Varžovas – gerai pažįstamas, tik retai įveikiamas

LŽ 2018 10 11 6:00

2010 metų pasaulio čempionato atrankos turnyre Lietuvos futbolininkai svečiuose sutriuškino rumunus ir iškovojo vieną įsimintiniausių pergalių per visą istoriją. AFP/Scanpix nuotrauka

Rumunijos rinktinė, su kuria šiandien Lietuvos nacionalinė futbolo rinktinė Vilniuje žais UEFA Tautų lygos trečio turo rungtynes, mūsiškiams gerai žinoma. Abi iš viso susitiko vienuolika kartų, tačiau nugalėti rumunus lietuviams pavyko tik kartą.

Tai nutiko prieš dešimtį metų. Ir ne bet kur, o Rumunijoje, Klužo „Constantin Radulescu“ stadione. Tąsyk 17 tūkst. žiūrovų buvo sukrėsti, kai į jų palaikomos komandos vartus įvarčius mušė Marius Stankevičius, Saulius Mikoliūnas ir Mindaugas Kalonas.

Retina traumos

Į treniruočių stovyklą rengtis šio vakaro akistatai su rumunais ir sekmadienio rungtynėms su Juodkalnija mūsų futbolininkai susirinko pirmadienį. Netrukus rinktinės trenerį Edgarą Jankauską pasiekė nedžiuginančios naujienos: per abu susitikimus negalės padėti gynėjai Egidijus Vaitkūnas ir Edvinas Girdvainis.

„Minsk“ klube rungtyniaujantis E. Vaitkūnas traumą patyrė per Baltarusijos čempionato rungtynes. Vilniuje atlikus išsamius tyrimus gydytojai nustatė rimtą peties sužeidimą. Krašto gynėjui be futbolo teks praleisti mažiausiai mėnesį.

Dėl traumos rinktinėje negalės žaisti ir vidurio gynėjas E. Girdvainis. Azerbaidžano komandoje „Kesla“ rungtyniaujantį lietuvį kojos skausmai pradėjo kamuoti praėjusią savaitę, o gydymas medikamentais nepadėjo. Po tyrimų medikai nustatė, kad E. Girdvainis negalės sportuoti 1–2 savaites.

Lietuvos rinktinės trenerių štabui teko greitai suktis iš padėties. Jie į stovyklą pakvietė Vaidą Slavicką. Marijampolės „Sūduvos“ krašto gynėjas Lietuvos rinktinėje yra sužaidęs 16 rungtynių.

Žaidėjas tapo treneriu

UEFA Tautų lygos ketvirtoje grupėje rungtyniauja lietuviai, rumunai, serbai ir juodkalniečiai. Daugiausia kartų mūsiškiams teko kovoti su Rumunijos atstovais.

„Galiu pasakyti, kad Lietuvos rinktinė yra kieta varžovė kiekvienai komandai. Šiame turnyre nebeliko lengvų susitikimų“, – sakė Rumunijos rinktinės treneris Cosminas Contra.

„Rumunijos rinktinė – labai agresyvi, techniška komanda, kuriai patinka kontroliuoti kamuolį“, – trumpai apibūdino ketvirtadienio varžovus Lietuvos rinktinės strategas E. Jankauskas.

Pirmosios lietuvių ir rumunų akistatos vyko dar tarpukariu, kai 1931 ir 1937 metais Kaune viešėję rumunai iškovojo pergales 4:2 ir 2:0.

2010 metų pasaulio čempionato atrankos turnyre Lietuvos futbolininkai svečiuose sutriuškino rumunus ir iškovojo vieną įsimintiniausių pergalių per visą istoriją.

Po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos ir Rumunijos rinktines keliai net tris kartus suvedė pasaulio čempionato atrankos turnyruose. Pirma akistata vyko 1998 metų pasaulio čempionato atrankos turnyre. Lietuvos rinktinė abu kartus pralaimėjo – svečiuose 0:3, namie 0:1.

Burtai abi komandos į tą pačią grupę suvedė ir 2002-ųjų pasaulio čempionato atrankos varžybose. Pergales minimaliu skirtumu šventė varžovai – Rumunijoje 1:0, Lietuvoje 2:1.

2010 metų pasaulio čempionato atrankos turnyrą Lietuvos futbolininkai pradėjo įspūdingai. Jose Couceiro treniruojama rinktinė svečiuose sutriuškino rumunus net 3:0 ir iškovojo vieną įsimintiniausių pergalių per visą istoriją. Per atsakomąsias rungtynes Marijampolėje rumunai pasiekė revanšą 1:0, tačiau galutinėje rikiuotėje neaplenkė ketvirtą vietą grupėje užėmusių lietuvių.

Dar tris kartus Lietuvos ir Rumunijos vienuoliktukai susitiko draugiškose rungtynėse. Visus tris kartus stipresni buvo varžovai. Pastarąjį kartą tarpusavio dvikova vyko 2016 metais, tąsyk Džurdžu mieste rumunai laimėjo 1:0. Tai buvo debiutinės E. Jankausko, kaip Lietuvos rinktinės trenerio, rungtynės.

Rumunijos rinktinę nuo praėjusių metų rugsėjo treniruoja vienas garsiausių šios šalies futbolininkų – C. Contra. Rumunijos rinktinėje net 73 rungtynes sužaidęs ir 2000-ųjų bei 2008 metų Europos čempionatuose žaidęs C. Contra yra rungtyniavęs tokiuose Europos granduose kaip „Milan“ ir Madrido „Atletico“. C. Contra buvo vienas iš Ispanijos „Alaves“ klubo didžiausios sensacijos kūrėjų, kai 2002 metais rumuno atstovaujama ekipa pateko į tuometį UEFA taurės turnyro finalą ir tik po pratęsimo 4:5 pralaimėjo klubo „Liverpool“ legendos Steveno Gerrardo vedamai komandai. 2001-aisiais C. Contra buvo išrinktas geriausiu Rumunijos futbolininku.

Oficialios Lietuvos ir Rumunijos rungtynės

1996 m. Rumunija – Lietuva 3:0. Bukarešto „Steaua“ stadionas, 12 000 žiūrovų. Įvarčiai: Viorelis Moldovanas (20 min.), Danas Petrescu (65), Constantinas Galca (77).

1997 m. Lietuva – Rumunija 0:1. Vilniaus „Žalgirio“ stadionas, 7000 žiūrovų. Įvarčiai: Viorelis Moldovanas (73).

2000 m. Rumunija – Lietuva 1:0. „Steaua“ stadionas, 3000 žiūrovų. Įvarčiai: Ionelis Ganea (89).

2001 m. Lietuva – Rumunija 1:2. Kauno S. Dariaus ir S. Girėno stadionas, 3000 žiūrovų. Įvarčiai: Artūras Fomenka (87); Andrianas Ilie (31), Viorelis Moldovanas (49).

2008 m. Rumunija – Lietuva 0:3. Klužo „Constantin Radulescu“ stadionas, 17 000 žiūrovų. Įvarčiai: Marius Stankevičius (31), Saulius Mikoliūnas (69), Mindaugas Kalonas (86).

2009 m. Lietuva – Rumunija 0:1. Marijampolės stadionas, 4000 žiūrovų. Įvarčiai: Ciprianas Marica (38).