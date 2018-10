Tikrieji išbandymai prasideda dabar

78 proc. prancūzų (tamsi apranga) metimų į lietuvių vartus baigėsi įvarčiais. / AFP/Scanpix nuotrauka

Europos rankinio čempionato atrankos varžybų starte Lietuvos rinktinė išvykoje neprilygo Prancūzijos komandai. Mūsiškiai pasaulio čempionams pralaimėjo rezultatu 27:42 (10:21).

Provanso Ekse vykusiose rungtynėse tik pirmosiomis minutėmis vyravo apylygė kova. Vėliau 6 tūkst. žiūrovų palaikomi šeimininkai greitai nurūko į priekį, įgydami dviženklę persvarą. Pasaulio čempionų pranašumas nekėlė abejonių, o jie atakavo labai efektyviai. Net 78 proc. prancūzų metimų į vartus baigdavosi įvarčiais.

Miglius Astrauskas: „Mūsiškiams trūksta didesnio pasitikėjimo savimi, kokiu spinduliuoja Balkanų šalių rankininkai.“

„Aikštėje jautėme, kad žaidžiame prieš geriausią pasaulio komandą, – teigė 4 įvarčius pelnęs Gerdas Babarskas. – Kovojome, stengėmės, tačiau prancūzų meistriškumas labai aukštas.“

Tokia mačo baigtis dėsninga – tik didžiausi optimistai galėjo tikėtis, kad lietuviai nugalės pasaulio čempionus jų tvirtovėje.

Vis dėlto Lietuvos rankinio federacijos generalinis sekretorius Miglius Astrauskas prisipažino tikėjęsis atkaklesnio pasipriešinimo: „Praleidome per daug įvarčių. Mums labai trūko traumuotų Jono Truchanovičiaus ir Aideno Malašinsko. Krepšinio terminais kalbant, tai būtų NBA lygio žaidėjai. Be šių rankininkų mūsų puolimas nebuvo efektyvus. Nepavykus atakoms, prarasdavome kamuolį, o prancūzai į tai atsakydavo žaibiškomis ir rezultatyviomis kontratakomis. Sėkmingiau puldami tiek įvarčių nepraleistume. Vartininkai taip pat ne visada žaidė užtikrintai. Tragedijos nėra, tačiau toks pralaimėjimas gali pakenkti, jei po grupės varžybų teks skaičiuoti bendrą įvarčių santykį.“

6-oje atrankos grupėje dar rungtyniauja Rumunijos ir Portugalijos komandos. Su pastarąja lietuviai sekmadienį 16.30 val. susitiks Klaipėdos „Švyturio“ arenoje.

– Kokiomis savybėmis pasižymi Portugalijos rinktinė? – „Lietuvos žinios“ paklausė Migliaus Astrausko.

– Tikrieji mūsų rinktinės išbandymai atrankoje prasideda dabar ir sekmadienį mums būtina siekti pergalės. Portugalijos rinktinė sparčiai progresuoja, nemažai jos narių atstovauja Lisabonos „Sporting“ klubui, kuris žaidžia rankinio Čempionų lygoje. Portugalai stiprūs ir patyrę, bet nemanau, kad yra neįveikiami. Jei norime patekti į Europos čempionatą ir ten kovoti ne dėl paskutinių vietų, tokias komandas turime nugalėti. Portugalai užtikrintai įveikė rumunus, bet jų žaidimas nebuvo toks greitas ir efektyvus kaip prancūzų. Be to, antrame kėlinyje jie šiek tiek pavargo.

– Anksčiau pats kelerius metus treniravote Lietuvos komandą, dabar jos žaidimą stebite iš šalies. Ar rinktinė daro pažangą?

– Tobulėjimą pastebiu. Rinktinėje sėkmingai ir neskausmingai įvyko kartų kaita, iš veteranų joje beliko tik Vaidotas Grosas. Žaidėjų individualus meistriškumas taip pat pakilo, jie žaidžia pajėgiuose užsienio klubuose. Turime atstovų Prancūzijos lygoje, kuri laikoma pajėgiausia Europoje. Deja, kaskart dėl traumų nepavyksta išvengti netekčių. Kiekvieno rankininko praradimas mums labai nuostolingas. Nesame prancūzai, kurie gali penkias rinktines suburti.

