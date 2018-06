Apie moteris, kurios myli per stipriai: įsitikinimai, kurie įstumia moterį į meilės spąstus

Nemažai moterų turi klaidingus įsitikinimus apie santykius su vyru ir pačią meilę, tie įsitikinimai verčia jas patekti į savotiškusbmeilės spąstus, kuriuose jos kenčia, bet iš jų ištrūkti nepajėgia.

Savo darbo praktikoje dažnai sutinku taip nusvilusių moterų, jos be galo protingos, išsilavinusios, geros, gražios, bet – nelaimingos. Laimingomis jos negali tapti dėl to, kad myli per stipriai. Per stipriai myli ne save, savo vaikus ar gyvenimą, bet vyrą. Ir kaip taisyklė, moterų, kurios myli per stipriai, santykiai su vyrais būna komplikuoti ir skaudinantys.

Taigi, pradžioje apžvelkime dažniausius įsitikinimus apie meilę, kurie būdingi moterims, kurios myli per stipriai:

1. Vyro laimė yra moters atsakomybė. Moteris, kuri yra linkusi mylėti per stipriai gyvena dėl vyro laimės. Ji jaučiasi atsakinga už vyro laimę, jo nuotaikas ir emocijas. Jei vyras jaučiasi nelaimingas, piktas, liūdnas ar pavargęs dėl jo neigiamų emocijų moteris kaltina save ir deda visas pastangas, kad tik JIS būtų patenkintas. Kaip ir būtų nieko tokio, jei vyras atsilygintų tuo pačiu ar bent vertintų moters dedamas pastangas, bet dažniausiai vyrai su moterimis, kurios per ne lyg atsiduoda meilė ir santykiams pradeda elgtis negražiai: manipuliuoja, naudojasi moters gerumu, nebijo įskaudinti, apkaltinti dėl savo nesėkmių, nes jau žino, kad tokia moteris atleis, o sukritikuota dar labiau stengsis. Moterų, kurios myli per stipriai, pagrindine misija tampa padaryti vyrą lamingu bet kokia kaina, pamirštant save ir savo poreikius bei norus.

2. Aš galiu jį pakeisti. Jei tik pakankamai pasistengsiu būti gera, jis nustos gerti; jei tik jo nenervuosiu, jis bus geresnis ir švelnesnis; jei tik pagimdysiu jam vaiką, jis nustos susitikinėti su draugais, jei tik… Nuolatinis savęs tobulinimas ir derinimasis prie JO, kad tik jis taptų toks, kokio aš norėčiau. Moteris, kuri yra linkusi mylėti per stipriai, dažniausiai įsimyli susikurtą vyro fantaziją, galvoje turimą viziją ir ją suprojektuoja į bet kurį jai dėmesį parodžiusį vyrą ir tada deda visas pastangas, kad tą vyra nulipdyti pagal savo viziją. Jos labai stengiasi ir labai pyksta, kai joms nesiseka. Iliuzijos trukdo pamatyti realybę, įvertinti santykius ir nuspręsti ar verta juos tęsti.

3. Jis SAKO, kad mane myli, kad šeima jam svarbiausia. Moteris, kuri myli per stipriai per daug klauso vyro žodžių, per daug tiki tuo, kas jai sakoma, bet nemato faktų, esančių jai prieš nosį. Jei vyras susiranda meilužę, bet tikina, kad jus labai myli ir jūs jam esate svarbiausia, bet tęsia santykius su kita, kuo reikėtų remtis vyro žodžiais ar veiksmais? Turbūt visos žinome teisingą atsakymą, bet… Gražūs žodžiai moterims, kurios myli per stipriai, yra labai paveikūs ir vaikystės meilės trūkumą joms kompensuoja vyrų išsakomi pažadai, komplimentai.

4. Be jo aš būsiu niekas. Moterys, kurio myli per stipriai nesijaučia visavertėmis, jei neturi vyro. Jos savo vertę matuoja pagal vyro buvimą šalia. Gyvenimas be antrosios pusės joms atrodo beprasmis. Darbas, hobis, asmeninis tobulėjimas yra tik papildiniai prie santykių su vyru. Kitas dalykas, vyrai moka įtikinti moteris, kurios linkusios mylėti per stipriai, kad be jo moteris yra nieko verta, niekam nereikalinga, niekas kitas jos taip nemylės, kaip jis myli. Neretai dar vyras ir specialiai atitraukia moterį nuo jos gimtosios šeimos, draugų, skatina nedirbti, mesti mokslus, netobulėti, o visą energiją skirti jų santykiams. Taip moteris ir užsidaro save į spąstus, nes realizuojant save tik per santykį su vyru nukenčia jos pasitikėjimas savimi, ji praranda socialinį palaikymą ir ekonominį savarankiškumą.

5. Visos moterys aukojasi dėl santykių. Vyrai jau tokie, jie negali būti ištikimi, jie visi meluoja, visi žada ir neištęsi, jie…, o moterys turi aukotis dėl santykių, kartais patylėti, nuleisti ir visada jam atleisti. Kitaip tiesiog nebus santykių ar šeimos. Taip elgėsi mamos, močiutės, taip turime elgtis ir mes. Tokia moterų dalia.

6. Aš pati kalta. Kaltės jausmas dėl santykių yra nuolatinis moterų, kurios myli per stipriai palydovas. Aš pati jį išprovokavau, nereikėjo man eiti be jo į vakarėlį, reikėjo anksčiau grįžti į darbą… aš pati kalta. Vyrai labai moka manipuliuoti ir sukelti kaltės jausmus, jei moteris tam pasiduoda. Dažnai, kai vyras susiranda meilužę net sugeba įtikinti savo žmoną, kad dėl visko kalta ji.

Jei skaitydama atpažinai save, laikas sustoti ir pamąstyti ar tikrai jautiesi laiminga, ar santykiai su vyru tau teikia ramybę, džiaugsmą, pilnatvę ar dažniau suteikia skausmo, ašarų ir kaltės jausmus.

Psichologė-psichoterapeutė Gintarė Jurkevičienė

