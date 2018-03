5 išmanūs miego patarimai, kaip lengviau atsikelti ir užmigti

psichika.eu 2018 03 18 14:47

Daugeliui natūrali rytinė rutina asocijuojasi su mygtuko „snausti“ paspaudimu ir kelių papildomų saldžiausio miego minučių pasimėgavimu. Kaip rodo statistika, maždaug 85 proc. žmonių pabunda naudodami žadintuvą, o šis dažnai sugadina nuotaiką ar net sukelia stresą. „Bitės Profai“ siūlo pasinaudoti penkiais naudingai patarimais, kurie užtikrins malonų ir nesunkų pabudimą ryte ar ėjimą miegoti laiku.

„Ne naujiena, kad daugeliui sunku keltis ryte ir norisi tų stebuklingai malonių papildomų minučių miego. Tačiau tai ugdo blogą įprotį automatiškai spausti mygtuką „snausti“ net ir ne vieną kartą, dėl ko dažnai rytas tampa chaotiškai greitas ir vėluojame į darbus ar mokslus. Bet ir šioje situacijoje mums gali padėti išmaniosios technologijos pamažu garsindamos žadintuvo melodiją, prašančios išspręsti galvosūkį ar net nufotografuoti vonios veidrodį“, – patirtimi dalijasi „Bitės Profas“ Egidijus Adomkaitis ir siūlo penkis praktinius patarimus, padėsiančius lengviau atsikelti rytais ar užmigti vakarais.

Pirmasis patarimas: atsibuskite tik tinkamu metu

„Miegas – sudėtingas procesas, kurio metu mes keliaujame per įvairias viena po kitos besikeičiančias miego stadijas. Padėję išmanųjį įrenginį ant savo čiužinio, leiskite programėlei „Sleep Cycle Alarm Clock“ („iOS“, „Android“) išanalizuoti jūsų miego ciklus ir pažadinti lengviausio miego stadijoje pasirinktame 30 minučių laiko periode. Lengviausio miego stadijoje nubusime lengviau, o kūnas patirs mažiausiai streso. Jei rytą norime pradėti su šypsena, geriausias pagalbininkas bus programėlė „Smile Alarm Clock“ („iOS“, „Android“), kuri neišjungs žadintuvo garso tol, kol tinkamai jai nenusišypsosime“, – sako „Bitės Profas“.

Antrasis patarimas: norint užmigti – priminimai ir maloni muzika

Dažnai žmonės eina miegoti per vėlai, nes užsimiršta ir nepastebi, o kartais tiesiog būna sunku užmigti: „Tokiose situacijose mums pagelbės programėlė „Good Morning Alarm Clock“ („iOS“, „Android“), kuri ne tik dokumentuoja mūsų miego kokybę, analizuodama miego stadijas. Ji taip pat primena laiku eiti miegoti bei padeda užmigti, grodama migdančią muziką. Be to, norėdami sužinoti ar kokybiškai miegame, kaip mūsų įpročiai, sportinis aktyvumas, stresas ir vartojami gėrimai veikia mūsų miegą, galime pasitelkti išmaniąsias technologijas. Pasidėję išmanųjį telefoną ant savo čiužinio, leiskime programėlei „Sleep Better“ („iOS“, „Android“) analizuoti ir vesti mūsų miego kokybės žurnalą. „Sleep Better“ leidžia pasižymėti treniruotes, stresą, kofeino vartojimą ir kitus svarbius veiksnius bei padeda išanalizuoti pastarųjų poveikį miego kokybei“, – paaiškina E. Adomkaitis.

Trečiasis patarimas: geriausias prabudimas – proto mankšta

„Pastebima, kad kai duodame smegenims išspręsti net ir paprasčiausią galvosūkį ar matematikos užduotį – miegai iškart išsilaksto. Šiam tikslui mums į pagalbą skuba programėlė „Alarmy“ („iOS“, „Android“), kuri neišjungs žadintuvo tol, kol neišspręsite pateikto uždavinio, o kai jį įveiksite – jausitės daug žvalesni. Žaidimų mėgėjams ar įdomesniems galvosūkiams rinkitės „AlarmMon“ („iOS“, „Android“) programėlę, leidžiančią pasirinkti įvairiausias užduotis ar žaidimus, kurie kiekvienai dienai gali būti skirtingi“, – teigia bendrovės atstovas.

Ketvirtasis patarimas: neprižadinkite antrosios pusės ar kambariokų

Ne visi kas rytą keliasi tuo pačiu metu, o paprasto žadintuvo garsai gali prikelti visus miegančius tame pačiame kambaryje. Norint nesijaudinti dėl šios problemos, geriausia naudoti išmaniąsias apyrankes. Pavyzdžiui, „Fitbit“ („iOS“, „Android“) orientuojasi į sportuojančius ir aktyviai laiką leidžiančius bei turi vibruojančios apyrankės žadintuvo režimą ir miego analizės funkcijas. Jei domina ne tik tylus pabudimas, bet ir sveika gyvensena, pakankamas fizinis aktyvumas ir sveika mityba, puikiai tiks išmani apyrankė „UP“ („iOS“, „Android“). Tiesa, prieš perkant verta pasitikrinti ar aksesuaras yra suderinamas su jūsų naudojamu išmaniuoju įrenginiu.

Penktasis patarimas: prieš miegą – jokių išmanių įrenginių ekranų

„Visi išmanieji įrenginiai skleidžia mėlynos spalvos šviesą, kuri riboja melatonino gamybą organizme. Šis hormonas atsakingas už tai, kad ne tik užmigtume lengviau, bet ir rečiau prabustume naktį. Dalis išmaniųjų telefonų automatiškai riboja šios mėlynos šviesos skleidimą artėjant miego metui, tačiau geriausia būtų tiesiog vengti naudotis elektronikos įrenginiais bent valandą prieš einant miegoti. Taip užtikrinsite, kad miego kokybė bus kur kas geresnė“, – pataria „Bitės Profas“.

Bostono ligoninės „Brigham and Women‘s Hospital“ tyrimas parodė, kad žmonės, prieš miegą skaitantys knygas per planšetinius kompiuterius ir kitus išmaniuosius įrenginius, užtruko 10 minučių ilgiau bandydami užmigti, praleido mažiau laiko giliai miegodami ir atsibudę jautėsi labiau pavargę nei tie, kurie prieš miegą skaitė popierines knygas.