Vis dėlto einame į priekį. Norėtųsi spartesnės pažangos, nes niekaip nepavyksta pralaužti ledų atrankos varžybose. Kovoji, stengiesi, bet pralaimi jas – ir esi niekam neįdomus. Manau, kad mūsiškiams trūksta didesnio pasitikėjimo savimi, kokiu spinduliuoja Balkanų šalių rankininkai. Jie tiki, kad gali įveikti bet ką. Mes esame nugalėję norvegus, lygiai kovėmės su islandais, bet vis kažko pritrūksta. Kai tą ribą peržengsime, atsiras ir pasitikėjimas.

Miglius Astrauskas.Alinos Ožič nuotrauka

– Rinktinei keliamas tikslas patekti į Europos pirmenybes. Ar tai neslegia pačių rankininkų?

– Gali slėgti jaunus žaidėjus, bet vyresni yra užtikrinti ir tiki, kad galimybių yra. Europos čempionato dalyvių kvota padidinta iki 24 komandų. Atrodo, patekti lengviau, tačiau burtai mus pasiuntė į tokią atrankos grupę... Ji neabejotinai stipriausia. Antra vertus, įveikę tokio pajėgumo atranką, čempionate tikrai nebūtume autsaideriai. Galėtume siekti kelialapio į olimpinę atranką, padidinti savo galimybes patekti ir į pasaulio čempionatą.

– Ar žaidėjams už tai numatytos premijos?

– Ne. Rankinio federacijos finansinė padėtis išlieka komplikuota. Po sporto finansavimo reformos sumažėjo valstybės parama mums. Šiemet gavome 134 tūkst. eurų. Visas mūsų biudžetas siekia apie 300 tūkst. eurų. Vien nacionalinės vyrų rinktinės išlaikymas per metus kainuoja 100 tūkst. eurų. O iš viso turime devynias įvairaus amžiaus grupių vyrų ir moterų rinktines.

Prieš trejus metus federacijos skola siekė beveik 200 tūkst. eurų. Stabiliai ją mažinome, bet šiemet gavę mažesnę paramą vėl susidūrėme su sunkumais. Todėl premijoms resursų nėra. Tačiau pasiekus gerų rezultatų, patekus į čempionatą, tikriausiai atsirastų ir rėmėjų, papildomų piniginių įplaukų. Vis dėlto rankininkams ne pinigai svarbiausia. Į rinktinę jie atvyksta ne dėl premijų.

– Per šį atrankos ciklą namų rungtynes vėl žaisite Klaipėdoje. Kodėl pasirinktas šis miestas?

– Suprantu, kad žmonėms iš kitų regionų toloka atvykti į rungtynes Klaipėdoje, bet šio miesto savivaldybė pasiūlė palankiausias sąlygas. Kitų miestų arenų nuoma mums tiesiog per brangi. Be to, Klaipėdoje jau rengėme merginų jaunučių Europos čempionatą. Čia žaidžia stipriausias šalies klubas „Dragūnas“, jį treniruoja rinktinės treneris Artūras Juškėnas. Klaipėda mėgsta rankinį, mums čia patogu, tad ir liekame žaisti šiame mieste.

Statistika

Prancūzija – Lietuva 42:27 (21:10). R. Caucheteux 9, M. Grebile 6, D. Memas 4; M. Dumčius 7, G. Babarskas 4, G. Virbauskas, S. Plėta ir R. Bernatonis – po 3, T. Stankevičius 2, M. Tarcijonas, I. Grigas, V. Drabavičius, V. Trainavičius ir L. Juškėnas – po 1.

Portugalija – Rumunija 21:13 (10:7). B. Moreira ir T. Rocha – po 3; A. Rotaru 5, I. Csepreghi 4.