Žygimantas Stanulis trečią kartą Europoje pačiupo sidabrą

LŽ 2018 04 04 6:00

Žygimantas Stanulis: „Padariau viską, ką galėjau, iš visos širdies gyniau Lietuvos garbę.“ AFP/Scanix nuotrauka

Klaipėdietis Žygimantas Stanulis Rumunijos sostinėje Bukarešte iškovojo Europos suaugusiųjų sunkiosios atletikos vicečempiono titulą.

Bronislavo Vyšniausko auklėtinis svorio kategorijos iki 94 kg grupės varžybose dvikovėje surinko 374 kg ir, atsilikęs tik nuo varžybų šeimininko rumuno Nicolae Onicos (381 kg), džiaugėsi sidabro medaliu.

Be to, klaipėdietis dar pelnė aukso medalį rovimo (172 kg) ir sidabro medalį stūmimo (202 kg) rungtyse.

Per apdovanojimų ceremoniją į viršų kilo Lietuvos trispalvė, o į varžybas susirinkę aistruoliai gausiais plojimais palaikė nuoširdžiai džiaugsmo emocijas reiškiantį lietuvį. Ž. Stanulis tradiciškai pabučiavo sėkmę atnešusią štangą.

Trečias šioje svorio grupėje liko lenkas Lukaszas Grela, jis dvikovėje surinko 357 kilogramus.

Ž. Stanulis Europos vicečempionu tapo jau trečią kartą. Anksčiau jis ant pakylos kilo 2013 ir 2016 metais. Savo trofėjų kolekcijoje Ž. Stanulis turi ir Europos jaunimo iki 23 metų čempiono titulą, yra tapę ir universiados prizininku.

„Argi tai nepuikus laimikis? Padariau viską, ką galėjau, iš visos širdies gyniau Lietuvos garbę, – sakė Europos vicečempionas. – Visada norisi būti pirmam, tačiau ir antra vieta Europoje – puikus laimėjimas.“

Rovimo rungtyje Ž. Stanulis pirmuoju bandymu įveikė 165 kg, antruoju – 170 kg, trečiuoju – 172 kilogramus. Šioje rungtyje Ž. Stanulis neturėjo sau lygių.

Rumunas N. Onica rovimo rungtyje buvo antras (171 kg), lenkui L. Grelai pakluso 169 kg sverianti štanga, ir jis liko trečias.

Stūmimo rungtyje, kaip ir rovimo, visi trys Ž. Stanulio bandymai buvo sėkmingi. Pirmuoju mėginimu mūsų sunkiaatletis išstūmė 192 kg, antruoju – 201 kg, trečiuoju – 202 kilogramus. Pastarasis rezultatas šioje rungtyje lietuviui garantavo sidabrą.

Stūmimo rungtyje auksas atiteko Europos čempionu tapusiam minėtam rumunui. Jis trečiuoju bandymu išstūmė 210 kilogramų.

Europos čempionate Rumunijoje, be Ž. Stanulio, kovojo Irmantas Kačinskas (iki 85 kg), Tomas Ličinchajus (iki 94 kg), Sergejus Lichovojus, Arnas Šidiškis (abu – iki 105 kg) ir Deivydas Jucius (per 105 kg). Iš šio lietuvių penketuko geriausiai sekėsi I. Kačinskui. Jis pirmenybėse užėmė 9 vietą, dvikovėje surinkęs 326 kg (rovimas 150 kg, stūmimas 176 kg). Iki bronzos medalio rovimo rungtyje pritrūko vieno kilogramo. Trečiuoju rovimo bandymu Irmantas mėgino įveikti 153 kg sveriančią štangą, tačiau to padaryti nepavyko. Jei būtų paklusęs šis svoris, I. Kačisnkas būtų iškovojęs medalį.

Europos vicečempionas Ž. Stanulis Rumunijoje varžėsi svorio kategorijoje iki 94 kg – toje pačioje kaip ir garsiausias šalies sunkiaatletis Aurimas Didžbalis. Tačiau pastarasis dalyvauti varžybose vis dar negali. Draudžiamų preparatų vartojimu įtariamas sportininkas nėra ir diskvalifikuotas, nors nuo pranešimo apie teigiamą A mėginį praėjo daugiau nei du mėnesiai. Sausio 23 dieną Tarptautinė sunkiosios atletikos federacija pranešė, kad A. Didžbalis yra suspenduotas, nes įtariamas draudžiamo preparato SARM S-22 vartojimu. Įtarimus paneigti arba patvirtinti turi B mėginio tyrimas, tačiau sprendimo vis dar nėra. B mėginys tiriamas Monrealyje.