėje ir kitose šalyse šiuo metu naudojami skiepai nuo gripo auginami vištų kiaušiniuose, ir šis procesas gali būti sudėtingas.

Kaip parodė naujausias tyrimas, paskelbtas žurnale „Proceedings of the National Academy of Sciences“ (PNAS), skiepų nuo gripo H3N2 dalis neprogresavo per šį procesą ir atsirado mutacijų. Išbandžius skiepus gyvūnams ir žmonėms, nustatyta, kad jų H3N2 dalis padėjo apsisaugoti nuo šio gripo štamo tik iš dalies. Skiepų veiksmingumas siekė 20–30 procentų.

Tačiau ekspertai pabrėžė, kad jie vis dar geriausia mūsų apsauga nuo viruso. Ir suteikia puikią apsaugą nuo kitų gripo štamų.

Labai užkrečiamas, lengvai perduodamas

Gripo simptomai atsiranda labai greitai ir gali būti tokie: karščiavimas (aukštesnė kaip 38° C temperatūra), raumenų skausmai, nuovargis ar išsekimas, sausas, krūtininis kosulys, gerklės ir galvos skausmas, apetito praradimas, retais atvejais – pilvo skausmas, viduriavimas, pykinimas ir vėmimas.

Gripas yra labai užkrečiamas ir lengvai perduodamas kitiems žmonėms. Labiausiai, tikėtina, per pirmąsias penkias dienas. Gripo mikroorganizmai plinta kosint bei čiaudint ir 24 valandas gali išgyventi ant rankų ir įvairių paviršių.

Kad sumažintumėte gripo plitimo riziką, dažnai plaukite rankas šiltu vandeniu, su muilu, kosėdami ir čiaudėdami užsidenkite popierine servetėle, kad sulaikytumėte bakterijas. Panaudotas servetėles kuo greičiau išmeskite į šiukšlių dėžę. Reguliariai vėdinkite patalpas ir drėgnu būdu valykite liečiamus paviršius. Sergantys žmonės turėtų likti namuose ir nekontaktuoti su sveikaisiais.

Parengė MILDA KNIEŽAITĖ