Vieni čempionai lieka, kiti – kelia sparnus

„Žalgiris“ LKL čempionu tapo dvidešimtą kartą. zalgiris.lt nuotrauka

Aštuntus metus iš eilės ir dvidešimtą kartą Lietuvos krepšinio lygos (LKL) istorijoje čempione tapusiai Kauno „Žalgirio“ komandai šį vakarą bus įteikti nugalėtojų žiedai.

Vilniuje, „Litexpo“ parodų rūmuose, vyksiančioje XXV LKL čempionato pabaigtuvių šventėje taip pat bus apdovanoti geriausi šio sezono žaidėjai, paskelbtas naudingiausias finalo krepšininkas, geriausias treneris, geriausiai besiginantis žaidėjas, atskleistas simbolinis sezono penketukas, komandoms prizininkėms bus įteikti medaliai. Šiemet Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Kauno ekipa LKL finale 4:1 pranoko Vilniaus „Lietuvos rytą“.

„Žalgirio“ ekipos kapitonui Pauliui Jankūnui bus įteiktas jau dvyliktasis žiedas.

Amerikietis baigė su trenksmu

Praėjusiais metais naudingiausiu finalo žaidėju tapo žalgirietis Edgaras Ulanovas. Šį kartą į šį titulą pretenduoja „Žalgirio“ vidurio puolėjas Brandonas Daviesas. Per paskutines, penktas, finalo rungtynes amerikietis užfiksavo geriausius sezono rodiklius – pelnė 29 taškus ir surinko 42 naudingumo balus. Pastarasis rodiklis – LKL finalų rekordas. Taip jis prisidėjo prie paskutinės kauniečių pergalės finale prieš „Lietuvos rytą“ – 80:70. Ankstesnis rekordas priklausė Kauno „Atleto“ krepšininkui Sauliui Štombergui – 1996-aisiais jis pelnė 21 tašką ir surinko 39 naudingumo balus.

„Brandono talentas yra didžiulis. Pernai Monako klube jis mesdavo tritaškius, tai rodo jo didžiulį arsenalą, kurį mes mažiname komandos labui. Pamatytumėte, kaip jis žaidžia futbolą. Galbūt dabar turėtų būti kur nors Rusijoje. Manau, jis turės visas galimybes eiti didžiuliais žingsniais į priekį“, – finale spindėjusį amerikietį, su kuriuo „Žalgiris“ balandžio mėnesį pratęsė sutartį, apibūdino „Žalgirio“ strategas.

Treneris kelias dienas pagalvos

Pirmadienio vakarą visas Kaunas šventė savo mėgstamo klubo dar vieną triumfą. Patenkintas buvo ir trečią kartą kaip vyriausiasis treneris LKL čempionatą laimėjęs Š. Jasikevičius, nors, jo žodžiais, palyginti su Eurolyga, kurioje žalgiriečiai iškovojo bronzos medalius, LKL finale jie nedemonstravo tokio gražaus žaidimo.

„Finale trūko ir emocinių jėgų, ir fizinių. Žaidimas nebuvo panašus į tą, kurį mes demonstravome per visą sezoną. Pagarba vyrams, nes jiems reikėjo ištraukti finalą. Varžovai buvo puikios sportinės formos. Gaila, kad neparodėme geriausio savo krepšinio, bet čempionai neteisiami“, – sakė Š. Jasikevičius. Jis pabrėžė, jog sezonas yra istorinis, nes komanda pasiekė ne tik puikių rezultatų, bet ir patiko žmonėms. „Reprezentavome mažą komandą, galėjome kabintis net į Eurolygos titulą. „Žalgiris“ dabar yra kitoks, tai yra elitinis Europos klubas. Manau, kad „Žalgirio“ sirgaliai tikrai gali didžiuotis šia komanda“, – švytėjo kauniečių treneris.

„Žalgirio“ ekipos kapitonui Pauliui Jankūnui bus įteiktas jau dvyliktasis žiedas. Jo kolekcija didžiausia iš visų LKL čempionatuose rungtyniavusių krepšininkų. Visus dvylika sykių Paulius čempionu tapo žaisdamas „Žalgiryje“.

