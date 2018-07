Skaudus japonų ir meksikiečių finišas

Nacero Chadli įvarčiu pasibaigusią pergalingą ataką belgai surengė paskutinę minutę. AFP/Scanpix nuotrauka

Pasaulio futbolo čempionato aštuntfinalyje bene skaudžiausią pralaimėjimą patyrė Japonijos rinktinė.

Kovingieji japonai turėjo dviejų įvarčių persvarą mače su belgais, tačiau per pusvalandį ją prarado ir galiausiai pralaimėjo rungtynes po praleisto įvarčio paskutinėmis dvikovos sekundėmis. Belgija antrą kartą iš eilės pateko į pasaulio čempionato ketvirtfinalį. Japonija tokių aukštumų dar nėra šturmavusi.

Neymaras žavi Braziliją, bet erzina likusį pasaulį

Čempioniškas charakteris

Rostovo arenoje Belgijos futbolininkams ilgai nesisekė pramušti japonų gynybos. Maža to, japonai antrame kėlinyje po puikių Genki Haraguchi ir Takashi Inui įvarčių pirmavo 2:0. Belgai atsitiesė pasinaudodami savo ūgio persvara ir atletiškumu. Jano Vertongheno bei Marouane'o Fellaini įvarčiai galva padėjo jiems išlyginti rezultatą.

O ketvirtą teisėjo pridėto laiko minutę belgai kirto mirtiną dūrį japonams. Šie nuskubėjo kelti kampinio, bet kamuolį sugavęs Belgijos rinktinės vartininkas Thibaut Courtois pradėjo žaibišką saviškių ataką. Trimis perdavimais belgai atsidūrė prie varžovų vartų ir Naceras Chadli įmušė pergalingą saviškių įvartį – 3:2.

„Fantastiška ataka, viskas buvo įvykdyta lyg iš futbolo vadovėlio, – žavėjosi futbolo ekspertas, Vilniaus „Žalgirio“ dublerių komandos treneris Žydrūnas Grudzinskas, girdamas Th. Courtois žaidimą tame epizode. – Jis žaibiškai įvertino situaciją ir atliko labai tikslų pirmą perdavimą. Per teisėjo pridėtą laiką esant lygiam rezultatui tikrai ne kiekvienas vartininkas ryžtųsi priimti tokį sprendimą. Juk belgai galėjo ramiai sulaukti pratęsimo ir per tą pusvalandį sudoroti japonus.“

Belgiją treniruojantis ispanas Roberto Martinezas sakė, kad jaučia didelę pagarbą savo žaidėjams už kovingumą ir tikėjimą sėkme. Pasak R. Martinezo, belgai įrodė, kad ne veltui laikomi tarp pretendentų laimėti pasaulio taurę.

Japonijos rinktinės žaidėjų nusivylimas buvo begalinis. Tačiau jie išliko orūs. Socialinius tinklus apskriejo nuotrauka iš Japonijos rinktinės drabužinės Rostovo stadione po pralaimėjimo. Patalpa atrodo nepriekaištingai švari, o ant spintelės paliktas užrašas rusų kalba „Ačiū“.

„Esame sugniuždyti. Galbūt turėčiau pripažinti ir savo taktines klaidas. Vis dėlto negalėjome žaisti su belgais atviro ir greito futbolo, kai jie padidino spartą, – sakė Japonijos rinktinės treneris Akira Nishino. – Nesakau, kad tai buvo tragedija. Tačiau negalime paneigti pralaimėjimo fakto.“

Meksikiečių prakeiksmas

Pasaulio čempionai keičiasi kas ketverius metus, bet vienas dalykas yra tvarus ir nekintantis – Meksikos rinktinė jau septintose pirmenybėse iš eilės savo pasirodymą baigė aštuntfinalyje. Ši meksikiečių serija prasidėjo 1994 metais ir tęsiasi iki šiol.

Šiemet Meksikos futbolininkai aštuntfinalyje 0:2 neatsilaikė prieš brazilus. Aktyviai rungtyniavę meksikiečiai dažnai spausdavo oponentus ir turėjo progų greitoms atakoms, tačiau stebino jas baigdami tolimais netiksliais smūgiais, užuot bandę atlikti aštresnius perdavimus prie vartų.

Antrame kėlinyje Brazilija įrodė savo pranašumą. 51 min. pirmą įvartį pelnė Neymaras, o baigiantis mačui po jo perdavimo pasižymėjo Roberto Firmino.

Po dar vieno nacionalinio nusivylimo Meksika liūdnai atsiduso. „Vėl sunaikintos svajonės“, – rašė sporto dienraštis „Cancha“.

