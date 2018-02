Šiauliuose lietuviai estams nenuolaidžiavo

Ričardas Berankis dvejetų susitikime darė klaidų, bet vėliau jas ištaisė. Reuters/Scanpix nuotrauka

Naują Daviso teniso taurės sezoną Lietuvos rinktinė pradėjo pergalingai ir Europos-Afrikos zonos II grupės mače Šiauliuose 3:1 įveikė Estijos komandą.

Pajėgiausius žaidėjus subūrę lietuviai dominavo prieš estus ir pergalę mače užsitikrino jau po trečio susitikimo. Įdomu, kad tai tik pirmoji Lietuvos tenisininkų pergalė prieš Estijos rinktinę – ankstesni šeši mačai su Baltijos kaimynais baigėsi nesėkmėmis.

„Aštuntame seto geime atkovojus tašką apėmė toks palengvėjimas, kad net sunku apsakyti.“

Ilgai lauktas revanšas

Per pirmą rinktinių mačo susitikimą lietuvius į priekį išvedė Laurynas Grigelis (ATP reitingas – 279). Jis 7:5, 6:2 nugalėjo varžovų ekipos lyderį Jurgeną Zoppą (173). Paskui Ričardas Berankis (117) padidino šeimininkų persvarą, 7:5, 7:6 (7:3) įveikęs Kennethą Raismą (896).

Prieš dvejetų susitikimą Lietuvos rinktinės kapitonas Rimvydas Mugevičius nutarė neeksperimentuoti ir į aikštelę pasiuntė stipriausių savo žaidėjų duetą. R. Berankio ir L. Grigelio tandemui prireikė laiko įsibėgėti, bet jie galiausiai 2:6, 6:4, 7:6 (7:4) įveikė K. Raismos ir Mattiaso Siimaro porą.

Trečiame sete estai buvo pavojingai atitrūkę 5:2, o aštuntame geime paduodami pirmavo 30:15. Vis tik lietuviams pavyko perimti iniciatyvą.

„Pirmame sete buvome lėtoki, o estai žaidė staigiau ir stabiliau. Vėliau jau viskas pasikeitė, ir mes atrodėme solidžiau. Tačiau trečiame sete dėl mano klaidų „paleidome“ kelis geimus, todėl prisiimu atsakomybę. Džiugu, kad pavyko išsikapstyti. Rezultatui esant 2:5 nepraradome vilties ir tikėjimo, nes žinojome, kad varžovai mažiau patyrę ir jaudinasi. Aštuntame šio seto geime atkovojus tašką apėmė toks palengvėjimas, kad net sunku apsakyti“, – juokėsi R. Berankis.

Po pergalės dvejetų susitikime Lietuvos komanda nutolo 3:0 ir užsitikrino pergalę šiame mače. Per nieko nelėmusį ketvirtą dvikovos susitikimą šansas buvo suteiktas keturiolikmečiam Ainiui Sabaliauskui, bet jis neprilygo J. Zoppui – 0:6, 1:6.

Lietuvos tenisininkai džiaugėsi ne tik pirmąja pergale prieš estus, bet ir ilgai lauktu revanšu už apmaudų pralaimėjimą Daviso taurės turnyre 2011-ųjų pavasarį. Tąkart prieš mačą Taline lietuviai laikyti aiškiais favoritais. Tačiau L. Grigelio patirta kelio trauma viską apvertė aukštyn kojomis. Netekę svarbaus antrojo žaidėjo, lietuviai daugiausia R. Berankio dėka kovėsi iki pabaigos, bet turėjo pripažinti varžovų pranašumą 2:3.

„Džiugu, kad pagaliau pavyko įveikti estus. Tai reiškia, kad progresuojame“, – pažymėjo R. Berankis.

Prieš akis – suomiai

Sėkmingai įveikusi pirmą Daviso taurės turnyro II grupės etapą, antrame Lietuvos rinktinė balandžio 7–8 dienomis kovos prieš Suomijos komandą.

Suomiai praėjusį savaitgalį svečiuose 3:2 palaužė Tuniso rinktinę. Pergalingą tašką jiems pelnė Harri Heliovaara, penktame susitikime 3:6, 6:4, 6:4 įveikęs Moezą Echargui.

Daviso taurės teniso rinktinių reitinge Suomija yra 55 vietoje (Lietuva – 42-a). Suomių geriausias pasiekimas šiame turnyre yra žaistos atkrintamosios varžybos dėl teisės patekti į Pasaulinę grupę 1990, 1999 ir 2002 metais. Tačiau visi šie trys bandymai prasimušti į elitą baigėsi nesėkmėmis.

Kai karjerą baigė 90 susitikimų Daviso taurės varžybose sužaidęs Jarkko Nieminenas, suomiai vis dar laukia naujos savo teniso žvaigždės. Sparčiai progresuojantis 18-metis Emilis Ruusuvuoris ATP reitinge šiuo metu užima 608 poziciją. H. Heliovaara yra 642-as. Kiti suomiai rikiuojasi už tūkstantuko ribos.

Lietuvos ir Suomijos rinktinės Daviso taurės varžybose dar nėra susitikusios, o balandį mačas vyks Suomijoje.

Australai krito namie

Stipriausioje Daviso taurės turnyro Pasaulinėje grupėje praėjusį savaitgalį sužaisti aštuntfinalio mačai.

Pernai čempionais tapę Prancūzijos tenisininkai žengė tolyn, Albervilyje 3:1 įveikę Olandijos komandą. Pergalingą tašką prancūzams pelnęs Adrianas Mannarino (25) vargo 4 val. 21 min., kol 4:6, 7:6 (7:5), 7:5, 6:7 (2:7), 7:5 palaužė olando Robino Haase (42) pasipriešinimą.

Per didelį susidomėjimą kėlusį mačą Brisbene tarp Australijos ir Vokietijos rinktinių 3:1 triumfavo svečiai. Laimėtojai paaiškėjo po ketvirto susitikimo tarp abiejų rinktinių lyderių, kai vokietis Alexanderis Zverevas (5) 6:2, 7:6 (7:3), 6:2 pranoko Nicką Kyrgiosą (14).

N. Kyrgios skundėsi nuolatiniais alkūnės skausmais ir viso susitikimo metu nuolat purtė dešiniąją ranką.

„Akivaizdu, kad tai paveikė mano žaidimą. Mano didžiausia stiprybė yra padavimas. O kai skauda ranką, neįmanoma galingai paduoti kamuoliuko“, – teisinosi N. Kyrgios.

Šveicarija be Roger Federerio ir Stano Wawrinkos Astanoje 1:4 neprilygo Kazachstano rinktinei, be Novako Džokovičiaus žaidę serbai Niše 1:3 pralaimėjo JAV tenisininkams. Per kitus mačus Belgija įveikė Vengriją (3:2), Ispanija – Didžiąją Britaniją (3:1), Kroatija – Kanadą (3:1), o Italija – Japoniją (3:1).