Lygiai prieš metus dvejų metų sutartį su Kauno klubu pasirašęs Š. Jasikevičius tikino per kelias dienas priimsiantis sprendimą dėl ateities. Jo teigimu, dabar svarbiausia – atsipalaiduoti, pailsėti nuo streso ir priimti geriausią sprendimą visiems.

„Nesakau, kad kiekvienais metais „Žalgiris“ eis iki Eurolygos finalo ketverto, bet tam yra galimybių“, – sakė Š. Jasikevičius.

Po šio sezono su Kauno klubu atsisveikins su „Barcelona“ susitaręs kanadietis įžaidėjas Kevinas Pangosas, į Stambulo „Anadolu Efes“ klubą ketina pereiti serbų gynėjas Vasilije Micičius. Su slovėnu Beno Udrihu „Žalgirio“ sutartis galiojo iki sezono pabaigos, o su prancūzu Axeliu Toupane'u, amerkiečiu Aaronu White'u ir E. Ulanovu komanda turi galimybę pratęsti sutartį dar vienam sezonui. Šią vasarą baigia galioti sutartis su Antanu Kavaliausku.

R. Kurtinaitis: „Komanda norėjo žiedų“

Naują klubą vasarą bandys rasti „Lietuvos ryto“ strategas Rimas Kurtinaitis. „Dirbau iki sezono ir iki rungtynių pabaigos, – po paskutinių LKL rungtynių teigė specialistas. – Kitam sezonui ieškosiuosi klubo, mano sutartis baigėsi, ji nepratęsta, lauksiu pasiūlymų.“

Apžvelgdamas sezoną treneris apgailestavo, jog nepavyko toliau nužygiuoti Europos taurės link, tam sutrukdė dvejos nevykusios rungtynės.

„Prieš sezoną pakeitėme aštuonis žaidėjus, jie turėjo vienas prie kito priprasti. Dar niekad nemačiau, kad per vieną sezoną komandos žaidėjai būtų patyrę tiek daug lūžių, traumų. Turėjome sunkią pusfinalio varžybų seriją su Klaipėdos „Neptūnu“, bet išspaudėme maksimumą. Mūsų komanda buvo pajėgi, tai parodėme žaisdami su „Žalgiriu“, bet nesugebėjome per sezoną šio pajėgumo išreikšti. Gaila, kad nelaimėjome žiedų, mes to norėjome, komanda norėjo labiau nei aš pats. Bet niekas nepasakys, kad mes nekovojome“, – kalbėjo R. Kurtinaitis.

Vienas jo auklėtinių Chrisas Krameris sezoną Lietuvoje baigė atlikęs daugiausia rezultatyvių perdavimų ir taip pagerinęs daugiau nei du dešimtmečius gyvavusį LKL rekordą. 30-metis amerikietis per 48 rungtynes atliko 306 perdavimus mesti (vidurkis 6,4). Antras visų laikų rikiuotėje – „Šiaulių“ puolėjas Donatas Sabeckis, šį sezoną atlikęs 277 perdavimus. Trečias – Timothy Brooksas iš Plungės „Olimpo“, 1994–1995 metų sezone atlikęs 258 perdavimus.

LKL finalas

Kauno „Žalgiris“ – Vilniaus „Lietuvos rytas“ 80:70 (18:20, 18:19, 22:17, 22:14). „Žalgiris“: B. Daviesas 29 tšk. (2–9/13, 8 atk. kam., 42 n. b.), B. Udrihas (6 rez. perd.) ir K. Pangosas (4 rez. perd.) po 10, V. Micičius 8 (6 rez. perd.), A. White'as 7; „Lietuvos rytas“: L. Mavrokefalidis 20 (5 atk. kam.), M. Echodas 9 (5 atk. kam.), T. Petersonas, R. Giedraitis ir Ch. Krameris (10 rez. perd., 5 atk. kam.) po 8. Serija 4:1 (I rungtynės – 96:83, II – 73:82, III – 90:80, IV – 82:78).