„Žaidėjams teko sunki užduotis stabdyti galingas varžovų atakas. Vartininkas Guilermo Ochoa kelis kartus sužaidė puikiai, bet galiausiai ir jis buvo bejėgis, o viltys išplėšti bent lygiąsias ir pratęsimą žlugo“, – teigė „Cancha“

Brazilai pateisino favoritų statusą ir pateko į ketvirtfinalį, ten penktadienį susidurs su belgais.

Per 4 rungtynes Rusijoje Brazilijos rinktinė pasižymėjo patikima gynyba ir praleido tik 1 įvartį.

„Naudojame savitą gynybos modelį. Gindamiesi mes dengiame tam tikrą aikštės plotą, o ne varžovų žaidėjus. Vėliau stebime kamuolio judėjimo kryptį ir tik tada gaudome varžovus“, – paaiškino brazilų treneris Tite.

Aktoriniai Neymaro sugebėjimai patinka ne visiems./Reuters/Scanpix nuotrauka

Aktorystė futbole

Brazilų pergalę didžia dalimi nulėmęs Neymaras dvikovoje su Meksika ir vėl ne itin teigiamai pasižymėjo, imituodamas varžovų pražangas.

Antro kėlinio viduryje meksikietis Miguelis Layunas pabandė paimti kamuolį iš pargriuvusio Neymaro, o šis netrukus ėmė vartytis ant žemės skausmo perkreiptu veidu taip, tarsi jam būtų lūžusi koja. Teisėjas iš Italijos Cianluca Rocchi ant šio jauko „neužkibo“, tačiau Brazilijos futbolo žvaigždės vaidyba papiktino futbolo pasaulį.

„Tai nesuvokiama. Neymaras yra vienas geriausių pasaulio futbolininkų, bet nuolat raitosi ant žemės imituodamas pražangas. Mane liūdina toks elgesys. Nagi, jaunuoli, esi geresnis už daugelį varžovų, tad pradėk žaisti“, – eteryje emocingai kalbėjo BBC komentatorius Dionas Dublinas.

Neymaras simuliavo ir per grupės etapo rungtynes, o per dvikovą su Kosta Rikos rinktine teisėjas iš Olandijos Bjornas Kuipersas po vaizdo peržiūros atšaukė 11 m baudinį, iš pradžių skirtą į Kosta Rikos žaidėjų vartus. Priežastis, be abejo, Neymaro vaidyba. Kai mėgindamas sušvelninti įtampą B. Kuipersas uždėjo ranką Neymarui ant peties, brazilas jos nusikratė ir teisėjui kažką piktai replikavo.

„Neymaras žavi Braziliją, bet erzina likusį pasaulį“, – rašė brazilų sporto leidinys „Globo“. Jis pripažino, kad ciniškas žaidėjo elgesys iškreipia futbolo vertybes.

Pasipiktinimą Neymaro elgesiu išsakė ir Meksikos rinktinę treniruojantis Juanas Carlosas Osorio. Jo įsitikinimu, futbolas ir aktoriniai sugebėjimai yra nesuderinami.

Tuo metu Tite pabandė ginti savo komandos lyderį: „Dėl traumos Neymaras nežaidė daugiau nei tris mėnesius, todėl dabar rungtyniauja su didžiuliu troškimu ir energija. Tiesa, dėl to kartais jam pritrūksta šalto proto ir jis priima ne visai teisingus sprendimus. Bet svarbiausia, kad Neymaras trokšta žaisti futbolą ir tai daro su dideliu entuziazmu.“

Neymaras buvo pripažintas geriausiu rungtynių su Meksika žaidėju. Po rungtynių FIFA televizijai duotame interviu brazilo buvo paklausta ir apie incidentą su M. Layunu. Neymaro atsakymas buvo toks: „Varžovai bando prasižengti prieš mane dažniau nei prieš bet kurį kitą futbolininką. Man nerūpi nei kritika, nei pagyrimai. Todėl po pastarųjų dvejų rungtynių nedalijau interviu. Man rūpi tik žaidimas.“

Statistika

Brazilija – Meksika 2:0 (0:0). Samara, 41 970 žiūrovų. Teisėjas – G. Rocchi (Italija). Įvarčiai – Neymaras (51), R. Firmino (88). Įspėti – F. Luisas, Casemiro (Brazilija); E. Alvarezas, H. Herrera, C. Salcedo, A. Guardado (Meksika).

Belgija – Japonija 3:2 (0:0). Rostovas, 41 466 žiūrovai. Teisėjas – M. Diedhiou (Senegalas). Įvarčiai – J. Vertonghenas (69), M. Fellaini (74), N. Chadli (90+4); G. Haraguchi (48), T. Inui (52). Įspėtas – G. Shibasaki (Japonija).